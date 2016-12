Logan, Thor: Ragnarok, Justice League - I Cinecomic del 2017

Il 2016 sta per volgere al termine e, se parliamo di cinecomics, il genere ha regalato gradite sorprese, scontate conferme e pellicole che hanno diviso il pubblico in due. Mentre la Marvel sembra aver accontentato un po' tutti con Captain America: Civil War e Doctor Strange, dall'altra parte la DC ha distribuito due pellicole 'controverse' come Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, in grado di creare due fazioni - fans e haters - scatenate sui forum di tutto il mondo. Tra i due litiganti, il terzo gode? Quasi. Perché, probabilmente, il vero successo dell'anno è Deadpool della Fox, che è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti. Ha parzialmente deluso invece X-Men: Apocalisse, accolto in maniera decisamente più fredda dal pubblico. E il 2017 in arrivo? Potenzialmente potrebbe essere migliore. La Marvel farà uscire Guardiani della Galassia Vol.2 e Thor: Ragnarok, mentre, in co-produzione con la Sony, l'atteso Spider-Man: Homecoming; la DC cercherà di correggere il tiro ed accontentare tutti-ma-proprio-tutti con Wonder Woman e Justice League. Da non sottovalutare nemmeno la Fox, che conterà su Logan, nuovo film dedicato a Wolverine che sembra già acclamato dalla critica; lo studio punterà solo su un personaggio Marvel nel 2017 ma distribuirà anche l'atteso Kingsman: The Golden Circle. E non è tutto: usciranno anche l'adattamento cinematografico di Ghost in the Shell, Valerian e la città dei Mille Pianeti ed i cartoons LEGO Batman - Il film e I Puffi - Viaggio nella forresta segreta. Scopriamoli tutti nel dettaglio!



LEGO BATMAN - IL FILM

L'annata dei cinecomics nel 2017 inizia in maniera particolare. A febbraio la Warner Bros. Pictures distribuirà, infatti, LEGO Batman - Il film , spin-off dell'acclamato film d'animazione del 2014 The LEGO Movie di Phil Lord & Chris Miller. Diretto da Chris McKay e scritto da Seth Grahame-Smith, il cartoon ci porterà nella vita privata di Batman e ci mostrerà la sua solitudine. Nonostante ciò, i suoi nemici sono sempre in agguato... per fermare un bizzarro piano del Joker e salvare Gotham City, l'Uomo Pipistrello dovrà affrontare un viaggio interiore per trovare sé stesso e dovrà capire quanto è importante, invece, collaborare in una squadra, coprendendo inoltre il valore dell'amicizia. Sono attese tante risate e gag divertentissime; molti personaggi dell'Universo della DC Comics faranno una comparsata nel cartoon, che essi siano nemici o storici collaboratori di Batman o che essi siano altri supereroi di questo mondo.



LOGAN

A marzo sarà la volta di Logan, terza avventura stand-alone per il personaggio di Wolverine, ed unico titolo Marvel distribuito dalla Twentieth Century Fox nel corso del 2017. Dietro la macchina da presa ritroviamo James Mangold, già autore del precedente Wolverine - L'Immortale, in quella che, a tutti gli effetti, sarà l'ultima prova dell'attore Hugh Jackman nei panni dell'artigliato mutante canadese. In questo nuovo capitolo, ambientato in un futuro dove i mutanti sono quasi scomparsi del tutto, Logan sta invecchiando e il suo fattore rigenerante sta rallentando sempre di più. Ormai stanco, Logan sarà convinto da un'ormai malato Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) a proteggere a tutti i costi la giovanissima Laura Kinney (Dafne Keen), una mutante identica in tutto e per tutto a lui, dalle grinfie da una banda di mercenari noti come i Reavers, capitanati dallo spietato Donald Pierce (Boyd Holbrook). Ispirato vagamente alla saga di 'Vecchio Logan' e girato come se fosse un western, Logan sarà il più violento e drammatico della saga dedicata agli X-Men. La critica, che ha visto i primi 40 minuti in anteprima, lo ha già elogiato.



