La top 3 e le altre uscite home video di maggio

Ricchissima la proposta home-video di questo mese, che ci propone alcuni dei titoli candidati all'Oscar come miglior film e un buon numero di blockbuster e perle d'autore. I titoli più di peso, nonostante la mancata vittoria della statuetta all'ultima edizione degli Academy Awards, sono senza ombra di dubbio Arrival, La battaglia di Hacksaw Ridge e quel La La Land che era dato da tutti come grande favorito. Ma in queste quattro settimane di maggio vengono distribuiti anche il sottovalutato e splendido Silence di Martin Scorsese, l'amato/odiato Assassin's Creed, controversa trasposizione dell'omonimo videogame di culto, l'adrenalinico XXX - Il ritorno di Xander Cage (con Vin Diesel che riprende l'iconico ruolo), l'affascinante Split di M. Night Shyamalan ed il premio Oscar come miglior film straniero Il cliente.

Arrival - 10 maggio

Denis Villeneuve eleva gli archetipi sci-fi a un raffinato e dolente sguardo autoriale trascinandoci con Arrival in un viaggio nell'anima della protagonista Louise, donna divorziata mai ripresasi dalla morte per malattia della figlia. Una fantascienza etica e umanistica che racconta dell'arrivo sulla Terra di dodici navi aliene: Louise, esperta linguista, viene arruolata dall'esercito americano affinché trovi un modo di comunicare con gli extraterrestri, con la collaborazione del matematico Ian Donnelly. Un film magnifico nei suoi sofferti e avvolgenti slanci emotivi, aumentati a dismisura dalla tristemente solenne colonna sonora, che usa la fantascienza come mezzo per parlare di altro in maniera intelligente e non priva di un intelligente alito spettacolare, sorretta dalla magnifica interpretazione di una mai così bella Amy Adams e illuminata da un colpo di scena inaspettato e malinconico per un'opera che colpisce cuore e sguardo in egual misura.

La battaglia di Hacksaw Ridge - 25 maggio

Il come-back di Mel Gibson in cabina di regia è un ritorno in grande stile, un possente ed intenso film di guerra incentrato sulla figura realmente esisita di Desmond Doss (un ottimo Andrew Garfield), primo obiettore di coscienza dell'esercito americano a ricevere la medaglia al valore. Un giovane soldato sul campo di battaglia senza armi e con il solo obiettivo di salvare più vite possibili: Gibson riesce a costruire in La battaglia di Hacksaw Ridge un'epica maestosa nel delineare una figura così complessa e accattivante, mettendo in scena prima il periodo di addestramento e la lotta per far valere i propri ideali del protagonista e trascinandoci nell'ultima ora di visione nella brutalità del conflitto, raccontato con una violenza estrema ma necessaria, capace di restituire la giusta intensità emotiva ad un'avvincente storia vera di coraggio e sacrificio.

La La Land - 11 maggio

Sfortunato protagonista di uno dei momenti più imbarazzanti nella storia degli Oscar, La La Land riporta il musical alle sue origini e alla giusta ribalta, dando vita ad un magico equilibrio sonoro e visivo nel raccontarci l'incontro tra l'aspirante attrice Mia e il musicista jazz Sebastian, incontro che darà modo ad entrambi di lottare per realizzare i propri sogni. Dopo l'acclamato Whiplash (2014), Damien Chazelle realizza un cieco e trascinante atto d'amore verso il jazz, per un film che fa di una coinvolgente leggerezza il mezzo migliore per inscenare una vicenda malinconica in cui il mix tra musica ed immagini raggiunge picchi di inaspettata poesia con un duo di protagonisti, Emma Stone e Ryan Gosling, in assoluto stato di grazia.

Panoramica delle uscite dvd/bluray maggio 2017

3 maggio

Florence: Stephen Frears dirige Meryl Streep in un atipico bio-pic su un'aspirante cantante "stonata".

The Founder: Michael Keaton interpreta il creatore del franchise Mc Donald's.



4 maggio

Collateral Beauty: : Will Smith guida un cast d'eccezione in un'atipica commedia corale sul senso della vita.

Assassin's Creed: Michael Fassbender nel film ispirato al popolare videogioco Ubisoft.



17 maggio

Split: James McAvoy è protagonista dell'ultimo, folle, film di Shyamalan.

Lupin III - Il film: il live action nipponico del popolarissimo manga / anime.



18 maggio

Silence: il nuovo capolavoro di Martin Scorsese ambientato nel Giappone feudale.



23 maggio

Captain Fantastic: Viggo Mortensen papà speciale nel bel film di Matt Ross.

Il cliente: l'ultimo grande film di Asghar Farhadi, ambientato in Iran tra vita e teatro.

Wolfhound: un guerriero in cerca di vendetta in un fantasy "classico" made in Russia.



24 maggio

XXX - Il ritorno di Xander Cage: Vin Diesel e Donnie Yen nel nuovo testosteronico capitolo del franchise.



25 maggio

Yakuza Apocalypse: l'ennesima follia partorita da Takashi Miike, tra horror e yakuza-movie.