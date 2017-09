Left Behind - La profezia e Getaway - Via di fuga: cosa guardare stasera in TV?

Affamati di prime tv ad ogni costo? La serata televisiva di oggi, giovedì 14 settembre, vi viene incontro grazie a RAI2 che alle 21.20 trasmette Left Behind - La profezia, sorta di thriller apocalittico vedente per protagonista Nicholas Cage: il film, diretto dal Vic Armstrong di Caccia mortale (1993), è l'adattamento dell'omonimo romanzo Gli esclusi, il primo di una fortunata saga scritta da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins e basata sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele. Tutt'altra atmosfera invece quella che si respira nell'adrenalinico action su quattro ruote Getaway - Via di fuga (con inizio alle 23.10 su ITALIA1), con Ethan Hawke e Selena Gomez a bordo di un bolide per le vie di Sofia.

Getaway - Via di fuga

Brent Magna è un campione automobilistico che si trova costretto dagli eventi a muoversi ad alta velocità per le strade della capitale bulgara a bordo di una Ford Shelby GT500 al fine di ritrovare la moglie rapita. Daglialtoparlanti della macchina gli sono impartiti degli ordini da una voce misteriosa e, se non saranno rispettati alla lettera, la donna morirà . Ad aiutare l'uomo soltanto una giovane hacker conosciuta come The Kid. Niente in comune con il quasi omonimo cult di Sam Peckinpah per questo Getaway - Via di fuga, titolo di cassetta che gioca tutte le sue carte su un ritmo indiavolato dimenticandosi di strutturare una storia degna di tal nome, rivelandosi un improbabile mix di forzature e inverosimiglianze atte a veicolare la narrazione sui massimi istinti action. Sicuramente Fast ma per nulla Furious, il film ha qualche discreta virata thriller e discreti effetti speciali ma l'impressione è quella di assistere ad una canonica produzione per il mercato home video, e anche un interprete quasi sempre impeccabile quale Ethan Hawke si rivela qui più sottotono del previsto.

Left Behind - La profezia

La giovane Chloe, figlia di un pilota di voli transoceanici, è tornata a casa per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia. Al suo ritorno scopre però che il padre Rayford in quei giorni deve lavorare sulla tratta per Londra, fattore che lede ancor maggiormente i rapporti già non di certo idilliaci. Un giorno, mentre si trova al centro commerciale con il fratellino, la ragazza lo vede scomparire davanti ai propri occhi e la stessa sorte tocca ad altre decine di persone, sparite inspiegabilmente nel nulla. Una situazione avente luogo su scala globale e che coinvolge anche l'aeroplano su cui si trova Rayford, ora costretto a gestire una situazione di panico in alta quota... Ci avevano già provato nel 2000, con il direct-to-video Prima dell'apocalisse, ad adattare il primo romanzo dell'omonima saga ma con ben scarsi risultati. Nonostante un budget ben più ampio e il nome di richiamo di Nicolas Cage anche questo secondo tentativo è purtroppo naufragato nel vuoto, ed è davvero un peccato viste le potenzialità narrative insite nell'opera originale. Fortemente marchiato da una fastidiosa impronta cristologica, la sceneggiatura delinea inoltre personaggi stantii e al confine con la caricatura, elemento che esclude qualsiasi coinvolgimento empatico e castra quasi totalmente la tensione di genere, comparente a sprazzi solo nell'escalation finale.