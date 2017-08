Sky: la top 3 film e le uscite di settembre 2017

Nuovo appuntamento mensile con le uscite filmiche di Sky che, in questo mese di settembre, ci propone un'offerta ricca di contenuti per tutti i palati. Tra i titoli più attesi vi sono indubbiamente il cinecomic Marvel Doctor Strange, il sequel made in Pixar Alla ricerca di Dory e Allied - Un'ombra nascosta con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard. I prossimi trenta giorni sono però ricchi anche di titoli meno altisonanti, passati più in sordina per così dire (se non addirittura inediti nelle sale italiane), quali il distopico Equals con Kristen Stewart, Tom à la ferme e Laurence anyways di Xavier Dolan, Il cittadino illustre (candidato senza successo all'Oscar come miglior film straniero) e l'inquieto High Rise - La rivolta con Tom Hiddleston. Per gli amanti dell'azione più esagerata ecco invece giungere in soccorso Vin Diesel, assoluta star di XXX - Il ritorno di Xander Cage.

Doctor Strange - 11 settembre

Stephen Strange, rispettato ed eccentrico neurochirurgo, è vittima di un incidente in cui perde l'uso degli arti superiori. Questo tragedia personale sembra porre fine alla sua carriera ma l'uomo non si dà per vinto e decide di tentare il tutto per tutto recandosi in Hymalaya dove riuscirà nel suo intento, grazie a tecniche di misticismo e all'incontro con l'Antico. Uno dei personaggi più atipici e affascinanti dei fumetti Marvel giunge finalmente su grande schermo grazie all'interpretazione del talentuoso Benedict Cumberbacht e alla regia di Scott Derrickson. Un blockbuster visionario che, pur adattandosi alle regole dell'universo condiviso e ai canoni dei moderni cinecomic, tenta la carta dell'originalità in un mix di dramma e gag slapstick sorretto dalle eccellenti performance del cast (memorabile come sempre Tilda Swinton) e a sequenze d'altissimo tasso spettacolare. Un'avventura piacevole che sfuma più che discretamente un personaggio complesso come quello di Strange.

Allied - Un'ombra nascosta - 25 settembre

Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'ufficiale dell'intelligence canadese Max Vatan è in missione in Marocco per incontrare Marianne Beausejour, combattente della resistenza francese. I due, che si fingeranno marito e moglie, dovranno eliminare l'ambasciatore tedesco: il loro intento si conclude con successo e i nostri, tornati a Londra e innamoratisi anche nella vita reale, si sposano dando alla luce una bambina. Un anno dopo però Max apprende dai servizi segreti che la donna potrebbe in realtà essere una spia tedesca che ha rubato l'identità della vera Marianne... Un thriller romantico vecchia scuola che guarda a grandi e insuperati classici come Casablanca (1942): Robert Zemeckis sfrutta al meglio l'innato fascino della coppia protagonista formata da Brad Pitt e Marion Cotillard per dar vita ad un avvincente film spionistico in cui il romanticismo gioca un ruolo fondamentale ai fini dei risvolti emotivi e drammatici della vicenda, consegnandoci un film che coniuga passato e presente del genere.

High Rise - La rivolta - 27 settembre

Il dottor Robert Laing si è trasferito in grattacielo di nuova costruzione ideato dal geniale architetto Anthony Royal, che lo ha costruito come uno spazio autosufficiente capace di garantire il benessere ad ogni inquilino: supermercati, palestre e negozi di ogni genere sono situati ai diversi piani dell'edificio, spingendo gli abitanti a recarsi sempre meno nel mondo esterno. Questo piccolo microcosmo dimostra le prime debolezze quando i contrasti tra gli inquilini dei piani bassi (più poveri) e quelli dei piani alti (i più ricchi), diventano sempre più accesi. Laing si trova così al centro di una situazione che peggiora inesorabilmente giorno dopo giorno... Ben Wheatley, già autore di apprezzati cult di genere del cinema recente, adatta con coraggio il complesso romanzo di J. G. Ballard realizzando un'opera cinica e violenta, moderna e deviata visione distopica che racchiude nel microcosmo della narrazione tutti i mali e i limiti della società contemporanea. La suddivisione tra ricchi e poveri all'interno dell'edificio assume così un significato globale, e i numerosi colpi di scena e lo sguardo visionario rendono le due ore di visione un viaggio allucinato nella follia umana.

Panoramica uscite

Lolo - Giù le mani da mia madre - 1 settembre

Il cittadino illustre - 2 settembre: uno scrittore premio Nobel torna al paese natio dopo quarant'anni di lontananza.

Motel - 3 settembre: John Cusack e Robert De Niro nel noir postmoderno di David Grovic.

Alla ricerca di Dory - 4 settembre: si torna nelle profondità dell'Oceano Pixar.

Equals - 5 settembre: Kristen Stewart e Nicholas Hoult nello sci-fi distopico di Drake Doremus.

Zodiac - Il segno dell'Apocalisse - 5 settembre

Fanatic - Fan pericolose - 6 settembre

Un'amore all'altezza - 7 settembre: commedia romantica francese sulla diversità.

Innamorati di me - 8 settembre

Tom à la ferme - 9 settembre: Xavier Dolan interpreta e dirige un lungometraggio tratto dalla pièce di Michel Marc Bouchard.

Captain fantastic - 10 settembre: il lungometraggio di Matt Ross con Viggo Mortensen.

Una squadra da sogno - 12 settembre

La famiglia Fang - 13 settembre: Jason Bateman, Nicole Kidman e Christopher Walken protagonisti di un film tra realtà e follia.

Friend request - La morte ha il tuo profilo - 14 settembre: un horror che sfrutta il crescente fenomeno della dipendenza da internet.

Come diventare grandi nonostante i genitori - 15 settembre: il cast della sitcom Disney Alex & co approda al cinema.

Laurence anyways - 16 settembre: un grido di libertà e di voglia di vivere senza compromessi nel film della maturità artistica di Xavier Dolan.

Lovelace - 17 settembre: Amanda Seyfried nelle inedite vesti di una delle pornostar più note della storia del cinema: Linda Lovelace.

XXX - Il ritorno di Xander Cage - 18 settembre: Vin Diesel torna a concedere anima e corpo allo spericolato Xander Cage.

Crossing point - 19 settembre

3 generations - Una famiglia quasi perfetta - 20 settembre: un film leggero e irriverente che racconta la storia complessa di tre generazioni di donne... complicate!

The wizard of lies - 21 settembre

Neruda - 23 settembre: Pablo Larraìn racconta un lato originale di Neruda attraverso un biopic unico, che si trasforma in un romanzo poliziesco.

Mozart - Un cane per due - 24 settembre

Quel bravo ragazzo - 26 settembre: la commedia diretta da Enrico Lando con Herbert Ballerina, Daniela Virgilio e Tony Sperandeo.

Elvis & Nixon - 26 settembre: Kevin Spacey e Michael Shannon gigioneggiano all'insegna del divertimento nei panni di due icone americane.

Barriere - 28 settembre: Denzel Washington dirige e interpreta l'adattamento dell'omonima piece teatrale Fences di August Wilson.

Morgan - 29 settembre: Kate Mara deve valutare lo status di una creatura artificiale dall'aspetto di una giovane ragazza nell'esordio del figlio d'arte Luke Scott.

Finché batte il cuore - 30 settembre

Passion - Innamorarsi a Middleton - 30 settembre