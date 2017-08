MoviePass come Netflix: 9.95$ al mese per vedere al cinema un film al giorno

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Andare al cinema una volta al giorno, scegliendo il film che si vuole, in un numero enorme di sale e a soli 9.95$ al mese. Impossibile? Non negli Stati Uniti, dove MoviePass ha da poco aggiornato la sua offerta portando il prezzo a livelli mai visti prima. Un'occasione davvero succulenta per gli appassionati di cinema americani, che potranno così gustarsi le ultime novità in tutta la sacralità della cara vecchia sala cinematografica. In Italia offerte di questo tipo non esistono, mentre in Francia qualcosa di simile è già disponibile da tempo, anche se a prezzi leggermente più elevati. Resta il fatto che l'offerta di MoviePass è estremamente conveniente, anche troppo a ben guardare, ma l'obbiettivo dell'azienda è quello di portare a sé il numero maggiore di clienti possibile, fino al raggiungimento di una massa critica che gli consentirebbe di contrattare i prezzi dei biglietti con i cinema da una posizione di vantaggio.

Una mossa rischiosa

Come Funziona MoviePass? Il concetto dietro al servizio è molto semplice. Una volta sottoscritta la quota di iscrizione, di 9.95$ mensili, si riceve a casa una carta di credito MoviePass, utilizzabile solo nei cinema convenzionati. Secondo l'azienda, l'accesso è garantito nel 91% delle sale americane, un numero molto elevato e che permette agli abbonati di trovare in modo semplice una sala vicina. Tramite app è poi possibile scegliere il cinema e il film desiderato, a questo punto si può ricevere un biglietto virtuale direttamente nello smartphone, oppure richiedere l'accredito della cifra necessaria all'acquisto sulla carta di credito. Dall'app si possono invitare direttamente gli amici agli spettacoli, per una componente social ancora abbozzata ma già pienamente funzionale. L'unico limite è rappresentato dalle proiezioni speciali: niente 3D, IMAX o qualsiasi tecnologia che aumenti il prezzo del biglietto.

Tutto molto semplice e a pieno vantaggio degli utenti, che si sono dimostrati da subito entusiasti dell'iniziativa, tanto che il giorno del lancio ufficiale app e sito di MoviePass sono stati presi d'assalto, a tal punto da dover sospendere il servizio per le troppe richieste di adesione. Come si può ben capire, MoviePass ha sulla carta un servizio incredibile, soprattutto per noi Italiani, che non abbiamo mai potuto sfruttare offerte di questo tipo. In questo caso non è solo il prezzo a rendere il tutto appetibile, ma anche il servizio stesso è ormai rodato, essendo stato presentato nel 2010, grazie anche a una partnership con i cinema di AMC, la più grande catena al mondo. Fino a questo momento però il prezzo per l'abbonamento era di 45$ al mese, che accontentava tutti, ma ora con l'abbassamento del canone mensile le cose sono cambiate, e i più scontenti sono proprio gli uomini di AMC, che hanno affermato: "Il prezzo proposto è insostenibile... stiamo consultando i nostri legali per capire se e come opporci al servizio". Il problema è che MoviePass compra i biglietti da AMC a prezzo pieno, con un modello di business molto rischioso e aggressivo.

L'obbiettivo non è fare profitto adesso, ma aumentare esponenzialmente il numero di adesioni al servizio. In questo modo, una volta raggiunta la massa critica, MoviePass si siederà al tavolo delle trattative con AMC per costringerla ad abbassare i prezzi di vendita all'ingrosso dei biglietti. Una sfida impegnativa, ma Mitch Lowe, CEO dell'azienda e uno dei manager che hanno fatto grande Netflix, sembra sicuro di poterla vincere.