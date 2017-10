I cinque blu-ray più venduti della settimana su Amazon

Amanti dell'home video, è tempo di classifiche! Per l'occasione ci concentriamo sulla top 5 dei film in blu-ray più venduti, prendendo la lista dei titoli più gettonati sulla pagina italiana di Amazon. Una classifica parzialmente prevedibile, da cui escludiamo cofanetti di saghe o titoli ancora nelle sale (come Blade Runner 2049, già prenotatissimo), che vede in testa l'ultimo episodio della saga vedente per protagonista il Jack Sparrow di Johnny Depp, ossia Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar, tallonato dall'edizione Final Cut del primo, leggendario, Blade Runner firmato Ridley Scott. Al gradino più basso del podio, vuoi anche per il nome del regista Denis Villeneuve in questi giorni sulla bocca di tutti i cinefili, siede uno dei migliori film di fantascienza del nuovo millennio quale Arrival, mentre a chiudere la cinquina due pellicole più scacciapensieri come Animali fantastici e dove trovarli e il cinecomic Wonder Woman.

Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar

Jack Sparrow è pronto a tornare in azione, in quest'occasione costretto a fare i conti con i pirati fantasma del crudele Salazar, tornato dall'Oltretomba e ora in cerca di vendetta uccidendo tutti i filibustieri che passano sulle sue rotte. Ma Jack ha anche un altro scopo, quello di aiutare il giovane Henry Turner a spezzare la maledizione del padre Will, impresa possibile solo con il recupero del leggendario Tridente di Poseidone. Strizza l'occhio al primo, leggendario, episodio La maledizione della Prima Luna questa nuova avventura per il grande schermo dell'iconico pirata interpretato da Johnny Depp, qui nuovamente alle prese con una maledizione e nemici non morti. L'impressione è quella di una iniziale, ma non ancora esaustiva, risalita della saga dopo gli ultimi deludenti capitoli, con un buon senso dell'avventura e il ritorno degli storici personaggi del franchise, con tanto di inquietante Javier Bardem ("zombizzato" dagli effetti speciali) nei panni di carismatica nemesi.



Blade Runner - Final Cut

Los Angeles, 2019. Il poliziotto Rick Deckard è forzatamente richiamato in servizio per mettersi sulle tracce di un gruppo di replicanti fuggiti dalle colonie extramondo. In seguito a dei difetti di progettazione infatti gli androidi sono stati dichiarati illegali sul nostro Pianeta. I ricercati appartengono al gruppo sperimentale Nexus-6 e, rispetto agli altri modelli, sono più evoluti e capaci di provare emozioni simili a quelle umane: il loro scopo è quello di trovare i loro creatori affinché questi trovino una cura al loro inesorabile deterioramento, che li condurrà allo spegnimento dopo solo quattro anni di vita. Durante le indagini Deckard si imbatte nella bella assistente di Tyrell, l'ideatore del progetto Nexus, e quando scopre che anche la donna è in realtà una replicante, le sue convinzioni verranno meno. Tra neo-noir cyberpunk e sci-fi autoriale, il Capolavoro di Ridley Scott, qui nella sua versione "definitiva", non ha perso un briciolo di smalto a oltre trent'anni dalla sua uscita, ricordandoci ancora una volta come l'umanità non sia un valore acquisito ma un qualcosa da guadagnare in un percorso di crescita interiore profonda e dolorosa, umani o meno che si sia. Visivamente sempre maestoso nel dipingere un futuro distopico e decadente, il film si regge su una solida base narrativa che ibrida il genere con istinti filosofici ed etici che pongono dinanzi a domande non banali sul reale significato dell'esistenza. Lezione ben imparata da Denis Villeneuve nella realizzazione del sequel oggi nelle sale.



Arrival

Louise, esperta nello studio delle lingue, viene chiamata dall'esercito americano per trovare un modo di comunicare con esseri extraterrestri, giunti sulla Terra a bordo di enormi astronavi localizzate in vari angoli del globo. Con la collaborazione del matematico Ian Donnelly la donna scoprirà un mistero imperturbabile che la riguarda molto da vicino... Denis Villeneuve eleva gli archetipi sci-fi a un raffinato e dolente sguardo autoriale trascinandoci con Arrival in un viaggio nell'anima della protagonista Louise, donna divorziata mai ripresasi dalla morte per malattia della figlia. Il privato si fonde con il genere fantascientifico in quest'ispirata opera pregna di una straziante malinconia, ricca di colpi di scena e di interessanti spunti filosofici sulla concezione dello spazio tempo. Amy Adams brilla in ogni inquadratura, dando vita ad un personaggio di rara umanità, e le emozioni (accompagnate dalla splendida colonna sonora) si susseguono in serie dall'inizio alla fine della visione.



Animali fantastici e dove trovarli

Il giovane magizoologo Newt Scamander è specializzato da anni nella cattura di creature fantastiche, che rinchiude poi in una valigia magica, in un mondo dove la magia stessa è tenuta nascosta. Giunto a New York dall'Inghilterra il ragazzo scambia inavvertitamente il suo misterioso carico con quello di un pasticcere che finisce senza volere per liberare le creature ivi contenute, dando l'inizio ad un'incredibile avventura. Tratto dal libro pubblicato da J.K. Rowling, e collegato all'altra sua ben più famosa saga di Harry Potter, Animali fantastici e dove trovarli è diretto dall'affezionato David Yates e si propone come un fantasy divertente e citazionista in cui non mancano banali, ma non meno condivisibili, spunti etici e morali, in una sorta di spettacolone roboante e divertente, dalle suggestive ambientazioni d'epoca e dai sontuosi effetti speciali, popolato da un cast di lusso capeggiato da Eddie Redmayne.



Wonder Woman

La giovane Diana, figlia di Ippolita, è una guerriera invincibile nonché principessa delle Amazzoni. Cresciuta in un'isola al di fuori dal mondo donata al suo popolo da Zeus, la ragazza viene addestrata all'uso delle armi dalla zia Antiope. Quando un aereo militare americano precipita in loco e ne esce un pilota incredibilmente sopravvissuto allo schianto, Diana viene a conoscenza del conflitto mondiale che sta avendo luogo all'esterno della sua paradisiaca dimora e decide di intervenirvi in prima persona per cercare di porre fine alla guerra. Sempre all'onore delle cronache anche mesi dopo l'uscita in sala per via delle recenti dichiarazioni di James Cameron, Wonder Woman non è certo un film perfetto ma si rivela ad ogni modo il più solido prodotto dell'universo DC comics di ultima generazione. Un'opera di ludico intrattenimento che, nonostante alcune ingenuità narrative, farà di sicuro la gioia degli amanti dei cinecomic.



