Le attrici più pagate di Hollywood nel 2017: Forbes incorona Emma Stone

Emma Stone è l'attrice più pagata del 2017. La ventottenne di Scottsdale ha portato a casa 26 milioni di dollari totali, grazie soprattutto al film premio Oscar La La Land; cifre da capogiro, ma del resto la Stone è molto amata dal pubblico e sempre più richiesta. Certo, la somma stride un po' con i 64 milioni incassati lo scorso anno dal collega Dwayne Johnson, segno che le differenze di genere, a Hollywood, sono ancora piuttosto marcate. Ne avevamo già parlato in un articolo dedicato qualche tempo fa e la classifica di Forbes non fa altro che confermare, ancora una volta, come le attrici siano trattate in modo diverso rispetto ai colleghi uomini, e siano anche penalizzate dall'età, che restringe in modo deciso la loro carriera. Con la speranza che il prossimo anno la forbice con i colleghi maschi si assottigli, scopriamo quali sono le attrici più pagate di Hollywood.



Nel segno di Emma Stone

Come anticipato, al primo posto della classifica troviamo Emma Stone, con 26 milioni di dollari. L'attrice, premio Oscar quest'anno per La La Land, miete successi e consensi ormai da diverso tempo, nonostante la sua giovane età, e il riconoscimento di Forbes è soltanto l'ultimo di un periodo davvero magico. Quasi a sorpresa al secondo posto troviamo Jennifer Aniston. Nonostante i suoi impegni cinematografici siano minori rispetto ad altre star in classifica, l'ex Rachel di Friends continua ad incassare milioni dalle sue apparizioni sul grande schermo, ma soprattutto dalla pubblicità, raggiungendo quota 25.5 milioni. Jennifer Lawrence, nel 2016 in vetta alla classifica con 46 milioni di dollari, è scesa quest'anno in terza posizione, con un incasso totale di 24 milioni di dollari. Quarto posto per l'esilarante Melissa McCarthy, che ha guadagnato ben 18 milioni di dollari, mentre in quinta posizione troviamo Mila Kunis, con 15.5 milioni: complice il successo di Bad Moms e del suo seguito, ancora in lavorazione, ha scalato la classifica che la vedeva in nona posizione lo scorso anno.

Questa è la top five delle attrici più pagate di Hollywood nel 2017, ma anche le posizioni successive mostrano nomi molto noti del cinema. Emma Watson fa il suo esordio in sesta posizione con 14 milioni di dollari, a pari merito con Charlize Theron. Troviamo poi Cate Blanchett e Julia Roberts con 12 milioni complessivi, appena sotto Amy Adams con 11.5 milioni.

In definitiva, a dispetto dalla giovane età della Stone, Hollywood sembra premiare di più le quarantenni, presenti in modo massiccio in classifica, confermando inoltre come la carriera delle attrici sia più breve rispetto a quella dei maschi, almeno dal punto di vista prettamente remunerativo. Basti pensare che le attrici più giovani in classifica, Emma Watson e Jennifer Lawrence, hanno 27 anni, mentre Julia Roberts con 49 candeline sulle spalle è la veterana del gruppo. Niente cinquantenni quindi, che almeno dal punto di vista del cachet sembrano essere svantaggiate rispetto alle colleghe più giovani.