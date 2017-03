Il grande match: Stallone e De Niro sul ring in prima visione tv

Vedere il Jake LaMotta cinematografico sfidare Rocky Balboa era uno dei sogni proibiti di tutti coloro cresciuti negli anni '70 e '80, sogno che è diventato parzialmente realtà nel 2013 con l'uscita nelle sale di tutto il mondo de Il grande match, commedia sportiva in cui Robert De Niro e Sylvester Stallone interpretano due anziani pugili pronti a siglare il definitivo capitolo della loro storica rivalità. Arriva in prima visione su CANALE5, con inizio programmato alle 21.15, il film diretto da Peter Segal raccontante le complementari vicende di Henry "Razor" Sharp e Billy 'The Kid' McDonnen, vecchie glorie della boxe che hanno lasciato in sospeso da trent'anni un incontro che avrebbe stabilito, dopo che i due precedenti avevano sancito una vittoria a testa, chi era realmente il più forte. Resa dei conti evitata da Razor, per via del tradimento della sua allora compagna proprio con Kid, e ora prossima ad un vero e proprio revival voluto fortemente da un rampante manager; le difficoltà economiche e la volontà di affrontare per l'ultima volta la rispettiva nemesi spingono i due uomini ad accettare, volenti o nolenti, la proposta.

Botte e risate

Una commedia nostalgica che non evita comicità di grana grossa, tra gag e siparietti dalla qualità altalenante: Il grande match non si presta a divagazioni introspettive di sorta rivelandosi un'operazione più furba che genuina, costruita a tavolino sull'iconico appeal dei due protagonisti. Peccato che la sfida del titolo duri solo un quarto d'ora e che la regia di Segal non possegga il necessario dinamismo per regalare un incontro di spessore, relegando le atmosfere delle due ore di visione su toni leggeri e indirizzati al più classico e stantio buonismo hollywoodiano. Due figure in cerca d'autore quelle di Razor e The Kid, costretti ad una contemporaneità scialba e priva di guizzi: il primo che vive nel passato, senza possedere neanche una televisione; il secondo ancora imperterrito ed improbabile latin-lover che si diletta in spettacoli di cabaret. E allora via con un nugolo di sottotrame atte ad infondere maggiore complessità ad una vicenda stabilita sui binari più ovvi di riscatto e redenzione, con vecchie fiamme che ritornano dal passato e figli mai conosciuti che bussano alla porta in una declinazione farsesca e moralistica del classico sogno americano. E ancora risse improvvisate che diventano fenomeni virali su Youtube, esibizioni di sorta per avvicinare il pubblico al fatidico giorno ed estenuanti sessioni di allenamento in un mix tra malinconica ironia e ridicolo involontario, enfatici riflessi melodrammatici e un abbozzato sguardo generazionale tra il passato e il presente, per un insieme che altro non è che un pasticciato coacervo cui manca il necessario amalgamo per dare la minima profondità alle due parti in causa.

Un incontro di routine

Se con Rocky Balboa (2006) o il più recente Creed - Nato per combattere (2015) Stallone aveva indagato con ruggente a amara forza sullo scorrere dei tempi e le conseguenze ivi attigue, Il grande match non riesce a sfruttare il primigenio carisma della storia e dei suoi protagonisti i quali si calano comunque con istintivo mestiere in personaggi fuori tempo massimo costretti a pronunciare battute risibili e ad impegnarsi in situazioni spesso svilenti, accompagnati in questo da un ottimo cast di supporto che, tolta la fastidiosa parlantina di Kevin Hart (presente anche in una scena nei titoli di coda con due reali ex-pugili illustri), può vantare nomi di altrettanto rilievo come Kim Basinger e Alan Arkin; cast che sopperisce in parte ai limiti di una sceneggiatura elementare e lineare che non ha il minimo sussulto nel ripescare gli arzilli vecchietti e consacrarli nuovamente ad una gloria effimera, solo ad uso e consumo di un pubblico pagante, così come quello vero che questa sfida sul ring la attendeva da anni auspicandosi però ben altri risultati.