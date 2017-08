Netflix: 5 titoli bellici da rivedere, da La sottile linea rossa a Black book

Andiamo avanti alla riscoperta dei generi con altri cinque titoli dal buon successo presenti su Netflix, ed in questo appuntamento ci concentriamo sui film a sfondo bellico. Quattro di questi sono ambientati nella seconda guerra mondiale, conflitto tra i più frequenti raccontati dal filone: sulla piattaforma on demand troviamo infatti il capolavoro, dal cast all-star, La sottile linea rossa (1998) di Terrence Malick, il solido Operazione Valchiria (2008) con protagonista Tom Cruise, il meno conosciuto, ma assai meritevole, Black Book (2006) di Paul Verhoeven e Defiance - I giorni del coraggio (2008) con Daniel Craig. E' più recente il periodo storico, siamo nei primi anni '90, in cui ha invece luogo il teso Black hawk down (2001) di Ridley Scott.

La sottile linea rossa

1942: una compagnia di marine attacca una collina dell'isola di Guadalcanal per conquistare un campo d'aviazione giapponese. Sarà un massacro. Insieme a Salvate il soldato Ryan (1998) il più grande film di guerra degli anni '90: un vero e proprio inno visionario e poetico al dramma umano di ogni conflitto, qui messo in atto da Malick senza edulcorazioni di sorta e con una violenza fisica e psicologica che non fa sconti. A vent'anni dalla sua ultima regia, il mai troppo citato I giorni del cielo (1978), il maestro torna dietro la macchina da presa per adattare il romanzo di James Jones, vero reduce di quella sanguinosa battaglia. Il risultato è un'opera a tutto tondo popolata da un folto cast di star, alcune comparenti per pochi istanti o addirittura tagliate dal montaggio definitivo, pregna di una sensibilità fuori dal comune che ci trasporta in tutta la follia e il terrore vissuti sul campo dai soldati, con una sensibilità bruciante capace di dar vita a scene madri di struggente poetica.

Defiance - I giorni del coraggio

1941: tre fratelli ebrei, scampati al massacro della loro famiglia compiuto dai nazisti, riescono a scappare dalla Polonia e trovano rifugio nelle foreste bielorusse, dove si uniscono alla forze di resistenza locali. Per scampare alla morte organizzano una comunità in un villaggio accogliendo altri esuli in fuga, salvando centinaia di vite. Tratto dal romanzo Gli ebrei che sfidarono Hitler di Nechama Tec, già a propria volta ispirato ad una storia vera, Defiance - I giorni del coraggio è un solido titolo di genere che nonostante si carichi di una retorica classica garantisce un buon numero di emozioni sfiorando l'epica in certi passaggi. Merito di Edward Zwick, regista sempre attento alla storia e ai personaggi, e di un buon cast comprendente nei ruoli principali Daniel Craig, Liev Schreiber e Jamie Bell.

Operazione Valchiria

Claus Schenk von Stauffenberg, colonnello della Wehrmacht impegnato nel Nord Africa, non condivide più i metodi hitleriani. Dopo aver perso un occhio, un braccio e metà di una mano l'uomo, rientrato in patria, organizza un piano insieme ad altri alti militari per uccidere il Fuhrer... Spesso quei film tratti da fatti storici realmente accaduti rischiano di perdere mordente in quanto il pubblico è già a conoscenza della risoluzione degli eventi. Bryan Singer riesce però a costruire un film solido e tensivo, un magnifico thriller a sfondo bellico dove pur sapendo già la reale conclusione l'interesse rimane sempre ai massimi livelli complici l'efficace ricostruzione storica e scenografica e le intense performance di un gran cast capitanato da un monocolo Tom Cruise.

Black hawk down

Ottobre 1993, Somalia. Una missione USA formata da ranger e soldati della Delta Force deve catturare i luogotenenti del generale Aidid, ma qualcosa va storto: due elicottori Black Hawk sono abbattuti e i sopravvissuti devono cercare di sopravvivere nell'attesa dei soccorsi. Uno spettacolone bellico orchestrato con perizia da Ridley Scott che non ha paura nel premere su una ferale violenza adattando anche il genere bellico al suo tipico stile. Pur eccedendo di retorica, soprattutto nella caratterizzazione del numeroso gruppo di personaggi principali, e in uno sguardo più estetico che contenutistico, Black Hawk Down intrattiene e coinvolge con una realizzazione tecnica di prim'ordine e un ottimo ed eterogeneo cast di protagonisti, avendo inoltre il merito di trattare un conflitto dimenticato dai più.

Black Book

Nel 1944 la giovane ebrea Rachel fugge dalla Germania per trovare rifugio in Olanda. Per vendicarsi dell'orribile massacro della sua famiglia la ragazza si arruola nella resistenza locale per infiltrarsi sotto copertura tra le fila nemiche, con il compito di sedurre l'ufficiale Müntze. Inaspettatamente però Rachel finisce per innamorarsi dell'uomo...Paul Verhoeven recupera una pagina di storia dimenticata, dove il male non è assoluto ma bensì si diffonde come un virus che si annida ovunque e in chiunque, dando vita ad un racconto in cui la verità ha sempre due volti. Un affresco emotivamente coinvolgente e spettacolare al punto giusto, in cui domina il magnetico e dolente fascino della protagonista Carice van Houten, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Melisandre in Game of Thrones.