Grandi autori e ultra violenza: ecco cosa ci aspetta al Festival di Venezia 74

Dopo due anni in cui la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ha fatto fatica a brillare, e a rimanere nel cuore degli appassionati, il direttore Alberto Barbera ha presentato a Roma un programma 2017 a dir poco esplosivo, letteralmente. Oltre a grandi nomi e titoli attesi del panorama internazionale, la Mostra numero 74 sarà pulp come non mai, violenta e piena di pallottole, ma procediamo per gradi. Partiamo dall'analizzare il concorso, il primo nome di spicco è quello di Darren Aronofsky, che torna sul grande schermo dopo il deludente Noah. Mother! ha il delicato compito di riscattare la pessima prova precedente del regista, che può contare sull'aiuto di Javier Bardem, Michelle Pfeiffer ma soprattutto Jennifer Lawrence, il cui arrivo in laguna veneziana è certo al 100%. Il suo nome infatti fa parte della lunga lista di presenze confermate alla Mostra, un elenco ancora in divenire a cui si aggiungeranno altri attori e registi nelle settimane a venire. Fra questi anche Guillermo del Toro, atteso insieme al suo The Shape Of Water con Michael Shannon e Sally Hawkins.



Paura e sentimento

Fra i titoli certamente da non perdere, sempre in concorso per il Leone d'Oro, troviamo Suburbicon di George Clooney, Downsizing di Alexander Payne, Ex Libris - The New York Public Library del Maestro Frederick Wiseman, Mektoub, My Love: Canto Uno del regista Palma d'Oro Abdellatif Kechiche. Quest'anno, quasi eccezionalmente potremmo dire, c'è anche una grande selezione di autori italiani: sono infatti quattro i film nostrani che sfideranno i grandi, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, Hannah di Andrea Pallaoro, Una Famiglia di Sebastiano Riso, The Leisure Seeker di Paolo Virzì. Questa Mostra numero 74 avrà però anche un'anima oscura, fatta di inaudita violenza, sarà quasi un omaggio alle recenti direzioni di Marco Müller, grande amante del cinema "aggressivo", soprattutto asiatico. Andando a spulciare il programma scoviamo ad esempio William Friedkin, celebre papà de L'Esorcista, che torna a parlare di possessioni con il documentario The Devil and Father Amorth. Il film di mezzanotte di questa nuova edizione (una proiezione speciale dedicata agli appassionati dei film di genere, corredata solitamente di urla e tifo da stadio) sarà invece Brawl in Cell Block 99, opera di S. Craig Zahler con Vince Vaughn, Jennifer Carpenter e Don Johnson, che sin dalla vigilia promette pallottole a go go.



Proiettili a pioggia

Degno di nota anche l'omaggio all'horror iconico di un videoclip che ha fatto storia, Thriller di Michael Jackson. La mostra proietterà Michael Jackson's Thriller 3D di John Landis e il Making of originale del video girato nel 1983 da Jerry Kramer. Basta poi vedere i primi dieci secondi del trailer di Outrage Coda del Maestro Takeshi Kitano per sentire delle pistole sparare, stessa cosa potrebbe accadere anche con i primi due episodi di Suburra, la serie firmata Michele Placido, Andrea Molaioli, Giuseppe Capotondi, in anteprima alla Mostra. Il confine massimo però è forse rappresentato da Caniba, un "biopic" della sezione Orizzonti che racconta la storia di Issei Sagawa, uno studente giapponese che nel 1981 ha ucciso e divorato una collega della Sorbona. Dal corpo è riuscito a mangiare sette chili di carne, la parte più interessante però riguarda quello che è accaduto dopo l'omicidio. L'uomo infatti è divenuto una vera e propria star, grazie alle influenze del padre Akira Sagawa è riuscito sempre a dribblare la giustizia, riciclandosi in uno scrittore di successo. Una cosa è certa, quest'anno alla Mostra di Venezia 2017 la noia e il buonismo non si avvicineranno neppure.