La carriera di Elizabeth Banks, da Spider-Man a Power Rangers

Arrivato da poco nelle sale italiane, il film dei Power Rangers cerca di dare un rilancio contemporaneo al celebre franchise della Saban, che combina nostalgia e autoironia. Avendo puntato su attori sconosciuti per i ruoli principali, il film vanta però dei nomi di rilievo tra i comprimari e gli antagonisti. Tra questi c'è Elizabeth Banks nei panni di Rita Repulsa, nemica giurata dei Rangers: un'aggiunta interessante ad un curriculum di non poco conto e a una carriera quasi ventennale (le prime apparizioni sullo schermo risalgono al 1998), che ripercorriamo in occasione della nuova battaglia fra Rita e gli eroi della Saban.

C'era una volta un'estate americana...

Dopo alcuni primi passi in ruoli minori ed apparizioni televisive, l'attrice si è conquistata la sua prima parte di un certo peso nella commedia Wet Hot American Summer, trampolino di lancio per le carriere di vari attori emergenti o quasi tra cui Bradley Cooper, Paul Rudd e Amy Poehler. Poco visto all'epoca, il film è diventato negli anni un fenomeno di culto soprattutto negli Stati Uniti, al punto da convincere Netflix a dare il via ad una miniserie prequel - ma con gli stessi attori, palesemente invecchiati di quindici anni - arrivata nel 2015, e con un sequel previsto a breve sulla piattaforma di streaming, con il cast quasi al completo. È evidente già all'epoca il carisma della Banks, sfruttato anche in film non propriamente comici come la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi e Prova a prendermi di Steven Spielberg. La consacrazione di genere arriva nel 2008, nello scorrettissimo e spassosissimo Zack e Miri - Amore a primo sesso di Kevin Smith, uscito nello stesso periodo di W. di Oliver Stone, dove l'attrice interpreta Laura Bush.

Amori televisivi

Dal 2006 al 2009 Banks ha un ruolo ricorrente nella serie comica Scrubs nei panni di una delle tante conquiste del protagonista J.D. (Zach Braff), dando vita ad una storyline a base di segreti e gravidanze. Dal 2010 al 2012 tocca invece ad un altro J.D., Jack Donaghy, l'esilarante dirigente della NBC nello show metatelevisivo 30 Rock, interpretato da Alec Baldwin. Le interazioni tra i due personaggi, entrambi repubblicani di ferro, accrescono e impreziosiscono la componente satirica legata alla politica americana, figlia anche dei trascorsi di gran parte del cast nel programma Saturday Night Live, dove la stessa Banks appare come presentatrice nel 2015. L'altro suo personaggio ricorrente in televisione, questa volta senza legami sentimentali con i protagonisti della serie, è Sal in Modern Family, con sei episodi all'attivo dal 2009 ad oggi (il più recente risale all'8 febbraio di quest'anno).

Musica e distopia

Prima di diventare Rita Repulsa l'attrice ha già avuto un ruolo succoso in un altro progetto di fantascienza basato su materiale di successo. Parliamo ovviamente di Hunger Games e dei suoi tre sequel, dove l'estro comico della Banks nei panni dell'istrionica Effie Trinket serve a fornire un po' di leggerezza nel contesto brutale di un regime distopico che manda alla morte una dozzina di giovani ogni anno. Nello stesso anno del primo episodio viene inaugurato un altro, più improbabile franchise, tutto al femminile: Pitch Perfect, dove l'attrice si ritaglia un ruolo secondario perfetto per dare il giusto sostegno alle agguerrite protagoniste canterine guidate da Anna Kendrick. Ancora più significativo è il secondo episodio, che segna una svolta significativa per le donne dietro la macchina da presa essendo l'esordio alla regia della Banks. La ritroveremo, questa volta solo come interprete e produttrice, nel terzo capitolo, in uscita a fine anno negli Stati Uniti. Ancora non è certo se farà parte del cast del sequel di The Lego Movie, dopo aver prestato la voce a Lucy/Wyldstyle nel capostipite.