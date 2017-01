Smetto quando voglio, Elser, I mercenari 2: film in tv

Tornano nelle sale la prossima settimana col sequel Smetto quando voglio - Masterclass (2017) e stasera, venerdì 27 gennaio, sono in prima visione free alle 21.15 su RAI3 nel primo capitolo Smetto quando voglio. Non l'unica "prima" del panorama televisivo odierno, visto che anche RAI2 ci propone, in occasione della giornata della memoria, l'inedito Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia (orario d'inizio 21.20). Chi non fosse attratto dal cinema recente italiano e/o volesse una serata più disimpegnata, dovrà sintonizzarsi invece alle 21.10 su ITALIA1 dove Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Satham, Chuck Norris, Jean Claude Van Damme e tanti altri action hero se le daranno di santa ragione nel testosteronico I mercenari 2.

Smetto quando voglio

Roma, oggi. In tempo di crisi lavorativa il neurobiologo Pietro Zinni viene licenziato da un giorno all'altro in seguito ad un giro di vite sul personale dovuto alle difficoltà economiche; per evitare di finire sul lastrico l'uomo decide così di creare e distribuire un nuovo tipo di droga stupefacente, ancora sconosciuto al Ministero e perciò, paradossalmente, legale. Messa su una vera e propria banda, composta da amici laureati e disoccupati, i soldi cominciano ad arrivare a palate ma non tutto andrà poi come previsto... Ci voleva una ventata di freschezza come quella proposta da Smetto quando voglio, esordio dietro la macchina da presa del regista salernitano Sydnei Sibilia: un film di genere che riflette attraverso la commedia sul declino del nostro contemporaneo, proponendo uno sguardo ludico ed originale che si distacca dal panorama nostrano guardando invece a quello statunitense. Con maestranze tecniche di buon livello, dalla fotografia ai dosati effetti speciali, i cento minuti di visione regalano risate e spunti di riflessione in egual misura, potendo inoltre contare su un cast affiatato e sulle pungenti caratterizzazioni del numeroso gruppo di protagonisti.

Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia

8 novembre 1939. Adolf Hitler sta per tenere un discorso nella birreria Bürgerbräukeller di Monaco, ignaro che sul luogo vi sia stata piazzata una bomba. Il caso vuole però che il fuhrer si allontani prima del previsto dal luogo, scampando così all'esplosione nella quale morirono poi persone. L'attentatore, il cui piano fallì per un imprevisto dell'ultimo minuto, era George Esler, un carpentiere svevo, che ora si trova costretto alla fuga verso la Svizzera per scampare alle indagini dei nazisti. Conosciuto anche col titolo anglofono 13 minutes, Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia è un biopic che più classico non si può, abusante delle furbe vie del flashback per dipingere il ritratto umano di questo mancata figura chiave il cui gesto avrebbe potuto cambiare per sempre il corso della seconda guerra mondiale. Il regista Oliver Hirschbiegel, non nuovo al tema dopo aver diretto lo spesso sottovalutato La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004), non risparmia sequenze brutali e ad alto tasso di tensione (su tutte quella dell'interrogatorio) ma si adagia spesso in una messa in scena piatta e lineare che non cattura al meglio tutte le sfumature del personaggio, comunque ottimamente interpretato da Christian Friedel.

I mercenari 2

Barney Ross e la sua squadra di mercenari sono impegnati in nuova missione: questa volta il loro obiettivo è entrare in possesso di un documento che era a bordo di un aereo caduto tra i monti dell'Est Europa. Sembrerebbe andare tutto per il verso giusto almeno fino a quanto non irrompe sul luogo l'organizzazione criminale capeggiata dal crudele Vilain, intenzionato a mettere le mani sulla mappa che condurrebbe a grosse riserve di plutonio. E quando uno dei suoi uomini viene ucciso a sangue freddo, per Barney vendetta e senso del dovere lo porteranno ad affrontare il nuovo nemico. Sly, Schwarzy e i precedenti eroi, accompagnati da new entry di lusso (ironicamente "s"cult quella di Chuck Norris) si trovano ad affrontare un agguerrito Jean-Claude Van Damme nel secondo capitolo del fortunato franchise guardante agli action-movie anni '80 e '90. I mercenari 2, seguendo le linee guida del predecessore, un prodotto onesto e fortemente indirizzato ad un un pubblico di appassionati, tra esplosioni in serie e iconiche coreografie marziali che caratterizzano i cento minuti di visione, nascondendo gli evidenti ma innocui difetti di una sceneggiatura elementare e scontata che sa però intrattenere con gusto la platea di riferimento.