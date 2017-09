Netflix: la top 3 film e le uscite di ottobre 2017

L'autunno è iniziato e con il clima che si fa più fresco Netflix rimane sempre un valido alleato per combattere la noia. Ad ottobre il servizio on-demand accelera sul versante filmico, proponendo ben sei titoli originali: l'atteso The Meyerowitz Stories presentato qualche mese fa a Cannes, la commedia spagnola Fe de etarras, il thriller drammatico 6 days, l'horror The Babysitter, l'adrenalinico L'autista - Wheelman e 1922, altra trasposizione da Stephen King. Per ciò che concerne le proposte "esterne", anche qui il panorama è discretamente variegato e possiamo segnalare tra gli altri film relativamente recenti come The Visit, Devil's knot - Fino a prova contraria, The Reach - Caccia all'uomo e Una folle passione ; tra i classici troviamo titoli quali Darkman, La notte brava del soldato Jonathan (qui riadattato con il titolo L'inganno, per sfruttare il successo del remake ora nelle sale), What women want e Mansfield Park.

1922 - 20 ottobre

Wilfred James è un contadino del Nebraska che uccide la moglie che voleva chiedere il divorzio. Ad aiutare l'uomo nel compimento del crimine il figlio adolescente. Lo spettro della donna però torna dall'oltretomba per tormentare l'uxoricida e il giovane, portando ben presto ad un'insana escalation di terrore psicologico e materiale peggiorato da un'invasione di ratti. Dopo Il gioco di Gerald (reso disponibile proprio in questi giorni), Netflix produce un altro adattamento di un racconto di Stephen King affidando la regia all'australiano Zak Hilditch, già autore del notevole e sottovalutato These Final Hours - 12 ore alla fine (2013) e puntando su un protagonista dal sicuro carisma quale Thomas Jane, già protagonista di un altro film di derivazione kinghiana quale The Mist (2007). Le prime critiche in anteprima d'Oltreoceano sono già molto positive, non ci resta che attendere il 20 ottobre per poterle confermare o meno.

L'autista - 20 ottobre

Il protagonista lavora come autista per bande criminali e nel suo ultimo incarico l'obiettivo è una rapina in banca. Ma quando il colpo va per il verso sbagliato, l'uomo si ritrova costretto alla fuga in un'auto piena di soldi, ingaggiando una vera e propria corsa contro il tempo in cui il suo unico possibile aiuto risiede nella figlia quattordicenne. Frank Grillo è ormai uno dei più richiesti action-hero moderni, con il volto e il fisico giusti per ruoli ad alto tasso adrenalinico, che in quest'occasione trova terreno fertile sulle quattro ruote in cui, come si intuisce dalla sinossi e dal trailer, sarà ambientata la maggior parte del film. Alla regia l'esordiente Jeremy Rush, per un titolo che promette di non deludere gli appassionati del filone.

6 Days - 10 ottobre

Londra, aprile 1980. Un gruppo armato assalta l'ambasciata iraniana prendendo in ostaggio due dozzine di persone. La situazione diventa sempre più complicata nei successivi sei giorni e un team di forze speciali della SAS si prepara ad agire. Ispirato ad eventi realmente accaduti, il film è diretto da Teo Fraser, già regista dell'atipico revenge-movie in lingua maori The Dead Lands - La vendetta del guerriero (2014) e vede tra i protagonisti Jamie Bell, Mark Strong e Abbie Cornish: un cast delle grandi occasioni per un solido action thriller distribuito Oltreoceano anche in sala e apprezzato da critica e pubblico.

Panoramica uscite

The Meyerowitz Stories - 10 ottobre: Noah Baumbach firma un tenero e intimo ritratto su una famiglia a pezzi, con un cast delle grandi occasioni comprendente Ben Stiller, Dustin Hoffman, Adam Sandler ed Emma Thompson.

Fe de etarras - 12 ottobre

The Babysitter - 13 ottobre: un horror voyeuristico diretto da McG.

Niente da dichiarare - 1 ottobre: commedia francese del regista di Giù al Nord (2008)

Quando meno te lo aspetti - 1 ottobre: dalla Francia una commedia brillante sospesa tra fiaba e realtà

Zombies - La vendetta degli innocenti: 1 ottobre: horror con l'icona del genere Tony Todd.

What women want - 1 ottobre: commedia cult con Mel Gibson ed Helen Hunt.

Il destino di un cavaliere - 6 ottobre: fantasy atipico con protagonista Heath Ledger.

Devil's Knot - 8 ottobre: la storia di un terribile caso giudiziario che ha stravolto gli Stati Uniti.

The visit - 9 ottobre: un pov ambientato durante le inquietanti vacanze di due ragazzini diretto da M. Night Shyamalan.

The reach - Caccia all'uomo - 15 ottobre: Michael Douglas produce ed interpreta un thriller ad alta tensione in cui fa da psicopatico carnefice al povero Jeremy Irvine tra le solitarie, roventi lande del Nevada.

Ted - 19 ottobre: il primo capitolo delle (dis)avventure dello sboccato ossetto parlante.

La notte brava del Soldato Jonathan (con il titolo L'inganno) - 20 ottobre

Lo squalo - 20 ottobre: Spielberg firma il suo primo grande successo, un film entrato nella storia dei blockbuster.

The Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 - 23 ottobre: l'elettrizzante capitolo conclusivo della saga con Jennifer Lawrence.

Darkman - 28 ottobre: Liam Neeson è un tragico e sfigurato anti-eroe nel cult di Sam Raimi.

Una folle passione - 30 ottobre: Jennifer Lawrence e Bradley Cooper di nuovo insieme per l'adattamento del noto romanzo di Ron Rash.