GHOST IN THE SHELL

Preceduto da qualche polemica riguardante il casting, arriva a fine marzo 2017 l'adattamento cinematografico di Ghost in the Shell, manga del 1989 firmato da Masamune Shirow e diventato un vero e proprio cult negli anni. Diretto da Rupert Sanders, Ghost in the Shell è la storia del Maggiore, un cyborg a capo della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9. Cos è la Sicurezza Pubblica Numero 9? E' semplicemente un'organizzazione antiterrorismo cibernetico gestita dalla Hanka Robotics, società che qualcuno ora è pronto a sabotare. Sarà il Maggiore a dover salvare tutta la situazione! In questo adattamento, il Maggiore avrà il volto della bellissima Scarlett Johansson, affiancata per l'occasione da attori del calibro di Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano e Michael Pitt. La curiosità c'è, ovviamente, e Sanders ha promesso che non sarà "un altro adattamento di m***a made in Hollywood". Gli crediamo?



I PUFFI - VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA

Cosa ci fanno I Puffi in questa lista? Beh, i famosissimi Puffi sono, in realtà, personaggi apparsi principalmente nella serie a fumetti ideata dal leggendario Peyo, il che rende automaticamente le varie trasposizioni... cinefumetti. Dopo due pellicole che mixavano insieme live-action e CGI (il secondo episodio non è andato come lo studio pensava), la Sony ha deciso di mettere da parte i piani per un eventuale terzo capitolo e ha deciso di 'reboottare' tutto con un film d'animazione nuovo di zecca. In arrivo ad inizio aprile nei nostri cinema, I Puffi - Viaggio nella Foresta Segreta vede come protagonista della storia Puffetta che, in compagnia di amici come Tontolone, Quattrocchi e Forzuto, decide di addentrarsi nella Foresta Segreta per scoprire il più grande segreto nella storia dei Puffi. Ma dovrà arrivarci prima del malefico Gargamella! La pellicola d'animazione è diretta da Kelly Asbury e promette di essere più fedele, almeno nelle intenzioni, alle storie originali a fumetti di Peyo.



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.2

A fine aprile, i Marvel Studios riportano sul grande schermo lo sgangherato team di antieroi cosmici diretti da James Gunn (che ne ha curato anche la sceneggiatura): i Guardiani della Galassia. Dopo l'incredibile successo di pubblico e critica del primo episodio del 2014, la Casa delle Idee ha deciso di mettere in cantiere immediatamente un sequel, titolato Guardiani della Galassia vol.2. In questo secondo capitolo rivedremo Star-Lord (Chris Pratt) ed il suo team affrontare una nuova missione nella galassia, e venire in soccorso della bella quanto misteriosa Ayesha (Elizabeth Debicki). Nel corso dell'avventura, Star-Lord incontrerà finalmente suo padre, interpretato da una leggenda come Kurt Russell. Ovviamente nel cast torneranno Zoe Saldana e Dave Bautista interpreti, rispettivamente, di Gamora e Drax il Distruttore, cosi come Michael Rooker e Karen Gillan ovvero Yondu e Nebula; Bradley Cooper e Vin Diesel, invece, torneranno a doppiare i personaggi di Rocket e Groot, quest'ultimo in versione 'baby'. New entry del gruppo sarà Pom Klementieff nel ruolo di Mantis. Guardiani della Galassia Vol.2 promette più risate, ancora più azione e tanta musica vintage!



