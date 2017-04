Guardiani della Galassia: dove eravamo rimasti?

Il conto alla rovescia si è quasi concluso: mancano, infatti, solo una manciata di giorni al ritorno sul grande schermo dei Guardiani della Galassia, al secolo Star Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Rocket (Bradley Cooper) Baby Groot (Vin Diesel) e Drax (Dave Bautista). Nel primo cinecomic dedicato a questa "spaziale" banda di (anti)eroi della galassia abbiamo assistito principalmente alla nascita del team e abbiamo avuto l'onore di conoscere più da vicino ognuno dei personaggi nati originariamente dalla penna di Arnold Drake e dalla matita Gene Colan. Nonostante le loro diversità e la loro indole "farabutta" ma al contempo coraggiosissima, i nostri eroi sono stati in grado di proteggere l'universo dalla minaccia di Ronan l'Accusatore, mettendo consapevolmente a repentaglio la loro stessa vita e guadagnandosi in questo modo la stima della Nova Corps, alla quale hanno consegnato una delle più potenti gemme dell'infinito, quella dello spazio.

Star-Lord e Yondu

Nel blockbuster dedicato ai Guardiani della Galassia, uscito nel 2014, tra una canzone dell'Awesome Mix Vol. 1 e l'altra, abbiamo esplorato - principalmente attraverso i loro racconti - il passato di ogni membro della squadra tranne uno: Star-Lord. Di Peter Quill, infatti, sappiamo "solo" che è un umano che da bambino è stato rapito, dopo la morte della madre, da Yondu (Michael Rooker) il capo di un gruppo di pirati spaziali chiamati "Ravagers", il quale l'ha sfruttato per i suoi loschi scopi fino a quando, ormai adulto, il suo pupillo non è diventato indipendente. Il rapporto tra Peter e Yondu in realtà è molto particolare, in alcuni momenti ricorda il legame tra il giovane Jim Hawkins e il leggendario pirata Long John Silver in L'isola del Tesoro di R. L. Stevenson, e con altissime probabilità verrà esplorato ed espletato in Guardiani della Galassia Vol. 2 dato che la presenza di Yondu sarà ancora una volta fondamentale nella trama, come si può presagire anche solo dal poster del lungometraggio che lo pone al centro della scena insieme ai protagonisti.

Il padre di Peter Quill

La trama ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2 lo palesa senza troppi giri di parole: in questa loro seconda avventura il team di (anti)eroi andrà alla ricerca del padre di Peter Quill, ovvero Ego il Pianeta Vivente (Kurt Russel). Che Peter, infatti, non sia un umano qualunque è stato dimostrato ampiamente nel primo film quando, pur tenendo tra le mani la gemma dello spazio, non è morto. Inoltre anche Nova Prime (Glenn Close), leader della Nova Corps, ha sottolineato sul finale de I Guardiani della Galassia Vol. 1 che Star-Lord è "per metà umano per metà qualcosa di molto antico". Dato per certo, quindi, che il padre di Star Lord è, per l'appunto, uno degli Antichi dell'Universo non resta che capire qual è il vero motivo per il quale Yondu abbia deciso di non consegnarglielo definendo addirittura un "essere" potente come Ego un "cialtrone". Ma questa è solo una delle tante cose che scopriremo nei Guardiani della Galassia Vol. 2 dove, al di sopra di ogni altra cosa, potremo goderci le avventure "un po' buone e un po' cattive" di quelli che sono da annoverare tra i personaggi più deliziosi, sboccati e veri che l'Universo Cinematografico Marvel ha portato sul grande schermo.