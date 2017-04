La top 3 e le altre uscite Homevideo di aprile 2017

Aprile, dolce dormire recita il noto proverbio, ma in quest'occasione il cinefilo che si rispetti avrà diverse notte insonni da trascorrere vista la quantità e la qualità di titoli distribuiti nelle prossime settimane nel mercato home video italiano. A farla da padrone per eterogeneità di pubblico a cui si rivolgono sono sicuramente le due uscite forti di Walt Disney Studios Home Entertainment che a distanza di quattordici giorni porta nei negozi il primo spin-off di Guerre Stellari, alias l'apprezzato Rogue One: A Star Wars Story, e l'amato cartoon Oceania. Non gli unici due titoli di peso in un mese come detto davvero ricco: tra le altre uscite sono da segnalare lo storico Free State of Jones (con Matthew McConaughey), il candidato all'ultima edizione degli Oscar Lion - La strada verso casa, Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg, l'action movie con protagonista Mel Gibson Blood Father, il romantico/fantascientifico Passengers (con la coppia Chris Pratt - Jennifer Lawrence), lo spy-movie con Brad Pitt e Marion Cotillard Allied - Un'ombra nascosta e l'ultimo lavoro di Tim Burton, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. A seguire una lista delle uscite a nostro avviso più meritevoli, con tanto di link alla nostra recensione nel caso dei titoli coperti su queste pagine.

Rogue One: A Star Wars Story - 12 aprile

Vi era molta attesa per il primo spin-off di Star Wars e le aspettative non sono rimaste deluse. Paradossalmente come omogeneità narrativa il film diretto da Gareth Edwards risulta superiore anche al settimo capitolo della saga principale, trovando in una storia epica e in dei personaggi eterogenei e carismatici il vero punto di forza. La giovane Jyn, figlia dello scienziato Galen Erso addetto alla progettazione della Morte Nera, dopo quindici anni dalla morte della madre e dal reclutamento forzato del padre da parte delle forze imperiali, si imbarca in una folle missione insieme ad un capitano ribelle e ad un gruppo di coraggiosi guerrieri: l'obiettivo è quello di rubare i piani relativi alla devastante arma di distruzione di massa. Ci si sente subito a casa in Rogue One: A Star Wars Story, perfetta space-opera da intrattenimento ricca di azione e tensione, con una buona cura per le psicologie del numeroso gruppo di protagonisti in cui spiccano la Jyn di Felicity Jones e il guerriero cieco di Donnie Yen, e grazie proprio all'amalgamo tra le diverse figure in gioco le due ore e rotti di visione conquistano e appassionano con istintiva semplicità.

Oceania - 27 aprile

Arriva in home video il racconto di formazione tutto al femminile made in Walt Disney, intitolato nella versione italiana Oceania (quello originale, Moana, avrebbe infatti potuto causare imbarazzanti fraintendimenti). Un vero e proprio viaggio, visivamente spettacolare, in mare aperto e in una realtà lontana ben rappresentata dalla protagonista e dalla buffa e narcisa spalla Maui, coraggioso e intraprendente semidio. Una principessa carismatica degna erede delle precedenti, figura chiave di una narrazione dal forte taglio ambientalista che non nega mai il senso di meraviglia e celebra senza istinti caricaturali la cultura polinesiana, tra sprazzi di coinvolgente ironia e uno sguardo avventuroso adatto veramente a tutte le età, dando vita ad una sorta di vera e propria quest dell'eroe (eroina, in questo caso) pronto ad affrontare diverse insiede prima dello scontro finale e dell'immancabile happy ending. La buona alchimia tra i due personaggi principali, le simpatiche figure di contorno e una regia che gestisce bene tempi e modi rendono questo ultimo lavoro della casa di Topolino un titolo più che interessante.

Free State of Jones - 27 aprile

Immeritato flop ai botteghini statunitensi, e uscito un po' in sordina anche da noi, Free State of Jones è una sorta di Braveheart - Cuore impavido (1995) ambientato nel periodo della guerra di secessione americana. Paragone forse un po' largo ma il percorso compiuto dal protagonista è proprio quello di contadino pronto a ribellarsi alle ingiustizie e stanco di combattere una guerra non sua che diventa leader di uno Stato libero formato da braccianti stanchi del conflitto e da schiavi di colore. Una storia anche di lotta per i diritti civili che però si inserisce in un contesto più ampio e narrativamente complesso nelle due ore e venti di visione, ben gestite tra momenti più introspettivi e improvvise fiammate d'azione ottimamente realizzate, con un gran numero di comparse in campo e attenzione storica per ambientazioni e costumi. Ispirato liberamente al vero Newton Knight, il protagonista è interpretato da un ormai sempre ottimo Matthew McConaughey, capace di infondere la giusta tormentata rabbia ad un personaggio così carismatico.



Panoramica delle uscite dvd/bluray aprile 2017

4 aprile

Sing: animali cantanti nell'ultimo film dei creatori di Cattivissimo Me e I Minions.



6 aprile

31: l'ultima follia di Rob Zombie, un avvincente slasher ambientato nella notte di Halloween.

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali: la trasposizione del romanzo di culto firmata da Tim Burton e con protagonista Eva Green.

Lion - La strada verso casa: candidato a 6 premi Oscar, un potente dramma con Dev Patel e Nicole Kidman.

Blood Father: avvincente action-movie old school in cui un barbuto Mel Gibson veste i panni di un padre che deve salvare la figlia.

Amore e inganni: una deliziosa Kate Beckinsale in una commedia in costume tratta da un'opera di Jane Austen.



18 aprile

Shut in: Naomi Watts in un thriller / horror che guarda a Shining.



19 aprile

Passengers: lui, lei e...lo spazio nella storia romantico / fantascientifica con Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: l'ultima favola ad occhi aperti firmata da Steven Spielberg.

Legami di sangue: un avvincente thriller "nevoso" con Eric Bana e Olivia Wilde.

Victoria: girato in un unico piano sequenza, un atipico e magnetico heist-movie ambientato a Berlino.



20 aprile

La mia vita da zucchina: candidato all'Oscar nella relativa categoria, un tenero e affascinante prodotto d'animazione a passo uno.

E' solo la fine del mondo: l'ultima opera dell'enfant prodige Xavier Dolan, un intenso e amaro dramma con Vincent Cassel e Marion Cotillard.

Agnus dei: una pagina dimenticata della seconda guerra mondiale, dramma a tinte forti ambientato in un convento.

Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi: l'ultimo, illuminante, documentario di Werner Herzog sul futuro e il passato di internet.



27 aprile

Paterson: Jim Jarmusch dirige Adam Driver in un'opera poetica e affascinante.

Allied - Un'ombra nascosta: Brad Pitt e Marion Cotillard nell'elegante spy-movie dal sapore classico di Robert Zemeckis.