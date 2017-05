Netflix: la top 3 film e le uscite di maggio 2017

Ecco il nostro primo appuntamento mensile dedicato alle uscite filmiche più importanti di Netflix, ormai popolarissimo servizio di streaming in continua evoluzione ed espansione, dopo quello dedicato alle serie TV. In queste settimane di maggio ci troviamo di fronte a titoli di un certo peso, alcuni prodotti direttamente da Netflix, alcuni in esclusiva e altri ancora disponibili per un periodo determinato sulla piattaforma online. Domina sicuramente la scena l'atteso War Machine, commedia bellica con protagonista Brad Pitt, ma anche i fan dell'animazione non rimarranno delusi da Blame!, adattamento dell'omonimo manga di culto. Tra le pellicole "esterne" è invece doveroso segnalare il controverso Jurassic World, ultimo capitolo della popolarissima saga di dinosauri, e The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch nei panni nei panni del matematico e crittoanalista Alan Turing.



War Machine - 26 maggio

Tratto dal libro The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan di Michael Hastings, War Machine vanta un cast delle grandi occasioni comprendente Brad Pitt, Tilda Swinton, Ben Kingsley, Anthony Michael Hall e Topher Grace. Il film è incentrato sulla figura del generale dell'esercito americano Stanley A. McChrystal, che ha partecipato alla Guerra del Golfo nei primi anni '90 e a capo delle truppe NATO in Afghanistan, le cui susseguenti critiche all'amministrazione Obama gli costarono la rimozione dall'incarico. L'indagine di una figura atipica messa in scena da David Michod, una garanzia quando si tratta di rimestare nel torbido dei rapporti umani: vedasi a tal riguardo i precedenti Animal Kingdom (2010) e The Rover (2014).

Blame! - 19 maggio

Si preannuncia imperdibile per i fan dell'animazione giapponese, già dallo spettacolare trailer, Blame!, adattamento del manga di culto di Tsutomu Nihei. La trama è ambientata in un luogo e in un tempo indefiniti in cui gli uomini vivono in un enorme complesso chiamato la Megastruttura. Il protagonista Killy è un solitario pistolero il cui compito è di trovare individui dotati di speciali capacità che permettono di accedere alla Rete. Sul suo cammino però troverà esseri mostruosi che cercano di ostacolarlo nel tentativo di salvare l'umanità dall'estinzione.

Mindhorn - 12 maggio

In questa commedia britannica, che vede in un ruolo di supporto anche sir Kenneth Branagh, Richard Thorncroft è un attore ormai in declino il cui maggior successo risale agli anni '80, periodo in cui vestiva i panni del popolare personaggio televisivo Mindhorn, un agente segreto dotato di un occhio bionico con cui poteva carpire sempre la verità dai suoi interlocutori. Per fermare un serial killer Richard decide di tornare a vestire i panni di Mindhorn, questa volta nella realtà. Una commedia dissacrante che, ibridata col thriller, ci offre anche un piacevole sguardo introspettivo sulla personalità dell'uomo/attore, interpretato da Julian Barratt in un iconico doppio ruolo.

Panoramica uscite maggio 2017



1 maggio



Decanted: un poetico documentario che ritrae Napa Valley, il paradiso dei vigneti in California, e i suoi produttori di vino.

Il senso dell'amore: commedia romantica del 1996 con Jennifer Aniston, Edward Burns e Cameron Diaz.

Iris: L'improvvisa scomparsa della moglie di un ricco banchiere spalanca le porte su un mondo vorticoso traboccante di feticci segreti, azioni disperate e inganni complicati.

Into the forest: in un prossimo futuro, due sorelle spaventate lottano per sopravvivere dopo aver perso il padre in un'apocalisse mortale che si profila lentamente all'orizzonte.

The Imitation Game: Benedict Cumberbatch è Alan Turing nel bio-pic candidato a otto premi Oscar.

The Departed - Il bene e il male: Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson nel remake di Infernal Affairs diretto da Martin Scorsese.



2 maggio



La figlia del lago: storia della lotta di una donna andina contro una compagnia mineraria peruviana intenzionata a sfrattarla dalla sua terra per accedere all'oro che si trova sotto un lago.

Un tuffo nell'ignoto: quattro sopravvissuti a una tragica spedizione speleologica sfidano le autorità e ritornano di nascosto sul luogo del disastro a recuperare i corpi dei loro amici.



5 maggio



Generazione Marte: la storia e il potenziale impatto dello sbarco su Marte visti attraverso interviste a esperti e adolescenti che sognano di mettere piede sul Pianeta Rosso.

Handsome - Un giallo Netflix: impegnato nelle indagini sull'assassinio di una donna, il detective della omicidi Gene Handsome cerca di scoprire quello che manca nella sua vita.



7 maggio



Jurassic World: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel reboot / sequel dello storico franchise.



12 maggio



Sahara: film d'animazione in cui un malvagio incantatore di serpenti rapisce l'anima gemella di un giovane cobra che, per salvarla, decide di attraversare il deserto insieme al suo amico scorpione.

Selma: il sogno di Martin Luther King rivive appieno nel film della regista afroamericana Ava Duvernay.



28 maggio



Unfriended: una conversazione in multi chat con qualcuno che potrebbe rivelare brutte sorprese rappresenta la nuova frontiera dell'horror in salsa found footage sotto la regia del russo Leo Gabriadze.