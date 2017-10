La top 3 e le altre uscite home video di ottobre 2017

Si prospetta un ottobre assai dispendioso dal punto di vista economico per tutti i cinefili, sia per chi interessato ad opere d'autore amate dalla critica che per gli amanti dei blockbuster a stelle e strisce, senza dimenticare qualche interessante recupero di titoli di genere rimasti colpevolmente inediti nelle nostre sale. I titoli mainstream più attesi sono sicuramente La Mummia, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, Wonder Woman e Transformers - L'ultimo cavaliere, mentre la qualità è garantita dalle uscite di Personal Shopper, The whispering star, Enemy e Civiltà perduta. Largo spazio anche agli action movie, con l'arrivo di Special ID - Sotto copertura, Cani sciolti - Badge of fury e Dagmar - L'anima dei vichinghi, senza dimenticare titoli più intimisti come Sette minuti dopo la mezzanotte e horror del calibro di Train of Busan e Under the Shadow - L'ombra della paura.

Wonder Woman - 12 ottobre

La giovane Diana, figlia di Ippolita, è una guerriera invincibile nonché principessa delle Amazzoni. Cresciuta in un'isola al di fuori dal mondo donata al suo popolo da Zeus, la ragazza viene addestrata all'uso delle armi dalla zia Antiope. Quando un aereo militare americano precipita in loco e ne esce un pilota incredibilmente sopravvissuto allo schianto, Diana viene a conoscenza del conflitto mondiale che sta avendo luogo all'esterno della sua paradisiaca dimora e decide di intervenirvi in prima persona per cercare di porre fine alla guerra. Sempre all'onore delle cronache anche mesi dopo l'uscita in sala per via delle recenti dichiarazioni di James Cameron, Wonder Woman non è certo un film perfetto ma si rivela ad ogni modo il più solido prodotto dell'universo DC comics di ultima generazione. Un'opera di ludico intrattenimento che, nonostante alcune ingenuità narrative, farà di sicuro la gioia degli amanti dei cinecomic.

Sette minuti dopo la mezzanotte - 12 ottobre

La madre del dodicenne Conor è vittima di un cancro terminale per cui non è ancora stata trovata una cura e il figlio, vittima di bullismo a scuola, non riesce ad accettare la situazione. La sofferenza interiore lo porta spesso a furiose litigate con la nonna materna e il ritorno del padre, residente oltreoceano con la sua nuova famiglia, non fa che complicare ulteriormente le cose. Una notte Conor riceve la visita di una creatura mostruosa dalle sembianze di un albero umanoide, venuta per raccontargli tre storie e riceverne in seguito una in cambio. Il dramma privato di un preadolescente è il cuore pulsante di Sette minuti dopo la mezzanotte, fiaba moderna dai connotati metaforici che emoziona e fa riflettere sfruttando abilmente l'arma di una non fastidiosa retorica. L'arrivo del mostro, doppiato in originale da Liam Neeson e realizzato con convincenti effetti speciali, e il percorso catartico intrapreso dal protagonista, avvolgono con una toccante intensità emotiva parzialmente ricattatoria ma capace di commuovere in più occasioni.

Train to Busan - 12 ottobre

Seok-wu è divorziato e vive con la figlioletta e l'anziana madre: ossessionato dal lavoro l'uomo ignora le richieste della bambina, fino a quando per rimediare decide di accompagnarla, per il giorno del compleanno, dalla sua ex-moglie. Sul treno diretto a Busan che deve portarli a destinazione, sale una giovane donna che presenta profonde ferite e che poco dopo finisce per aggredire con violenza una hostess di bordo. Sarà solo l'inizio di una vera e propria epidemia che nel frattempo ha preso piede nell'intera penisola coreana, trasformando gli infetti in voraci e velocissimi zombie affamati di carne umana. Seok-wu dovrà cercare di proteggere la figlia ad ogni costo... La nuova frontiera degli zombie movie arriva dalla Corea del Sud, con un titolo destinato ad entrare nella storia del filone (e con tanto di remake hollywoodiano già annunciato). Un blockbuster teso e incalzante che concede ampio spazio allo spettacolo, con fenomenali scene di massa e un lato melodrammatico che appassiona e coinvolge al destino dei protagonisti. Nell'edizione home video è presente anche il prequel animato Seoul Station (2016).

Panoramica uscite

3 OTTOBRE

La mummia: quando la tomba della principessa Ahmanet torna alla luce nell'Iraq attuale, per Nick Morton inizia una maledizione da cui sarà difficile staccarsi.

Scherzi della natura: in un mondo in cui umani, vampiri e zombie convivono pacificamente e senza problemi, l'arrivo degli alieni cambia gli equilibri.

Adorabile nemica: Shirley MacLaine e Amanda Seyfried sono le protagoniste del film di Mark Pellington.

Bus 657: un croupier di un casinò decide di rapinare il suo datore di lavoro per salvare la figlia malata

Sognare è vivere: la bella Fania vive un'esistenza infelice nella Gerusalemme del dopoguerra in Sognare è vivere, esordio da regista di Natalie Portman.

The whispering star: un affascinante viaggio sci-fi firmato da Sion Sono.

Arianna: Carlo Lavagna firma un esordio brillante e significativo, che pur con qualche pecca esplora bene le tematiche della sessualità e della scoperta di sé.



4 OTTOBRE

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar: il franchise di Pirati dei Caraibi cerca di tornare alle sue origini.

Personal Shopper: amato dalla critica, il film di Olivier Assayas con protagonista Kristen Stewart.

47 metri: la storia di due donne bloccate sul fondo del mare, tra squali affamati e bombole dell'aria prossime alla fine.

Special ID - Sotto copertura: Donnie Yen è un poliziotto sotto copertura nell'action thriller di Clarence Fok.

Cani sciolti - Badge of fury: Jet Li, Wen Zhang e Michelle Chen sono i protagonisti di un'improbabile ma divertente action comedy.



24 OTTOBRE

L'ultima casa a sinistra: cosa siete disposti a fare per difendere la cosa che più amate al mondo?

Enemy: Jake Gyllenhall nell'intenso thriller psicologico di Denis Villeneuve.



25 OTTOBRE

Fortunata: l'ultimo film di Sergio Castellitto.

Transformers - L'ultimo cavaliere: l'ultimo capitolo della saga robotica di Michael Bay.

Dagmar - L'anima dei vichinghi (Escape): dalla Norvegia uno "slasher in costume" avvincente ed emozionante.

Codice criminale: ispirato a personaggi reali, il film racconta dei Cutler, nomadi criminali inglesi, e delle tensioni tra padre e figlio.

Civiltà perduta: James Gray si dà al cinema d'avventura senza snaturare il suo stile, e lo fa con un cast stellare.



26 OTTOBRE

Under the shadow - L'ombra della paura: una donna e sua figlia sono perseguitate dai jinn in questo affascinante e inquietante horror ambientato in Iran.