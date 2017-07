Netflix: la top 3 film e le uscite di agosto 2017, da Death Note a Kill Bill

Anche ad agosto, seppur in numero più limitato rispetto ai mesi precedenti, non mancano novità cinematografiche di rilievo in arrivo su Netflix. Tra i titoli più attesi vi è ovviamente Death Note, originale della piattaforma e adattamento a stelle e strisce del manga nipponico di culto, con tanto di Willem Dafoe guest star nei panni del demone Ryuk. Altro titolo esclusivo è Ricomincio da nudo, sorta di versione in salsa demenziale di un titolo simbolo degli anni '90 quale Ricomincio da capo (1993). Tra i titoli esterni ecco invece arrivare grandi classici come Kill Bill vol. 1, American Beauty e Gosford Park, produzioni italiane (Io non ho paura e Mia madre), la commedia Un disastro di ragazza e il biografico Straight Outta Compton.

Death Note - 25 agosto

Light, studente delle scuole superiori, entra in possesso di un quaderno dai poteri soprannaturali, il Death Note, che gli conferisce il potere di eliminare chiunque scrivendoci sopra solamente il relativo nome. Il ragazzo inizia a usare l'albo per uccidere criminali e bulli, sentendosi impegnato in una sorta di personale battaglia contro il male. La strana scia di morti attira però l'attenzione di Elle, un investigatore privato che comincia ad indagare sul caso. Tralasciando le futili polemiche sul presunto whitewashing (alquanto assurde in una produzione che cambia l'ambientazione di partenza), è indubbio che il live action americano (susseguente a tre produzioni coevi indigene) dell'omonimo manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata sia tra i titoli più attesi dell'estate. Vuoi per una storia capace di indagare su numerose tematiche con uno spirito dark e fantastico, vuoi per la curiosità inerente la performance di Willem Dafoe nei panni del dio della morte dalle sembianze demoniache Ryuk, già comparso nei trailer promozionali.

Ricomincio da nudo - 11 agosto

Rob Anderson deve andare a sposarsi, ma ha un problema: si risveglia nudo nell'ascensore dell'albergo ad oltre 20 isolati dal luogo del matrimonio. Come se le difficoltà per l'uomo non fossero già abbastanza, al termine di ogni giornata (spesso finita nel più improbabili dei modi e senza mai arrivare in tempo alle nozze) si ritrova a vivere il giorno precedente, affrontanddo situazioni sempre più paradossali nella speranza di arrivare infine a pronunciare il fatidico "sì". Già il trailer di Ricomincio da nudo fa intuire il taglio tragicomico/demenziale su cui è impostato questo remake di una pellicola norvegese di inizio millennio, Naken (2001), già a sua volta rivisitazione trash di un cult quale Ricomincio da capo (1993). Le risate, seppur di grana grossa, dovrebbero comunque essere garantite almeno in minima parte dalla presenza nel ruolo principale del fratello d'arte Marlon Wayans.

Kill Bill vol. 1 - 1 agosto

Black Mamba, ora conosciuta semplicemente come La Sposa, è in cerca di vendetta. La donna, ex killer, ha visto la sua vita andare in frantumi quando la gang dello spietato Bill ha fatto irruzione nella Chiesa dove era sul punto di sposarsi, compiendo una strage e ferendola gravemente, oltre ad uccidere il bambino che portava in grembo. Dopo cinque anni di coma ora La Sposa è pronta a tutto per ottenere giustizia e si mette alla ricerca di Bill e della sua gang. Quentin Tarantino continua la sua personale ed ispirata opera di rivisitazione del cinema, concentrando nel dittico Kill Bill tutte le influenze ricevute dal panorama orientale, a cominciare dalla tutina gialla indossata da Uma Thurman fino alla presenza nel cast di Lucy Liu e Sonny Chiba. Un film magistralmente tracotante e gustosamente eccessivo, apoteosi di una violenza fisica e morale ricolma di ironia popolato da grande scene madri, virtuosismi stilistici (passaggio d'animazione incluso) e scene d'azione strepitose e citazioniste.





Panoramica uscite



: Mel Gibson è capace di sentire i pensieri delle donne in questa commedia cult di Nancy Meyers.: Nicolas Cage in una sorta di rifacimento moderno di un classico quale: Kevin Spacey e Annette Bening nel magnifico dramma morale e sociale che segna l'esordio dietro la macchina da presa di Sam Mendes.: lo splendido giallo "nobiliare" firmato dal grande Altman che guarda ai classici.: l'adattamento del romanzo di Niccolò Ammaniti diretto da Gabriele Salvatores.: Jacob King, un uomo misterioso, arriva dal Sud Africa a Los Angeles per vendicare la morte della sorella.: Nanni Moretti racconta dei sorrisi, delle lacrime e di molto altro in un film che parla della vita con poesia e veridicità.: Amy Schumer è la scatenata protagonista di questa commedia firmata dal "guru" Judd Apatow.: il regista F. Gary Gray ci racconta, tramite il mezzo del biopic musicale, la vera storia del gruppo N.W.A., band seminale nella storia dell'hip-hop.: l'islandese Baltasar Kormákur porta al cinema la drammatica storia della conquista dell'Everest guidata da Rob Hall, trasformatasi in tragedia nel 1996.: dal libro di Nick Hornby, un film corale diretto con intelligenza e sensibilità.