WONDER WOMAN

Inizia l'estate e a giugno irromperà nei cinema di tutto il mondo la supereroina per eccellenza di casa DC Comics! La Warner Bros. Pictures distribuirà, infatti, Wonder Woman, prima pellicola stand-alone dedicato all'amazzone guerriera dei fumetti DC interpretata da Gal Gadot. Quest'avventura del personaggio che ha esordito in Batman v Superman: Dawn of Justice ci narrerà le sue origini. Diana, principessa delle Amazzoni, ha sempre vissuto solo con donne in un'isola paradisiaca, dove è stata addestrata per essere un guerriero formidabile. L'arrivo improvviso di un pilota americano della Terra, Steve Trevor (che ha le fattezze di Chris Pine), la spingeranno a fare un viaggio in questo mondo e aiutare gli esseri umani durante la Prima Guerra Mondiale. La regia è stata affidata a Patty Jenkins; la Gadot sarà affiancata non solo da Pine ma anche da Robin Wright, Lisa Loven Kongsli, Lucy Davis e Connie Nielsen, oltre a Danny Huston. Tanta attesa per un titolo che potrebbe accontentare sia critica che pubblico!



VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI

Non ha ancora una data di uscita fissata in Italia, ma nel resto del mondo debutterà nei cinema a luglio. Stiamo parlando dell'adattamento cinematografico di Valerian e la Città dei Mille Pianeti basato sul fumetto francese Valérian et Laureline scritto da Pierre Christin e illustrato da Jean-Claude Mézières. I protagonisti di questa avventura sono Valerian e la sua partner lavorativa Laureline, interpretati da Dane DeHaan e la modella Cara Delevingne, agenti speciali del governo dei territori umani che hanno un solo obiettivo: mantenere l'ordine nell'universo. La loro nuova missione è recarsi nella città di Alpha dove delle forze oscure sono pronte a mettere in pericolo il genere umano. Tanta azione e fantascienza, sì, ma anche molta commedia: Valerian è, infatti, innamoratissimo della sua partner che, costantemente, lo rifiuterà. Nel cast di quest'adattamento troveremo anche Clive Owen e la popstar Rihanna.



SPIDER-MAN: HOMECOMING

Tra tutti i cinefumetti in uscita nel 2017 è, probabilmente, il più atteso, per tanti motivi... anche se stiamo parlando della sesta pellicola stand-alone che vediamo sul personaggio del 2002. Dopo Tobey Maguire ed Andrew Garfield, è il momento di Tom Holland di vestire i panni dell'Uomo Ragno in Spider-Man: Homecoming, in arrivo a luglio per la regia di Jon Watts. Dopo aver esordito in Captain America: Civil War, il giovanissimo Peter Parker, come accadeva nei primi fumetti degli anni sessanta, si ritroverà a dover affrontare problemi tipici della sua età: i compiti a scuola, i bulli, i primi amori, l'essere un supereroe, il suo incontro con gli Avengers e con il suo mentore, Tony Stark/Iron Man (di nuovo con il volto di Robert Downey Jr.), lo convincono sempre di più ad essere pronto per essere un supereroe a tutti gli effetti e a combattere il crimine. Forse non l'idea giusta, visto che contro di lui si scaglierà il perfido Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton, che promette di uccidere lui e tutti quelli che ama. Spider-Man: Homecoming sarà distribuito dalla Sony Pictures ma è prodotto dai Marvel Studios e, come avrete capito, ambientato nello stesso Universo Cinematografico degli altri supereroi Marvel.



KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE

Tra la fine di settembre ed ottobre, la Twentieth Century Fox distribuirà in tutto il mondo il sequel di uno dei film più amati del 2014: Kingsman - Secret Service. Kingsman: The Golden Circle sarà incentrato, nuovamente, sul giovane Eggsy e i suoi collaboratori, Roxy e Merlino della Kingsman, pronti ad unirsi ad un nuovo team, gli Statesman, controparte americana della loro organizzazione, per fermare un nuovo villain: Poppy. Ispirato ai fumetti di Mark Millar, il film è diretto ancora una volta da Matthew Vaughn e vede Taron Egerton come protagonista; nel cast faranno il loro ritorno anche Mark Strong e Sophie Cookson. Tra gli Statesman ci saranno anche Halle Berry, Jeff Bridges, Pedro Pascal e Channing Tatum. La villain del sequel, Poppy, ha il volto di Julianne Moore. Nella pellicola è previsto addirittura un cameo del cantante Elton John ed il ritorno (in qualche modo) di Colin Firth!



