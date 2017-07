San Diego Comic-Con 2017: tutti gli annunci del 22 luglio

Un'altra giornata di Comic-Con 2017 è giunta al termine e, nella nottata tra sabato 22 luglio e domenica, il mondo dell'intrattenimento ha sfornato le notizie più succulente dal settore dei cinecomic. Protagonisti assoluti, sul versante cinema, sono state DC e Marvel, che hanno mostrato nuovi trailer dedicati alle pellicole in arrivo e hanno rilasciato importanti informazioni sui cinecomic a venire.



DC: Justice League, Ben Affleck, Flashpoint

Il panel di Warner Bros., dedicato ai film appartenenti all'universo del DCEU, è stato un tripudio di conferme e sorprese: è stato diffuso in Rete il nuovissimo trailer di Justice League, che offre uno sguardo più approfondito alla trama del film diretto da Zack Snyder, ed è stata presentata la lineup dei prossimi film dedicati a Batman e soci. La vera sorpresa è stato il titolo della pellicola dedicata a The Flash: si chiamerà Flashpoint e sarà probabilmente ispirata al celebre arco narrativo in cui il velocista scarlatto altera la timeline classica, dando vita a un universo alternativo - nel quale, ad esempio, a vestire i panni di Batman è Thomas Wayne, il padre di Bruce. Gli altri film del DCEU saranno, insieme ai già annunciati Aquaman e The Flash: Flashpoint: Suicide Squad 2, The Batman, Justice League Dark, Batgirl, Green Lantern Corps e Wonder Woman 2. Infine, ultima ma non meno importante, è arrivata da Ben Affleck la smentita ufficiale del suo presunto addio al ruolo di Bruce Wayne/Batman: l'attore interpreterà il Cavaliere Oscuro nella pellicola standalone diretta da Matt Reeves e per il resto del DCEU.



Marvel: Thor, Infinity War, Captain Marvel

Il terzo giorno del Comic-Con 2017 di San Diego ha portato anche tantissime novità in casa Marvel Studios: su tutti il nuovo e roboante trailer di Thor: Ragnarok, la terza pellicola dedicata al Dio del Tuono che uscirà nelle sale cinematografiche a novembre 2017. Il video offre diversi spunti, che permettono di approfondire gli sviluppi della trama del film e il rapporto tra il figlio di Odino e Hulk.



Il panel dei Marvel Studios ha anche dato l'opportunità al pubblico di assistere al trailer a porte chiuse di Avengers: Infinity War, lo stesso footage mostrato al D23 Expo e che purtroppo non è ancora disponibile in formato online. Per adesso occorrerà accontentarsi della descrizione e di una versione in bassa qualità che è stata leakata in Rete nelle ultime ore. Novità anche dai prossimi film Marvel Studios: come era stato anticipato, arrivano informazioni su Ant-Man and the Wasp, con la notizia di Michelle Pfeiffer scritturata per il ruolo di Janet Van Dyne. Sono stati rilasciati anche diversi poster dedicati a Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Black Panther, insieme a interessanti immagini dedicate a Captain Marvel: sappiamo che il film sarà ambientato negli anni Novanta - da qui la presenza di Samuel L. Jackson nei panni di un giovane Nick Fury - e che vedrà Carol Danvers (Brie Larson) impegnata contro la minaccia degli Skrull. Siamo quasi al termine dell'edizione 2017 del Comic-Con di San Diego, ma le principali case di produzione hanno sparato tantissime bombe mediatiche delle quali parleremo, in maniera più approfondita, nei prossimi giorni.