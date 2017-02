Monuments Men, Resident Evil: Retribution, XXX: film in tv

George Clooney, nelle doppie vesti di attore e regista, si adopera insieme ad un manipolo di uomini per recuperare opere d'arte cadute nelle mani naziste nella prima tv del giorno, Monuments Men, in onda alle 21.15 su RETE4. Ma la serata di oggi, mercoledì 22 febbraio, propone anche opzioni più fracassone e di puro entertainment come il primo XXX, tra i film che hanno lanciato Vin Diesel nel panorama action globale, che inizia alla stessa ora su NOVE. Continua invece la riproposizione da parte di TV8 (pure in questo caso alle 21.15) della saga tratta dai videogiochi Capcom con protagonista la bella Milla Jovovich, con la trasmissione del quinto capitolo Resident Evil: Retribution.

Resident Evil: Retribution

A bordo della Nave Arcadia, Alice e i suoi compagni vengono attaccati da una flotta da guerra al comando di Jill Valentine, ora al servizio dell'Umbrella. Caduta in acqua e rimasta priva di sensi, Alice si risveglia nella sua vecchia casa col marito Todd e la figlia Becky, poco prima che gli zombie li assalgano. Quando riprende conoscenza la donna si ritrova all'interno del quartiere generale dell'Umbrella... Col procedere della saga il brand horror / videoludico su grande schermo comincia progressivamente a sentire una certa, palese, stanchezza e Resident Evil: Retribution si rivela tra gli episodi più incolori e forzati della saga, tanto che la sceneggiatura scade a più riprese nel ridicolo involontario. Se dal lato visivo l'operazione "regge" quanto basta, con più che soddisfacenti effetti speciali, la regia di Paul W.S. Anderson e le interpretazioni (includenti il come-back di Michelle Rodriguez) penalizzano ulteriormente un lato narrativo privo di pathos ed emozioni.

XXX

Xander Cage è tra i più famosi atleti impegnati negli sport estremi, attività che gli ha fruttato sia fama e danaro ma anche problemi con la legge. L'uomo viene così ricattato dall'NSA e costretto ad avventurarsi in una pericolosa missione in quel di Praga e consistente nell'infiltrarsi in un'organizzazione di terroristi in possesso di un'arma dalle potenzialità devastanti. Salvo complicare ulteriormente le cose innamorandosi della bella Helena, la donna del boss... Adrenalina e testosterone sono i due elementi dominanti di XXX, action movie che punta tutto sul senso dell'esagerazione nelle sue due ore di visione, vera apoteosi del machismo del nuovo millennio. Ironia, battute sferzanti, una dark lady d'occasione (la nostra Asia Argento) e un protagonista come Vin Diesel col giusto phisique du role garantiscono la giusta dose di intrattenimento per il pubblico da birra e pop-corn a cui l'operazione è rivolta.

Monuments Men

Frank Stokes, apprezzato studioso d'arte americano, organizza una squadra di esperti con l'obiettivo di recuperare opere d'arte confiscate illegalmente dall'esercito nazista: se il Reich dovesse infatti perdere il conflitto, l'ordine tassativo del Fuhrer è quello di distruggerle. Una squadra eterogenea non certo di soldati ma comunque determinata a portare a termine la propria missione. Al suo quinto film da regista George Clooney dirige la sua opera più debole, nobilitata da una trama sicuramente interessante (trasposizione dell'omonimo libro di Robert M. Edse a sua volta ispirato da una storia vera) ma imperfetta dal punto di vista prettamente cinematografico. Monuments Men non è un brutto film ma non possiede la necessaria forza emotiva e spettacolare che una vicenda di tal risma avrebbe necessitato, e i comunque interessanti spunti di riflessioni posti nelle due ore di visione non fuoriescono come preventivato. Fortunatamente le performance di un cast all-star, che oltre a Clooney conta John Goodman, Matt Damon, Bill Murray, Jean Dudardin e Cate Blanchett, recuperano in carisma i punti deboli della messa in scena.