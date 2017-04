Star Wars Celebration Orlando 2017 - Day Three: Rukh!

Ricordo come fosse ieri la scorsa Celebration Europe a Londra (2016) dove il panel di Star Wars Rebels mi ha riservato delle emozioni uniche: con la reintroduzione del Grand'Ammiraglio Thrawn, protagonista indiscusso della trilogia di romanzi di Timohy Zhan iniziata nel 1991 con ‘L'erede dell'Impero' l'ovazione dei fans è stata incredibile (potete leggere qui il mio articolo in merito ). Quest'anno ad Orlando ho avuto l'onore di conoscere l'autore in persona e di togliermi una curiosità in merito ai nomi che aveva scelto per i figli di Leia e Han Solo, Jaina e Jacen nel vecchio canone. Mi ha risposto che Jacen è il nome del figlio di un suo caro amico (metodo usato tantissimo dall'autore) e Jaina essendo sua gemella è un suo correlato con la ‘J'. Lo stesso Dave Filoni produttore esecutivo della serie, si è ricordato di avermi incontrato lo scorso anno. Abbiamo parlato della terza serie di Rebels e del mio lungo viaggio da Roma ha aggiunto con sarcasmo: "So do you still love Star Wars!". Conoscere queste persone è una soddisfazione incredibile una delle più preziose esperienze che si possono fare durante questi eventi.

Sabato, terzo e penultimo giorno della Star Wars Celebration di Orlando, il panel di Rebels condotto da Dave Filoni, ha rivelato diverse novità. La quarta serie sarà l'ultima, formata da soli 15 episodi, Warwick Davis darà la voce ad un altro personaggio importante della saga di Zhan, il braccio esecutivo di Thrawn, il Noghri Rukh. Scherzando sulla pronuncia del nome (con tante "h") e mostrando il suo aspetto nella serie, hanno anticipato qualcosa di estremamente chiaro per i conoscitori del romanzo. Lo spiegherò nel paragrafo successivo:

Attenzione Spoiler

Non si tratta di uno spoiler concreto ma di una supposizione molto plausibile, tuttavia consiglio di saltare queste righe se non volete sapere troppo sul futuro di Rebels (oltretutto scriverò per spiegare meglio il concetto anche un grandissimo spoiler della terza serie che se non avete visto vi consiglio di recuperare). Nei romanzi di Zhan (parlando sempre del vecchio canone dell'Universo Espanso ora fuori continuity) Rukh faceva parte di un popolo sottomesso e fedele all'impero e serviva Thrawn come il suo boia. Il silenzioso assassino, alla fine della trilogia, pugnalava il suo padrone alle spalle, segnando la fine del suo piano di conquista ad opera d'arte. Avendo scelto per Darth Maul una fine per mano di Obi Wan Kenobi, che Filoni ha definito "l'unico modo in cui poteva dargli una degna uscita di scena" ho supposto che in questo caso il fato di Thrawn potrebbe essere stato deciso con la stessa modalità. Oltretutto il Bendu, l'essere nel mezzo tra Il Lato Oscuro e Il Lato Chiaro, ha profetizzato la fine del Grande Ammiraglio nel finale di stagione della terza serie descrivendola come: "L'abbraccio freddo di molte braccia." Che Rukh non sia il solo?Fine spoiler

E' stato mostrato il trailer della quarta stagione, che potete visualizzare qui sotto.

L'applauso dei fan è stato accorato nella scena in cui Kanan e Hera si scambiano quel gesto d'affetto, non un vero bacio ma qualcosa di molto simile, la doppiatrice di Hera Vanessa Marshall durante la successiva conferenza stampa a porte chiuse a domanda specifica sulla loro relazione ha dichiarato che è intensa e reale i fan non resteranno delusi. Altro personaggio che non possiamo ignorare è l'imperiale redento Kallus; il doppiatore di Zebb, Steve Blum, ha sottolineato che la sua storia avrà una bellissima evoluzione, e continuerà a coltivare la sua amicizia con il suo personaggio. Filoni ha marcato la sua posizione su Rebels, una serie pensata per tutte le fasce d'età, come il resto della saga di Star Wars, una saga che parla d'amore e amicizia e che spera, farà da base a nuovi progetti. Ma non culminerà con il collegamento alla battaglia di Scarif in Rogue One. Importantissimo il fatto che durante il Panel Filoni ha indossato una T-Shirt con su scritto "Ahsoka Live!" senza il "?" che solitamente segue lo slogan (goliardico gioco iniziato con Pablo Hidalgo sul futuro della ex Jedi protagonista di Clone Wars) a dimostrazione che la nostra eroina è ancora viva!



Attenzione spoiler Ho avuto modo di vedere in esclusiva, con le persone presenti al panel, il primo episodio della quarta stagione di Rebels, ne segue un riassunto con grandi spoiler, se non volete sapere nulla vi invito a chiudere immediatamente questa pagina.

L'episodio, come preannuncia il titolo "Heroes of Manrdalore Part 1", è incentrato su Sabine Wren. Suo padre è stato catturato da Gar Saxon e il suo clan , Ezra e il resto del gruppo di eroi la aiutano nel salvataggio (tra mirabolanti scene alla Indiana Jones e gag dove il giovane apprendista Jedi non sa usare un jet pack), tuttavia stanno per avere la peggio fino all'arrivo di Bo-Katan Kryze, sorella di Satine, la duchessa di Mandalore ex fiamma di Obi Wan Kenobi durante la serie animata di Clone Wars. Sabine le offre di reclamare il suo diritto a comandare i Mandalore ma lei rifiuta. Nella crociata per salvare suo padre, Saxon usa un'arma progettata da Sabine stessa contro il suo clan, e nell'esplosione ottiene una vittoria terribile. Sabine perde in un solo colpo suo fratello Tristan e sua madre, Ursa Wren. Al tramonto di una nuova era, la ragazza si ritrova di nuovo sola sotto il sole cocente.

Fine delle anticipazioni e degli spoiler

Di seguito potete vedere questo panel e tutto quello che è successo durante la giornata:

Nell'articolo che seguirà racconterò le ultime ore di questa straordinaria convention...