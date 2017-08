Netflix: la top 3 film e le uscite di settembre 2017

Rieccoci col nostro consueto appuntamento mensile dedicato alle uscite filmiche disponibili su Netflix, e questo settembre promette davvero parecchia carne al fuoco per tutti gli abbonati della piattaforma on demand. Ben quattro titoli originali vedranno infatti la loro uscita, produzioni di peso come Per primo hanno ucciso mio padre diretto da Angelina Jolie e l'atteso Le nostre anime di notte con Robert Redford e Jane Fonda, oltre alla commedia horror Little evil e all'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King Il gioco di Gerald. Grande abbondanza anche tra i titoli esterni con l'arrivo, tra gli altri, di Star Wars - Il risveglio della Forza, Il viaggio di Arlo, Crimson Peak, Cloverfield e Watchmen.

Per primo hanno ucciso mio padre - 15 settembre

Il quarto film dietro la macchina da presa di Angelina Jolie, da sempre impegnata in cause umanitarie, tratta la storia vera di Loung Ung (anche co-autrice della sceneggiatura), attivista per i diritti umani, che ripercorre gli orrori vissuti da lei stessa in Cambogia sotto la tirannia dei Khmer Rossi. Adattamento del libro autobiografico Il lungo nastro rosso, il film si avvale di interpreti locali e si promette di riportare l'attenzione su un genocidio di immani proporzioni raramente raccontato dal cinema, se si esclude il magnifico Urla del silenzio (1984). Resta alta la curiosità per vedere come la Jolie riuscirà a trasportare una storia tragica di queste proporzioni su grande schermo.

Le nostre anime di notte - 29 settembre

A cinquant'anni dal loro primo film insieme i premi Oscar Robert Redford e Jane Fonda tornano a condividere il grande schermo per il terzo film del regista indiano Ritesh Batra. Le nostre anime di notte racconta la storia di Addie Moore e Louis Waters, due vedovi che hanno vissuto come vicini per anni pur senza aver avuto praticamente mai contatti tra di loro. Un giorno la donna decide di fare il primo passo... Comedy-drama romantico della terza età che, con la presenza dei due divi, farà sicuramente scendere la lacrimuccia a chi ha qualche anno in più sulle spalle ma che si rivolge potenzialmente anche alle nuove generazioni, in un racconto in cui l'amore non ha mai età.

Il gioco di Gerald - 29 settembre

Si sa ancora poco su questo adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King e la paura di assistere all'ennesima operazione poco riuscita tratta dalle opere del maestro del brivido letterario è tanta. La trama del libro vede la protagonista Jessie accettare la fantasia sessuale del marito Gerald, facendosi ammanettare al letto; quando lei lo respinge con un calcio l'uomo muore d'infarto, lasciandola così intrappolata. Con lo scorrere del tempo la donna vede la morte sempre più vicina, mentre fanno la comparsa anche un cane randagio e una misteriosa ed oscura ombra... Nel cast Carla Gugino e Bruce Greenwood, alla regia il lanciatissimo Mike Flanagan.

Panoramica uscite

Little Evil - 1 settembre: in questa commedia horror, un uomo appena sposato vuole costruire un rapporto con il figliastro, ma teme che il ragazzino sia in realtà un demone.

She's gotta have it - 1 settembre: il primo film di Spike Lee, conosciuto in Italia anche come Lola darling.

Star Wars - Il risveglio della forza - 12 settembre: l'ultimo episodio, il primo della nuova trilogia, della Space Opera più amata di sempre.

Il viaggio di Arlo - 15 settembre: l'ultimo film targato Disney/Pixar, esordio di Peter Sohn, pone al pubblico un interrogativo complesso proprio per la sua semplicità.

Kill Bill vol. 2 - 23 settembre: il secondo capitolo del dittico firmato da Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman.

Crimson Peak - 24 settembre: Guillermo del Toro torna a cimentarsi con una storia di 'fantasmi' e inquietudini gotiche di grande stile e dal ricchissimo carnet citazionistico e attoriale.

Cloverfield - 30 settembre: lo spettacolare found footage / monster movie diretto nel 2008 da Matt Reeves.

Watchmen - 30 settembre: Zack Snyder dirige l'adattamento dell'omonima miniserie a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons.