John Wick, Getaway - Via di fuga, Un ragazzo d'oro: film in tv

Dopo un giovedì che già ci ha proposto ben tre prime visioni tv, anche la serata di oggi, venerdì 3 febbraio, non vuole essere da meno, addirittura con quattro film per la prima volta in chiaro. A fare la parte del leone è ITALIA1 che apre le danze alle 21.10 con John Wick, action thriller già in odore di culto (e con sequel di prossima uscita) vedente per protagonista un redivivo Keanu Reeves; a seguire alle 23.10, sempre sulla rete Mediaset, è invece il turno di Ethan Hawke e Selena Gomez, star dell'adrenalinico Getaway - Via di fuga. A concludere questo poker di inediti sul piccolo schermo sono Un ragazzo tutto d'oro con l'insolita coppia Riccardo Scamarcio - Sharon Stone in onda alle 21.15 su RAI3, e la commedia Corpi da reato, con l'altrettanto bizzarro duo formato da Sandra Bullock e Melissa McCarthy, che inizia alle 21.20 su RAI2 e di cui potete leggere un'analisi più approfondita in quest'articolo.

Un ragazzo d'oro

Il pubblicitario David Bias ha il sogno di diventare uno scrittore affermato, ma le sue aspirazioni si scontrano con la dura realtà; l'uomo sente inoltre il peso della sfida con l'odiato genitore, sceneggiatore di b-movie. Quando il padre muore in un incidente, secondo l'assicurazione voluto e perciò da catalogare come suicidio, Davide cerca di venire a patti con la propria situazione familiare tentanto di completare l'autobiografia del deceduto e riappacificarsi così con i propri demoni personali. Riccardo Scamarcio e Sharon Stone diretti da Pupi Avati: le potenzialità per dar vita ad un ottimo film drammatico vi erano tutte, purtroppo inespresse per via di una sceneggiatura che non riesce mai a graffiare come richiesto, sminuendo anche le caratterizzazioni dei personaggi, un difetto assai imperdonabile in un racconto dalle chiare sfumature etico/morali. A questo va ad aggiungersi uno stile registico da produzione televisiva del piccolo schermo nostrano (un Avati a tratti irriconoscibile) che offusca la riflessione sul passato inespresso insita nella narrazione, privando l'intero costrutto di Un ragazzo d'oro della necessaria e poetica coerenza.

Getaway - Via di fuga

Brent Magna, campione automobilistico, si trova costretto a scorrazzare ad alta velocità per le strade di Sofia a bordo di una Ford Shelby GT500 per ritrovare la moglie rapita. Dalle altoparlanti della vettura infatti gli vengono impartiti degli ordini da una voce misteriosa che, se questi non saranno rispettati alla lettera, ucciderà la donna. Ad aiutare Brent soltanto la giovane hacker conosciuta come The Kid. No, l'omonimo cult di Sam Peckinpah (già vittima di un indecente remake negli anni '90) non ha nulla a che fare con questo Getaway - Via di fuga, titolo di cassetta che punta tutto sul ritmo esasperato dimenticandosi di costruire una storia degna di tal nome, improbabile frullato di forzature e inverosimiglianze atte a incanalare la narrazione sui massimi istinti action. Sicuramente Fast ma per nulla Furious, il film ha qualche discreta virata thriller oriented ed effetti speciali passabili ma la sensazione è quella di un prodotto di routine per il mercato home video, tanto che anche un attore quasi sempre impeccabile come Ethan Hawke si rivela qui non troppo convinto/convincente.

John Wick

John Wick, ex killer della malavita rimasto vedovo dopo la tragica scomparsa della moglie, ha ora come sua unica compagnia quella di Helen, un cagnolino regalatole dalla donna poco prima del decesso. Dopo un aspro diverbio con un delinquente locale che voleva comprare la sua auto d'epoca, la bestiolina viene brutalmente uccisa proprio dagli uomini del gangster, in realtà figlio di un potente boss della mafia russa. Ora per John, uomo che non ha più nulla da perdere, l'unico obiettivo è la vendetta. Con un incipit semplice ma di sicura presa, assai simile a quello del più recente western Nella valle della vendetta (2016), l'ex stuntman Chad Stahelski esordisce dietro la macchina da presa realizzando uno degli action movie più tosti degli ultimi anni, trovando in Keanu Reeves il protagonista perfetto. Un robusto revenge/b-movie che guarda agli anni '70 e '80 nei suoi sani istinti di genere, sorretto da un comparto tecnico di buona qualità e con un personaggio accattivante: John non è infatti il classico giustiziere improvvisato ma uomo esperto nell'arte di uccidere, una vera e propria macchina da guerra impossibile da fermare. Azione, tensione e ironia su un impianto noir che conquistano con semplicità, regalando un nuovo cult a tutti gli amanti del filone.