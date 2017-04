Transformers: l'Ultimo Cavaliere, tra IMAX 3D e Re Artù, un'anteprima col botto

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il Transformers più spettacolare di sempre. Michael Bay è sicuro che il suo prossimo e ultimo film della saga colpirà il pubblico con immagini di altissima qualità, grazie alle telecamere IMAX utilizzate per le riprese, unite a un plot narrativo che mette insieme robottoni giganti, un Mark Wahlberg in grande spolvero, l'immortale Anthony Hopkins e il ciclo arturiano. Si, avete letto bene, perché il mito di Artù avrà un ruolo fondamentale nella trama, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere circa 20 minuti di film in anteprima, oltre a una corposa introduzione tenuta da Michael Bay, che ha descritto alcune delle tecnologie utilizzate per le riprese di Transformers 5 - L'ultimo Cavaliere. Sulla trama non possiamo dirvi molto, visto che si trattava di sequenze inserite in ordine totalmente casuale, ma da quel poco che si è potuto vedere il film promette battaglie epiche e tanta azione.

Nel segno di IMAX 3D

Per vedere nei cinema Transformers 5 - L'ultimo Cavaliere bisognerà aspettare il 22 giugno, giorno del debutto nelle sale. Tempi ancora piuttosto lunghi prima del lancio quindi, che hanno convinto Universal a non sbottonarsi troppo con la trama. Nel cast troviamo il solito Mark Wahlberg, che abbiamo visto in azione in alcune scene ad alto tasso di adrenalina, il grande Anthony Hopkins, Stanley Tucci e la conturbante Laura Haddock, nel ruolo di Vivian Wembley. Prima di parlare del film, un piccolo excursus nel mondo tecnologico è necessario per capire l'importanza di questa pellicola, la prima ad essere girata interamente in IMAX 3D. Michael Bay, nella sua introduzione, ha posto molta enfasi sulle tecniche di ripresa utilizzate per girare Transformers 5 - L'ultimo Cavaliere, totalmente ripreso in 3D nativo, quindi con due telecamere IMAX in coppia. Questo permette una qualità irraggiungibile per i film che aggiungono il 3D in fase di post produzione, offrendo una ricchezza di dettaglio e una profondità di campo superiore. Purtroppo, i 25 minuti proposti erano in 2D, per cui non possiamo dare un giudizio su questo aspetto. Ma è lo stesso Bay ad affermare che Transformers 5 è un film creato e pensato per essere fruito al meglio nelle sale cinematografiche IMAX, dove può esprimere tutto il suo potenziale visivo. Il regista, nel suo discorso, ha mostrato anche il suo studio di montaggio, che esegue direttamente da casa, con l'aiuto di montatori che operano da remoto. Bay ha poi proseguito parlando della sceneggiatura, che è stata scritta insieme ad altri quattordici sceneggiatori. Questi avevano il compito di scrivere singolarmente una trama per Transformers 5, che una volta messe insieme hanno dato origine alla particolare sceneggiatura del film, poggiando anche le basi per i futuri capitoli del franchise.

Trama che, allo stato attuale, rimane quanto mai oscura. Le clip mostrate nel corso dell'anteprima partono dal passato, o almeno da un passato alternativo, con i cavalieri della tavola rotonda, guidati da Re Artù e da mago Merlino, nel bel mezzo della battaglia. Un inizio col botto ma quanto mai spaesante per tutti gli spettatori, che si aspettavano scenari ben più futuribili. Dopo questa breve sequenza si torna però al presente, in cui Cade Yeager (Mark Wahlberg) si ritrova a proteggere alcuni incauti ragazzini dall'arrivo di un Mech molto cattivo e pesantemente armato, fermato solo da un misterioso robot che consegna a Cade un manufatto con il simbolo di Artù, che si lega in modo indissolubile al protagonista. Tra inseguimenti mozzafiato, esplosioni spettacolari, robot maggiordomi con l'accento inglese e l'arrivo sulla scena di Anthony Hopkins, a capo di un antico ordine che discende direttamente dai cavalieri della tavola rotonda, ordine composto da 12 cavalieri e altrettanti Transformers, le clip hanno mostrato un promettente film d'azione, la cui trama è ancora tutta da scoprire.