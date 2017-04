MMA - Love never dies: l'action movie secondo Claudio Del Falco

"L'idea alla base del lungometraggio è partita da me e dal regista Riccardo Ferrero, in quanto abbiamo pensato che nel cinema italiano non esiste un eroe nostrano, ma andiamo sempre a vedere i film in cui vi sono quelli d'oltreoceano. Partendo da questo presupposto, abbiamo cercato di inventare un personaggio che all'estero sarebbe stato sicuramente interpretato da Tom Cruise o Jean-Claude Van Damme, concretizzandolo, però, in Italia con tutti i crismi del prodotto americano. Io rispecchiavo quelle caratteristiche fisiche ed interpretative, quindi si può dire che la sceneggiatura Riccardo me l'ha un po' cucita addosso, tanto è vero che il personaggio si chiama Claudio Falco". A quattro anni da Rabbia in pugno di Stefano Calvagna, che lo vide impegnato a sfoggiare tutta la propria fisicità in un ruolo d'azione, l'Ironman italiano (come viene affettuosamente denominato) Claudio Del Falco sintetizza così la genesi di MMA - Love never dies, che, arrivato nelle sale cinematografiche il 6 Aprile 2016, lo vedrà al fianco di un Maurizio Mattioli allenatore ispirato al compianto maestro Agostino Moroni e da Michele Verginelli, primo lottatore italiano di MMA ad aver disputato incontri nella Ultimate Fighting Championship statunitense.

Istinto... Del Falco

Un Michele Verginelli che, appunto, vedremo nei panni del campione del circuito MMA Michele Falco, deciso a non sottostare ed a ribellarsi alle regole delle scommesse clandestine che sono in mano a Nico Malatesta alias Luca Lionello, il cui clan gestisce l'intero racket di droga e prostituzione della capitale, tanto da ritrovarsi ridotto in fin di vita in seguito ad una serie di poco piacevoli circostanze. Segnando l'inizio di una movimentata vicenda chiaramente concepita per omaggiare l'ormai da troppo tempo tramontato machismo reaganiano su celluloide, come lo stesso Del Falco spiega: "Tutto il film è ispirato agli action movie degli anni Ottanta, tanto è vero che, mentre scrivevamo la sceneggiatura, il regista pretendeva da me una recitazione sullo stile di Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Film come, per esempio, Terminator, in cui l'attore recita con il corpo e non con le battute; infatti, sono stato molto statico nel tentativo di copiare quel tipo di interpreti. Sicuramente, il film è ispirato a Rocky, a Kickboxer - Il nuovo guerriero, in cui Jean-Claude Van Damme aveva il fratello che si infortunava con Tong Po e, di conseguenza, cercava di sistemare tutto. Poi, è ispirato anche ad Arma letale, con questo poliziotto che va a farsi giustizia da solo. C'è proprio un tentativo di portare ai giovani un eroe nostrano, creare un personaggio che, in questo momento, nel cinema italiano non esisteva. Abbiamo cercato di fare una cosa nuova tornando indietro di venticinque anni". Del resto, fratello del "povero" Michele ed ispettore di polizia affiancato dalla collega Giulia interpretata da Roberta Giarrusso, il protagonista non solo si cimenta in una sequenza d'allenamento palesemente ripresa da quella della quarta avventura del pugile stalloniano, ma si vede costretto a tornare sul ring pur essendo uscito dal circuito dei combattimenti, anche perché i malviventi sequestrano la nipotina bisognosa di medicine per il diabete. E, oltre a calci e pugni, non mancano motociclette e bolidi in corsa sull'asfalto nel corso dell'operazione, tanto da rendere giustizia alla dichiarazione: "Il personaggio richiedeva una forma fisica eccellente, quindi mi sono dovuto preparare come quando si deve affrontare una gara o un incontro. Ci siamo allenati con tutti i crismi per arrivare sul set in quelle condizioni e, soprattutto, mantenerle per tutta la durata delle riprese, che sono durate da Marzo a Luglio, al di là di una piccola interruzione. Da sportivo quale sono, cerco sempre di essere in forma. Per questo film ci siamo allenati tantissimo, perfino quattro ore al giorno con il maestro Ferretti e con Michele Verginelli. Tra l'altro, le riprese sono sempre state effettuate di notte, quindi c'è stato uno sforzo maggiore. Infatti, quando giri le scene d'azione di notte è facile anche andare incontro ad infortuni. Se mi fosse accaduto qualcosa, il film sarebbe stato interrotto e sarebbe slittato.

Quindi, avevo una grandissima responsabilità e me la sono sentita tutta. La scena più difficile è stata sicuramente quella del combattimento clandestino, in quanto giravamo con diverse macchine da presa e c'è stato un grosso impegno da parte dei tecnici. Girando con tre macchine, non hanno potuto montare alcune scene in cui, magari, si riprendevano tra loro. Devo dire che, avendo portato il risultato a casa in poco tempo, io e lo stuntman che faceva la scena con me ce la siamo cavata piuttosto bene. Poi, essendo io un campione di kickboxing, ho scelto un maestro di wushu, uno sport in cui c'è molta acrobatica, perché mi serviva qualcuno in grado di ricevere i colpi in maniera ottima per dare più importanza ai miei. Con MMA - Love never dies, comunque, abbiamo tentato di fare una cosa nuova per i giovani, perché noi gli anni Ottanta e Novanta li abbiamo vissuti, loro no. Avevamo dei punti di riferimento all'epoca, io sono cresciuto con il poster di Jean-Claude Van Damme dietro al letto. Spero che i ventenni e diciottenni prendano come esempio un attore eroe, non sempre quello che si limita a recitare. L'eroe che prende in mano la situazione e che ripristina tutta la situazione di legalità. Ora vediamo cosa ne pensa il pubblico, perché è quello che decide".