THOR: RAGNAROK

A novembre, farà il suo ritorno sul grande schermo anche il Dio del Tuono dei fumetti della Marvel. Thor: Ragnarok di Taika Waititi promette di accontentare anche i fan più esigenti e di realizzare il capitolo più riuscito di una trilogia fatta di pochi alti e molti bassi. In questo capitolo vedremo, finalmente, dov'era Thor durante gli eventi di Captain America: Civil War. Il personaggio interpretato da Chris Hemsworth si troverà ad affrontare una nemica praticamente inarrestabile, Hela (Cate Blanchett); per affrontarla dovrà stringere una nuova allenza con la guerriera nota come Valchiria, che ha il volto della bella Tessa Thompson. Nel cast faranno ritorno anche Idris Elba come Heimdall e Tom Hiddleston come Loki, mentre debutteranno i personaggi del Gran Maestro e Skurge, interpretati rispettivamente da Jeff Goldblum e Karl Urban. Questa pellicola, inoltre, ci mostrerà il destino di un altro personaggio, di cui avevamo perso le tracce in Avengers: Age of Ultron: Hulk (Mark Ruffalo). E non è tutto: per ritrovare suo padre Odino (Anthony Hopkins), Thor dovrà farsi aiutare da un altro 'supereroe': il Dottor Strange (Benedict Cumberbatch). Ancora non vi basta per convincervi ad andare a vederlo?



JUSTICE LEAGUE

A metà novembre, la Warner Bros. Pictures tirerà fuori l'artiglieria e chiuderà l'annata dei cinecomics in bellezza. Infatti arriverà nei cinema di tutto il mondo la Justice League, il team formato dai supereroi più famosi della scuderia DC Comics, diretto ancora una volta da Zack Snyder, autore dei precedenti L'Uomo D'Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice e 'mente creativa' dietro quest'Universo Cinematografico. In questo film corale, Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) decideranno di formare un team di meta-umani per fronteggiare un villain noto come Steppenwolf (Ciaran Hinds). Nel team vedremo Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), ma potrebbe fare il suo ritorno anche qualcun'altro... il cast vedrà anche il ritorno di altri personaggi apparsi in altre pellicole come Diane Lane, Jeremy Irons, Connie Nielsen e Jesse Eisenberg mentre debutteranno i personaggi di Mera, Vulko e Iris West, interpretati rispettivamente da Amber Heard, Willem Dafoe e Kiersey Clemons; grande attesa anche per l'interpretazione di J.K.Simmons come nuovo Commissario Gordon. Dopo le critiche feroci nei confronti dei precedenti film, Snyder ha deciso di cambiare tono alla sua Justice League: tantissima azione ma anche più umorismo.



...E NEL 2018?

Se nel 2017 vedremo dei veri pesi massimi del fumetto, il 2018 non sarà da meno e, anzi, avrà l'onore di ospitare l'uscita di uno dei film più attesi degli ultimi anni: Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Il 'capitolo finale' della prima trilogia sui Vendicatori dei Marvel Studios debutterà a maggio 2018 e vanterà un cast senza precedenti. Ma non sarà l'unico cinefumetto dell'anno. I Marvel Studios hanno in uscita anche la pellicola stand-alone dedicata al personaggio di Pantera Nera ed il sequel di Ant-Man, titolato Ant-Man and the Wasp. La Warner Bros. Pictures/DC Comics risponderà con i due film stand-alone dedicati ad Aquaman ed a Flash, ma non è detto che non possa inserirsi in corsa un altro progetto (magari Gotham City Sirens?). La Fox si è prenotata ben tre date di uscita ma, al momento, non ha svelato i titoli: secondo le ultime indiscrezioni due sarebbero Deadpool 2 e I Nuovi Mutanti. Sul terzo ci sono tante opzioni: potrebbe essere Gambit oppure un nuovo film dedicato agli X-Men. Nel 2018 arriverà anche l'adattamento cinematografico di Alita: Battle Angel ed un film d'animazione su Spider-Man in arrivo per le festività Natalizie...