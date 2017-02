Da La La Land a L'Amore Bugiardo: i film per San Valentino

Uomini, donne! A San Valentino accantonate i drammi di Renée Zellweger (anche se vi sentite un po' Bridget Jones)e, se avete voglia di un sano menù di motivazioni del perché soli è bello (e meglio), vi proponiamo una lista di storie da rivedere, per brindare alla vostra relazione con voi stessi al sapore di pop-corn e coperta - e tanti saluti a chi è deve trovare il ristorante perfetto, il vestito, la lingerie, il regalo, il messaggio giusto. Perché la festa degli innamorati sarà anche tutta fiori, candele e passione, ma è anche tanto commerciale. Non basta un giorno dell'anno a fare grande un amore, occorre costanza e dedizione. E a giudicare dall'instabilità delle relazioni nella società di oggi, ci sta guardare con sospetto un ipotetico partner. Quindi, niente paura: per gli amnati del brivido, vi consigliamo il nostro speciale horror di San Valentino. Per chi non ama il brivido, ecco invece una lista di film da rivedere in questa giornata zuccherosa:



Per tutti i gusti

Benché venga etichettato storicamente come film rosa, Via col Vento è il primo onesto manifesto cinematografico sulla forza della singletudine. Nonostante la perenne insoddisfazione in amore, i bombardamenti e la povertà, Rossella O'Hara compie imprese che neanche Frodo Baggins e Frank Abagnale messi insieme: fugge dalla guerra di secessione e dalla fame mentre Clark Gable la prega in ginocchio di metter su famiglia; zappa la terra, spara ai ladri e riesce a vestirsi con stile con le tende di casa. Dopo un'epopea di 3 ore ne esce vittoriosa e neanche troppo provata: dopotutto domani è un altro giorno. In alternativa un buon David Fincher con L'Amore Bugiardo (Gone Girl) vi convincerà, magari con una punta di esagerazione, di quanto potrebbe rovinare, sotto ogni forma e dimensione, la vostra vita una relazione. Sull'onda delle coppie insoddisfatte provate il magistrale Revolutionary Road, guardare Kate Winslet e Leonardo Di Caprio così distrutti dall'amore vi farà passare anche la passione per Titanic. Se preferite una carrellata di leggerezza andate sul sicuro con Sex and the City per lei- occhi fissi solo su Samantha - e Una notte da Leoni per lui.



Solo gli amanti sopravvivono (o no?)

Di tutt'altro gusto i consigli cinematografici per le felici coppie che, al bowling e la passeggiata, preferiranno la coperta e la tv. In prima linea una delle storie d'amore riuscite meglio sullo schermo: Eternal Sunshine of the Spotless Mind (volgarmente in italiano "Se mi lasci ti cancello") dramma e lacrime conditi da una cornice cinematografica di insolita bellezza. Non obbligatelo a vedere Le pagine della nostra vita; se proprio pensate di proporre un film con Ryan Gosling scegliete Drive. Un sempre verde Up della Pixar di cui potete godere anche solo i primi 15, perfetti, minuti o il più light Love Actually. Infine, un piccolo capolavoro poco conosciuto e lontano dal mainstream, sicuramente segno di una scelta accurata, Away we go di Sam Mendes. Per entrambi i casi, soli o in compagnia, al cinema c'è ancora La La Land, violini e cuori ovunque, ma anche una pacca sulla spalla per chi, alla ricerca dell'anima gemella, fosse anche Emma Stone o Ryan Gosling, preferisce quella della propria massima realizzazione.