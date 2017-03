Kristen Stewart, Ben Affleck, Jennifer Aniston: Hollywood confidential

Anche i ricchi piangono, si innamorano, si lasciano: a dimostrare questa inopinabile verità sono ogni giorno le notizie che arrivano da Hollywood e ci raccontano le disavventure degli Dei della settima arte. Il mese di marzo, in particolare, è stato caldo di eventi: complice la primavera, infatti, le star hanno dato il meglio di sé tra dichiarazioni scottanti e ritorni di fiamma tipici della stagione degli amori. Ma scopriamo, in particolare, quali sono stati i protagonisti indiscussi dei gossip hollywoodiani delle ultime settimane attraverso questa nuova rubrica - Hollywood Confidential (la citazione di un celebre film/romanzo scopritela voi stessi) - che prende il via su Everyeye e che, con cadenza bisettimanale, vi terrà aggiornati sui flirt più hot, le coppie "scoppiate" e gli attori più impegnati al di fuori del set.



Gli sms segreti tra Jennifer Aniston e Brad Pitt

Sono stati per mesi protagonisti assoluti delle cronache rosa di tutto il mondo Brad Pitt e Angelina Jolie: la loro separazione, infatti, è stata una delle più chiacchierate di sempre. E mentre i due bellissimi litiganti lavavano i panni sporchi in piazza l'ex fidanzata d'America, Jennifer Aniston, in disparte si godeva in silenzio la rivincita con il suo sexy marito Justin Theroux. L'eleganza che la Aniston ha dimostrato nei confronti del suo ex non rilasciando alcuna dichiarazione, a quanto pare, ha portato il Brad a voler risentire il suo antico amore. Con la scusa di farle gli auguri per il compleanno l'11 febbraio scorso, i due hanno cominciato a massaggiarsi ininterrottamente ma, sottolineano le persone vicine a Pitt, solo e unicamente come amici: entrambi hanno gusti troppo raffinati per poter cedere a quello insipido di una minestra riscaldata.



Miley Cyrus e Liam Hemsworth di nuovo insieme

E se i maturi Brad e Jennifer non cadono nella trappola dei ritorno di fiamma, i più giovani Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono stati immortalati mano nella mano sulla spiaggia di Malibù: la coppia, ormai è ufficiale, è tornata insieme dopo aver già vissuto una storia d'amore ed essersi lasciata a un passo dal matrimonio. A quanto pare le cose tra l'eccentrica (eppur romantica!) Miley e il suo Liam vanno a gonfie vele tanto che si vocifera che i due siano in procinto di celebrare un matrimonio segreto!



'Bye bye Katy Perry': Orlando Bloom in gran forma (e con una bionda)

La fine di un amore va preso con filosofia: lo sa bene Orlando Bloom che a sole due settimane dalla rottura con Katy Perry è stato immortalato a St Barts, nelle Antille francesi, con una bionda. L'attore, interprete amatissimo di Legolas in Il Signore degli Anelli, sembra quindi aver superato molto presto la fine del suo amore con la cantante che, però, sente ancora regolarmente. A quanto pare, considerando pure quel che sta succedendo tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, è nata una nuova moda tra divi di Hollywood, che consiste nell'avere un 'sexy ex' per amico del cuore. E pensare che la popstar, dopo che la notizia della rottura con Bloom, aveva espresso così, attraverso un tweet, il proprio affetto nei confronti dell'attore di Troy: "Si può ancora restare amici e voler bene a un ex fidanzato. Senza vittime né carnefici". Sarà ancora della stessa idea?



Ben Affleck, l'alcool e una seconda possibilità con Jennifer Garner

L'atto-regista Ben Affleck un paio di settimane fa ha deciso di parlare, tramite social, del suo problema di alcolismo. In un lungo post su Facebook l'attore ha scritto senza mezzi termini: "ho completato il trattamento per la dipendenza da alcool". Il motivo per il quale Affleck - protagonista del full trailer ufficiale di Justice League nei panni di Batman - ha deciso di rendere pubblica la sua storia sono stati i figli ma anche i suoi fan, scrive infatti lo stesso Premio Oscar "voglio che i miei figli sappiano che non ci si deve vergognare a chiedere aiuto quando se ne ha bisogno... voglio essere un esempio di forza per chiunque abbia bisogno di aiuto ma ha paura di fare il primo passo. Io sono fortunato ad avere l'amore della mia famiglia e degli amici". Nella lunga confessione, inoltre, Affleck ha ringraziato pubblicamente sua moglie Jennifer Garner con la quale ha deciso di provare a ricucire un rapporto. I due, infatti, almeno per ora non divorzieranno.



Kristen Stewart "furiosa"

Il prossimo 13 aprile uscirà nelle sale il nuovo film di che vede come protagonista l'ex "Bella" Kristen Stewart, Personal Shopper. Alla première newyorkese della pellicola di Olivier Assayas l'attrice, che in questo momento sta vivendo una storia con l'angelo di Victoria Secret Stella Maxwell, ha stupito tutti fan presentandosi con un look decisamente rock reso ancora più particolare dai capelli rasati biondo platino che la Stewart ha sfoggiato. Inoltre l'attrice, proprio qualche giorno fa, ha parlato del suo coming out che qualche tempi fa sconvolse il mondo non tanto per il fatto in sé ma perché da sempre l'attrice è stata molto attenta alla sua privacy, soprattutto all'epoca della sua relazione col vampiro Pattinson: "vedendo che così tanti occhi erano puntati su di me, mi sono resa improvvisamente conto che la mia vita privata non era solo mia ma che poteva influenzare un numero più ampio di persone. È stata l'occasione per cedere un po' di quello che era mio, per far sì che anche altri potessero sentirsi bene con se stessi". Chapeau.