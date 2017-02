Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, cosa accadrà dopo Masterclass?

La sua banda suona il rock. Al cinema però, mica a Sanremo. E Sydney Sibilia, con il nuovo capitolo di Smetto Quando Voglio, si conferma un direttore (d'orchestra) da ridere. Sì, da ridere, avete capito bene. Perchè, nel panorama del cinema italiano, il regista salernitano dimostra un talento innato per la commedia, recuperando i toni farseschi e i tempi comici di nomi altisonanti come Steno, Risi e Monicelli. Con Smetto Quando Voglio - Masterclass torna a raccontare le avventure della banda di laureati alle prese con vuoti d'identità e voragini economiche. Solo che stavolta, per i nerd romani, ci si mette pure la Giustizia, che prima condanna i vari latinisti, chimici e antropologi per associazione a delinquere, rapina a mano a armata e tentato omicidio e poi decide di servirsene per smantellare il traffico di smart drugs nella capitale italiana. Ecco quindi che Edoardo Leo, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Valerio Aprea e Lorenzo Lavia tornano in azione, come i villain di Suicide Squad, "sacrificabili" menti al servizio (segreto) della Legge. 30 sostanze vengono rintracciate e tolte di mezzo grazie allo sporco lavoro (svolto in una Roma notturna e pop, illuminata da neon e luci fluo) della "banda Zinni". Un ultimo tassello separa però i prof. spacciatori dalla liberta e da una fedina penale smacchiata: occorre smantellare l'organizzazione criminale che sta dietro allo spaccio del Sopox, sostanza psicotropa realizzata con l'ausilio di un cromatografo, lo strumento elaboratissimo che - scopriremo nel corso di Smetto Quando Voglio - Masterclass - ha "propiziato" l'incidente di un impasticcato Alberto (che col coupé sul bagnato... mmmm) nel primo film.



Ad Honorem, cattedre alla riscossa

Per provare ad immaginare cosa potrebbe accadere in Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, dobbiamo cedere a qualche piccolo spoiler (quindi a voi la scelta, se leggere oppure no): il terzo capitolo della saga di SQV donerà compiutezza al sequel del film di Sibilia, girato in modo da essere funzionale alla pellicola che concluderà le avventure della banda di laureati imbranati. Prova ne è l'entrata in scena nel finale del villain Luigi Lo Cascio, studiata per alimentare la curiosità del pubblico nei confronti attorno al destino della task force guidata dal neurobiologo Pietro Zinni. Dopo una furiosa lotta su un treno in corsa, infatti, l'antagonista degli (anti)eroi con lode scompare alla guida di un furgone (per buoni e cattivi, curiosamente, stesso veicolo). Smetto Quando Voglio - Masterclass, senza addentrarci troppo nei particolari, "lascia i conti in sospeso". È in Ad Honorem che assisteremo alla singolar tenzone - tanto per utilizzare un'espressione cara ai linguisti della banda - a cui potrebbe partecipare anche una vecchia conoscenza...



Come ti spaccio la saga

È infatti Er Murena, il villain impersonato in SQV da Neri Marcorè, colui che manca all'appello in Masterclass. Eppure, il luogo in cui si svolge il finale del sequel ora nelle sale farebbe pensare ad un coinvolgimento (più o meno voluto) del rivale in affari del boss Zinni (Leo). E qui le considerazioni da fare sono due: o Er Murena rivestirà ancora una volta il ruolo di nemesi dei nerd squattrinati, oppure potrebbe recitare la parte di alleato degli Ocean's de noantri per eliminare il misterioso terrorista Walter Mercurio (Lo Cascio). A sfumare i contorni da thriller internazionale di Ad Honorem ci penseranno invece i vecchi componenti della banda e le new entry (da Giampaolo Morelli a Marco Bonini passando per Rosario Lisma), i quali si renderanno ancora protagonisti di risate a go-go. Aspettiamoci dunque un terzo capitolo movimentato sì, ma interessato anche a sviscerare le dinamiche finora solo accennate in Smetto Quando Voglio - Masterclass.