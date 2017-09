La top 3 e le altre uscite home video di settembre

Al ritorno in città dopo le sospirate vacanze perché non fare scorta di dvd o blu-ray con cui recuperare alcune delle uscite più interessanti della scorsa stagione? Il nostro appuntamento di settembre con i titoli home video si prospetta questo mese ricco di grandi titoli commerciali e gioiellini passati magari inosservati al grande pubblico. I due titoli "forti" di questi trenta giorni a venire sono sicuramente Alien: Covenant, sequel del controverso Prometheus e nuovo tassello nella mitologia dello xenomorfo, e King Arthur - Il potere della spada, particolare rivisitazione del Mito operata da Guy Ritchie. Tra le altre uscite segnaliamo poi Boston - Caccia all'uomo con Mark Wahlberg, Gold - La grande truffa con Matthew McConaughey, l'horror già cult Scappa - Get Out e l'ultimo film di Terrence Malick Song to song.

King Arthur - Il potere della spada - 6 settembre

Il giovane Artù, dopo aver assistito all'assassinio del padre e alla salita al trono dello zio Vortigern, si aggira nei sobborghi di Londra con la sua banda e ignaro della sua re(g)ale identità. Quando si imbatte nella leggendaria spada Excalibur il ragazzo decide di unirsi alla ribellione contro Vortigen che, nel frattempo, ha instaurato una vera e propria tirannia. Prendere o lasciare: questa nuova versione del mito non va troppo per il sottile, distaccandosi da ogni interpretazione di stampo classico per offrire una versione moderna figlia dei tempi contemporanei. Il risultato è sicuramente originale ma potrebbe far storcere il naso ai puristi, messi di fronte ad una rilettura violenta e pulp in cui gli ideali cavallereschi sono solo un lontano ricordo. Ottimo comunque il cast, in particolare Jude Law nei panni dello spietato Vortigern.

Boston - Caccia all'uomo - 8 settembre

Il 15 aprile 2013 tre persone (tra le quali un bambino) persero la vita e oltre duecento rimasero gravemente ferite nell'attentato alla maratona di Boston, compiuto da due terroristi ceceni. Il film di Peter Berg ripercorre il prima, il durante e il dopo tramite uno sguardo a tutto tondo sulle persone coinvolte negli eventi, dalle vittime ai poliziotti ed agenti FBI incaricati delle indagini. Boston - Caccia all'uomo è un titolo intelligente e ragionato, solido thriller drammatico che nella seconda parte ci regala anche momenti di straripante azione nella resa dei conti tra i fuggiaschi e le forze dell'ordine, lasciando infine l'epilogo ad un messaggio di speranza con le interviste alle persone realmente impegnate e/o ferite sul campo. Un cast delle grandi occasioni, includente Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon e J.K. Simmons fa il resto infondendo la necessaria umanità ai rispettivi personaggi.

Alien: Covenant - 14 settembre

L'astronave Covenant è in viaggio verso un pianeta potenzialmente colonizzabile dalla razza umana e trasporta migliaia di embrioni. A causa di un guasto tecnico l'equipaggio si risveglia dal sonno criogenico e poco dopo intercetta degli strani segnali da un pianeta vicino, anch'esso apparentemente adatto alla sopravvivenza. Ridley Scott abbandona parzialmente le linee guida di Prometheus, ripescando solo l'androide di Michael Fassbender e Noomi Rapace in un breve cameo, per dar vita ad un nuovo tassello nella mitologia di Alien: un altro prequel, più violento e ferale del predecessore, in cui non manca un sano spettacolo orrorifico e ambizioni filosofiche di sorta per uno spettacolo di genere che, pur ancora lontano dalle vette dei primi due film, riporta la saga sul giusto feeling.

Panoramica uscite

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta - 6 settembre: il film riporta sullo schermo i piccoli eroi blu rendendoli protagonisti di un miscuglio di CG e animazione vecchia scuola.

Monster trucks - 6 settembre: una creatura fuoriuscita dalle profondità terrestri prende controllo del pick-up di un liceale in questo atipico "monster movie" su quattro ruote.

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse - 6 settembre: Omar Sy deve crescere da solo una figlia frutto dell'avventura di una notte.

Planetarium - 8 settembre: Natalie Portman e Lily-Rose Depp nel dramma fantastico di Rebecca Zlotowski.

The dinner - 13 settembre: Richard Gere nel thriller drammatico di Oren Moverman.

Gold - La grande truffa - 13 settembre: il film racconta la storia di Kenny Wells, che scopre una delle più grandi miniere d'oro del mondo. Ma sarà vero?

The bye bye man - 14 settembre: Ispirato a fatti realmente accaduti, il film porta in scena un nuovo boogeyman nell'ambito del panorama horror.

Viral - 14 settembre: un horror epidemico inedito nelle sale italiane.

The circle - 19 settembre: dal Best Seller di Dave Eggers il nuovo lungometraggio co-scritto e diretto da James Ponsoldt con Tom Hanks ed Emma Watson.

Mal di pietre - 19 settembre: Marion Cotillard nell'adattamento del romanzo di Milena Agus.

Sasha e il Polo Nord - 19 settembre: un raffinato film d'animazione europeo.

Scappa - Get Out - 20 settembre: il film sfrutta l'idea di Indovina chi viene a cena? per rielabolarla in un contesto thriller sfociante nell'horror dal sapore antirazzista.

Baywatch - 20 settembre: Mitch Buchannon è tornato con tutta la sua squadra in Baywatch: questa volta però dovrà affrontare non solo il mare, ma anche un trafficante di droga.

Qualcosa di troppo - 20 settembre: Audrey Dana torna a dirigere una commedia al femminile con una storia di una donna e del suo... pene!

Quando un padre - 20 settembre: Gerald Butler è protagonista di un dramma familiare e retorico tenuto in piedi dalla regia dell'esordiente Mark Williams.

Song to song - 20 settembre: il viaggio di Terrence Malick si fa concreto e carnale ma non perde la delicatezza della sua anima, riuscendo ad evolvere mantenendo identità.

Codice Unlocked - 28 settembre: oltre il terrorismo internazionale, anche i governi e i servizi segreti possono nascondere minacce interne: il film vi racconta come...

Sicilian ghost story - 28 settembre: in un piccolo villaggio siciliano un ragazzino di 13 anni scompare nel nulla...