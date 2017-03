Life - Non oltrepassare il limite: Vita su Marte, a Roma l'evento legato al film

"Noi siamo abituati a guardare con gli occhi di chi è sulla Terra, ma come saremmo stati altrove?". Portavoce del presidente dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Roberto Battiston, Andrea Zanini ha introdotto così il panel di discussione Vita su Marte, tenutosi a Roma in occasione dell'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Life - Non oltrepassare il limite di Daniel Espinosa, distribuito da Sony Pictures a partire dal 23 Marzo e che vede protagonisti, tra gli altri, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds all'interno di un gruppo di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in missione per una spedizione di ricerca, destinato a vedersela con una misteriosa specie vivente che ha causato l'estinzione di ogni forma di vita sul pianeta rosso. Un lungometraggio che Zanini ha definito "Un giallo spaziale", per poi venire corretto da Alessia Garulli, marketing director di Sony: "In realtà, è un thriller horror che si pone diversi interrogativi, tra cui quello relativo a come si comporterebbe l'uomo se trovasse la vita su Marte". Ma solo dopo che è stato spiegato come l'ASI stia cercando di aprire le porte al cittadino e di far conoscere le proprie attività e prima dell'intervento della responsabile Esplorazione nell'Universo Barbara Negri: "Sicuramente, all'interno del sistema solare noi cerchiamo forme di vita e tentiamo di capire come la vita sia nata sulla Terra. Con ogni probabilità, comete ed asteroidi sono stati poco influenzati dai quattro miliardi e mezzo di esistenza del sistema solare e Marte aveva una temperatura simile a quella della Terra, perché consentiva forme di vita. Il ciclo del carbonio abbiamo capito che è presente in tutto il sistema solare. Comunque, nel 2020 un trapano perforerà fino a due metri di profondità la superficie di Marte, in modo da capire quali sorprese potrà riservarci".



Verso il pianeta rosso

Presente all'interessante incontro, anche Gabriele Mascetti, responsabile Volo Umano e Stazione spaziale Internazionale, il quale, a proposito degli ostacoli relativi alle esplorazioni del pianeta tanto amato dal cinema di fantascienza, ha aggiunto: "L'ultimo rover inviato su Marte dagli americani aveva un dosimetro per calcolare le radiazioni nello spazio. Su Marte ha rilevato una dose che potrebbe causare problemi ad una persona. Questo, quindi, è sicuramente il limite maggiore che ci blocca, ma, in ogni caso, ci stiamo equipaggiando con apposite tute ed attrezzature". Però, prima della proiezione di Life - Non oltrepassare il limite, attesissimo è stato il collegamento da Houston con l'Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e Capitano Pilota dell'Aeronautica Militare Paolo Nespoli, il quale, protagonista della missione VITA, che lo vedrà prossimamente sulla Stazione Spaziale internazionale (Iss), ha dichiarato: "La stazione non è lontanissima; certo, non ci sono le nuvole, ma Marte non si vede in maniera molto differente da come lo si vede dalla stazione sulla Terra. La stazione è una casa laboratorio in cui si possono fare cose che sulla Terra sarebbero impossibile. Sicuramente, sarebbe importante per tutti trovare il modo di conoscere una forma di vita non terrestre. Tutto il materiale che arriva sulla stazione è sterilizzato per evitare che porti virus e batteri. Già portare un essere umano su un altro pianeta significherebbe contaminarlo. Comunque, mi piacerebbe fare una passeggiata spaziale. Volare da astronauta in una missione di lunga durata già significa diventare extraterrestre. È molto bello quando riesci a fare questo cambiamento, perché voli, ti sposti in un certo modo e sollevi le cose senza considerarne il peso". In ogni caso, tanto per "assaggiare" uno scampolo di vita extra-terrestre, non resta che attendere l'imminente uscita di Life - Non oltrepassare il limite .