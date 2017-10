Sky: i migliori tre film e tutte le uscite di ottobre 2017

Rieccoci col nostro primo appuntamento della stagione autunnale relativo alle uscite di film in prima visione su Sky, che anche ad ottobre si propone ricchissimo di titoli. Un gran mese per gli amanti della fantascienza, con due titoli di peso (seppur molto diversi tra loro) quali Arrival e Rogue One: A Star Wars Story, ma che regala soddisfazioni anche agli appassionati di altri generi: nei prossimi trenta giorni infatti verranno trasmessi film importanti come Deepwater - Inferno sull'oceano, Blair Witch, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Pastorale americana, Billy Lynn - Un giorno da eroe, The birth of a nation, Mine ed Elvis & Nixon, per una varietà di proposte che non passano certo inosservate.

Arrival - 9 ottobre

Louise, esperta nello studio delle lingue, viene chiamata dall'esercito americano per trovare un modo di comunicare con esseri extraterrestri, giunti sulla Terra a bordo di enormi astronavi localizzate in vari angoli del globo. Con la collaborazione del matematico Ian Donnelly la donna scoprirà un mistero imperturbabile che la riguarda molto da vicino... Denis Villeneuve eleva gli archetipi sci-fi a un raffinato e dolente sguardo autoriale trascinandoci con Arrival in un viaggio nell'anima della protagonista Louise, donna divorziata mai ripresasi dalla morte per malattia della figlia. Il privato si fonde con il genere fantascientifico in quest'ispirata opera pregna di una straziante malinconia, ricca di colpi di scena e di interessanti spunti filosofici sulla concezione dello spazio tempo. Amy Adams brilla in ogni inquadratura, dando vita ad un personaggio di rara umanità, e le emozioni (accompagnate dalla splendida colonna sonora) si susseguono in serie dall'inizio alla fine della visione.

Rogue One: A Star Wars Story - 16 ottobre

La giovane Jyn, figlia dello scienziato Galen Erso che lavorò alla progettazione della Morte Nera, dopo quindici anni dall'omicidio della madre e dall'arruolamento forzato del padre da parte delle forze imperiali, si imbarca in un'ardua missione insieme ad un capitano ribelle e ad un gruppo di infallibili guerrieri: l'obiettivo è quello di rubare proprio i piani relativi alla devastante arma di distruzione di massa, al fine di poterla distruggere. Ci si sente subito a casa in Rogue One: A Star Wars Story, perfetta space-opera da intrattenimento ricca di azione e tensione, con una buona cura per le psicologie del numeroso gruppo di protagonisti in cui spiccano la Jyn di Felicity Jones e il guerriero cieco di Donnie Yen, e grazie proprio all'amalgamo tra le diverse figure in gioco le due ore e rotti di visione conquistano e appassionano con istintiva semplicità. Un film molto più centrato nell'iconografia della saga rispetto al controverso Episodio VII.

Billy Lynn - Un giorno da eroe - 19 ottobre

Nel 2002 Billy Lynn, giovane soldato in forza alla Squadra Bravo, è diventato insieme al suo team il simbolo del coraggio e dell'abnegazione dell'esercito degli Stati Uniti allora impegnato nel conflitto iracheno: il ragazzo infatti, immortalato in un video, si è reso protagonista durante uno scontro con le forze nemiche di un eroico gesto atto a difendere un compagno gravemente ferito (e morto poco dopo). Tornato a casa insieme ai suoi commilitoni per partecipare ad un evento in loro onore, coincidente con un incontro di football avente luogo il Giorno del Ringraziamento, Billy è indeciso se fare o meno ritorno nei giorni successivi sul campo di battaglia o cercare qualche scappatoia con cui poter rimanere in patria. In Billy Lynn - Un giorno da eroe la guerra viene spogliata della sua cruda essenza per divenire un pirotecnico baraccone pubblicitario, con i soldati gettati in pasto al dio business senza alcun rispetto. Ang Lee adatta il romanzo satirico di Ben Fountain con efficacia, concentrandosi sul suo giovane protagonista, e tra flashback e sovrapposizioni visive e psicologiche del conflitto con quelle dello show gli spunti di riflessione risultano sempre freschi e lucidi.

Panoramica uscite

1 ottobre - Elvis & Nixon: due grandi attori al massimo della forma gigioneggiano all'insegna del divertimento nei panni di due icone americane.

2 ottobre - Prima di lunedì

3 ottobre - When we rise

4 ottobre - Homecoming - Vendetta e seduzione

5 ottobre - Uno per tutti

6 ottobre - Sorelle vampiro - Vietato mordere!

7 ottobre - Polytchnique

8 ottobre - Mine: Dal produttore di Buried - Sepolto, Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro si concentra su Armie Hammer bloccato con il piede su una mina antiuomo.

10 ottobre - End of the world - Atto finale

11 ottobre - Codice d'emergenza

11 ottobre - Bodybuilder

12 ottobre - The birth of a nation: Nate Parker presenta la sua provocatoria versione di Birth of a Nation.

13 ottobre - Bad moms - Mamme molto cattive: una commedia tutta al femminile dagli autori di Una Notte da Leoni.

13 ottobre - Sorelle vampiro 2 - Pipistrelli nello stomaco

14 ottobre - Difret - Il coraggio di cambiare

15 ottobre - Fuga nella giungla

17 ottobre - Ciao brother

18 ottobre - Escapee - Manie di persecuzione

20 ottobre - Manglehorn

20 ottobre - Sorelle vampiro 3 - Ritorno in Transilvania

21 ottobre - Abel - Il figlio del vento

22 ottobre - La vita immortale di Henrietta Lacks

23 ottobre - Deepwater - Inferno sull'oceano: Peter Berg racconta il più grave disastro ambientale della storia degli Stati Uniti.

24 ottobre - Che dio ci perdoni

25 ottobre - Come un fiore a primavera

26 ottobre - Blair witch: la temibile strega del 1999 torna al cinema in versione aggiornata.

27 ottobre - Go with me: un thriller western con Anthony Hopkins e Ray Liotta.

28 ottobre - Finché batte il cuore

29 ottobre - Pastorale americana: l'opera prima del neo regista Ewan McGregor tratta dall'omonimo romanzo di Philip Roth.

30 ottobre - Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali: Tim Burton alle prese con l'adattamento dell'omonimo romanzo.

31 ottobre - The Rocky Horror Picture Show: let's do the time warp again