Sky: la top 3 film e le uscite di agosto 2017

Ed eccoci al nostro secondo appuntamento mensile con le uscite cinematografiche di Sky che, anche in quest'occasione, non si fa mancare niente in questo torrido agosto con diverse prime visioni spazianti su diversi generi. Nei prossimi trenta giorni grande attenzione è rivolta alla fantascienza, con l'arrivo del recente Passengers, love story sci-fi tra Jennifer Lawrence e Chris Pratt, e del distopico Equals, altra storia d'amore in un futuro di matrice orwelliana vedente per protagonisti Kristen Stewart e Nicholas Hoult. Tra gli altri titoli da segnalare troviamo il western danese The Salvation con Mads Mikkelsen, l'horror di culto It follows, la commedia action Skiptrace - Missione Hong Kong con Jackie Chan e Johnny Knoxville e l'action Bastille Day - Il colpo del secolo con Idris Elba.

Passengers - 21 agosto

L'astronave Avalon, trasportante migliaia di individui in sonno criogenico verso la colonia spaziale Homestead II, è vittima di una serie di guasti in seguito ad una pioggia di meteoriti. Uno dei malfunzionamenti porta casualmente a risvegliare Jim che, dopo un anno trascorso in solitudine, decide di risvegliare la bella Aurora... Guarda a modelli alti ma rischia rovinose cadute, pur intrattenendo senza troppi sbadigli nelle quasi due ore di visione. Passengers utilizza la sci-fi per raccontare una storia d'amore che è al contempo un dramma esistenziale, strizzando l'occhio al grande pubblico sin dalla scelta dei due protagonisti, Jennifer Lawrence e Chris Pratt, belli bravi e patinati. L'estetica appagante, i buoni effetti speciali e gli spunti mystery della vicenda non sono ad ogni modo privi di spunti d'interesse.

Equals - 17 agosto

In un indeterminato e prossimo futuro gli esseri umani sono stati privati della capacità di provare emozioni; un organo legislativo conosciuto come il Collettivo infatti nega agli individui la possibilità di creare relazioni con i propri simili grazie alla somministrazione di farmaci inibitori. Il cittadino Silas osserva nella collega Nia il manifestarsi di sentimenti ed egli stesso finisce per innamorarsi della ragazza, dando il vita ad una storia d'amore clandestina che potrebbe mettere a repentaglio la vita di entrambi. Tra Black Mirror e 1984, Equals è stato un titolo sin troppo sottovalutato ai tempi della sua uscita: moderno aggiornamento di Romeo e Giulietta in un futuro orwelliano, il film di Drake Doremus si basa su un'estetica fredda e spoglia che ben metaforizza dal punto di vista visivo l'assenza delle emozioni di un mondo castrato, trovando nella dolente sottrazione di Kristen Stewart l'ennesimo punto di forza dei cento minuti di visione.

It follows - 10 agosto

La diciannovenne Jay ha un rapporto sessuale con il suo freschissimo fidanzato prima di venire da lui narcotizzata. Risvegliatasi legata e imbavagliata, la giovane viene informata dal boyfriend di essere ora la depositaria di una maledizione, capace di propagarsi da un individuo all'altro solo tramite rapporti sessuali: da quella notte un'entità, in grado di presentarsi con un aspetto sempre diverso, comincia a perseguitarla camminando senza tregua verso di lei, ma ad andatura lenta. Per quanto lontano la ragazza possa viaggiare, questa sarà sempre in grado prima o poi di raggiungerla; l'unico modo per porre fine all'incubo sembra quello di trasmettere questo flagello ad un'altra persona. Quando c'è una buona storia il budget diventa elemento secondario e It Follows riesce nella sua essenza low-cost a dimostrarsi tra gli horror più intelligenti e spaventosi degli ultimi anni. Con una premessa misteriosa, le cui origini non vengono ad ogni modo svelate, David Robert Mitchell dà vita ad un'implacabile macchina tensiva in cui il senso delle inquadrature e la costante sensazione di pericolo riescono ad inquietare senza sosta nei novanta minuti di visione, offrendoci anche un metaforico sguardo sull'impossibilità di fuggire dalle proprie insicurezze.

Panoramica uscite

Saint Amour - 1 agosto: Gérard Depardieu e Benoît Poelvoorde in una ‘scoppiata' commedia all'insegna dei vini e del buon umore.

In bici senza sella - 2 agosto: Sette registi esordienti raccontano la crisi.

Anna dai capelli rossi - 3 agosto

The Salvation - 4 agosto: un western danese sul tema della vendetta con protagonisti Mads Mikkelsen ed Eva Green.

Melbourne - 5 agosto: nel solco del cinema di Asghar Farhadi, ecco arrivare il promettente Nima Javidi con un densissimo dramma a tinte thriller.

Noi siamo Francesco - 6 agosto

Bastille day - Il colpo del secolo - 7 agosto: l'inglese James Watkins dirige Idris Elba e Richard Madden in un action movie ambientato nelle strade di Parigi.

Girls' night out - Incubo dal passato - 8 agosto

Criminal activities - 9 agosto

Le stagioni di Louise - 11 agosto

The lesson - Scuola di vita - 12 agosto: I bulgari Kristina Grozeva e Petar Valchanov raccontano la mutazione dei concetti di onestà e giustizia ponendo sullo sfondo lo spettro della crisi economica.

Girl on the edge - La rinascita - 13 agosto

I babysitter - 14 agosto: Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Andrea Pisani sono babysitter scatenati nell'esordio registico di Giovanni Bognetti.

Serialized - Omicidi in serie - 15 agosto

Sausage Party - 16 agosto: Seth Rogen reinterpreta in chiave dark e scurrile le premesse di film come Toy Story, firmando un cartoon folle ed esilarante.

Skiptrace - Missione Hong Kong - 18 agosto: sotto la regia dello specialista Renny Harlin, Jackie Chan e Johnny Knoxville fanno coppia in una scatenata action comedy.

I am soldier - 19 agosto

New York Academy - 20 agosto

Mike & Dave - Un matrimonio da sballo - 22 agosto: due fratelli combinaguai reclutano due ragazze più pazze di loro per il matrimonio della sorella.

Suddenly - 23 agosto

Barricade - 24 agosto

Cell - 25 agosto: John Cusack e Samuel L. Jackson nella trasposizione del romanzo di Stephen King.

Violette - 26 agosto

Indivisibili - 27 agosto: la storia di due gemelle siamesi con il sogno di diventare cantanti.

Trolls - 30 agosto: il musical animato DreamWorks che (ri)dà vita ai coloratissimi e capelluti pupazzetti nati dalla fantasia di Thomas Dam.

La corte - 31 agosto: Christian Vincent racconta la trasformazione di un algido presidente di giuria, che in un processo ritrova il sentimento e l'umanità perduta da tempo.