Outcast - L'ultimo templare, The Ring, Nati con la camicia: film in tv

Serata variegata quella di oggi, domenica 22 gennaio, propostaci dalle emittenti televisive nostrane. Alle 21.25 su ITALIA1 potremo infatti assistere ad una prima visione free come Outcast - L'ultimo templare, cappa e spada ambientato in Cina vedente per protagonisti Nicolas Cage e Hayden Christensen. Due ore dopo, alle 23.30 per la precisione, su PARAMOUNT CHANNEL avrà invece inizio il remake americano di The Ring firmato da Gore Verbinski, titolo quanto mai attuale vista la prossima uscita del terzo episodio Rings. Un grande classico generazionale, le cui trasmissioni ormai non si contano più, va in onda alle 21.15 su RETE4: in Nati con la camicia, Terence Hill e Bud Spencer vengono erroneamente scambiati per due agenti segreti.

Nati con la camicia

Doug è un burbero ex galeotto appena uscito di prigione, Rosco un vagabondo alle prese con un viaggio on the road delle strade americane sui rollerblade: niente li accomuna, ma una rissa in un bar di camionisti li costringe a una precipitosa fuga insieme. Il meglio però deve ancora venire visto che i due vengono scambiati per agenti della CIA e viene loro affidata una preziosa valigetta contenente la cifra di 1 milione di dollari, incipit che li porterà poi ad affrontare il losco "genio del male" conosciuto come K1. Tredicesimo film per la coppia Spencer - Hill, Nati con la camicia è un'irresistibile action / comedy infarcita di gag e innocue botte da orbi come nella piena tradizione dell'iconico duo. Ad essere omaggiato qui è il cinema spionistico, con copiosi omaggi / citazioni in chiave farsesco al mondo di James Bond (con tanto di strampalate invenzioni a prova di agente segreto create ad hoc) e divertenti dialoghi giocati sul doppio senso e una buona varietà di avversari da affrontare, includenti tra gli altri killer cinesi e una sensuale "bad-girl", per uno dei migliori film girato dai leggendari protagonisti.

The Ring

Una videocassetta che, se se ne è visionato il contenuto, porta alla morte dello spettatore dopo sette giorni: chi ormai, anche non patito del cinema horror, non conosce l'inquietante maledizione della VHS? Riuscito remake dell'originale giapponese, capace di differenziarsi dall'ottimo prototipo come stile e atmosfere aumentando maggiormente la componente da "salto sulle sedia", The Ring è un horror di grande fascino che ha fatto scuola, dando il via ad una controversa ondata di remake hollwoodiani delle produzioni del Sol Levante. Un senso dello spettacolo prettamente di genere realizzato con maestranze tecniche di prim'ordine e imbastito su una sceneggiatura inquietante e accattivante che accompagna la corsa contro il tempo della protagonista (una splendida Naomi Watts) per cercare di porre fine alla maledizione. Gore Verbinski dà vita ad una messa in scena calibrata e chirurgica capace di coniugare spaventi e tensione di matrice mystery con lucido equilibrio, potendo contare su efficace scelte fotografiche ed ottime effetti speciali nelle scene clou dell'ansiogena vicenda.

Outcast - L'ultimo templare

Il legittimo erede al trono Qiang viene minacciato dalla brama di potere del fratello maggiore che, dopo aver ucciso a tradimento il genitore, accusa del delitto proprio il consanguineo, ora costretto alla fuga insieme alla sorella Lian. I due vengono salvati dal repentino intervento del cavaliere crociato Jacob, giovane uomo scosso dai massacri compiuti di sua mano in Medio Oriente. Ad aiutarli inoltre si schiera anche un ex-commilitone di Jacob, ora diventato un leggendario fuorilegge conosciuto col nome di Fantasma Bianco. Ancora un templare/crociato nella carriera di Nicolas Cage che, dopo il dittico di National Treasure e l'"horror" medievale L'ultimo dei templari, si trova ad interpretare un cavaliere cristiano in Outcast - L'ultimo templare (un plauso alla varietà dei titolisti italiani...). A dire il vero qui il nipote di Francis Ford Coppola si limita ad una parte da spalla di lusso, visto che il protagonista è Hayden Christensen, in uno dei ruoli più anonimi della carriera. Và dato atto all'attore che era comunque difficile rimanere coinvolti da una sceneggiatura così telefonata, con personaggi caratterizzati all'acqua di rose e una messa in scena incapace di sfruttare le bellezze paesaggistiche dell'ambientazione cinese. Non a caso il film segna l'esordio dietro la macchina da presa dell'ex stuntman Nick Powell che, in fatto di regia, si dimostra totalmente impreparato e incapace di realizzare un almeno discreto b/action movie in costume.