Fottute e le commedie in rosa da rivedere, da Bride Wars a La Morte ti fa bella

Non solo la grande serialità ma pare che anche l'universo cinematografico di oggi stia riscoprendo la forza delle donne. Nel 2017 (e nell'anno che verrà) molte sono state le produzioni che hanno celebrato il girl power. Che sia una commedia o un film d'azione, gli esempi si rincorrono in lungo ed in largo. Se in tv è esploso il fenomeno di Glow e di Orange is the new black, questa tendenza ora si consolida con Fottute!, commedia al femminile con Amy Shumer e Goldie Hawn arrivata nei cinema italiani il 7 settembre. Il film, che vede madre e figlia alle prese con un'improbabile vacanza-avventura che finirà per ri-consolidare il loro consumato rapporto, è la commedia alternativa di fine estate, programmata in una stagione non del tutto esaltante. Il risultato finale non è dei migliori, come potete leggere nella nostra recensione, ma il film ci ha dato lo spunto per consigliarvi alcune alternative di genere, da Heartbreakers a La Morte di fa bella.



5. Heartbreakers - Vizio di famiglia

Nei film di genere è impossibile non menzionare Heartbreakers- Vizio di famiglia, la divertente commedia del 2011 con Jennifer Love Hewitt e l'iconica Sigourney Weaver. Madre e figlia hanno messo su una vera associazione a delinquere se si pensa che, entrambe, si divertono a truffare uomini ricchi e facoltosi, ma quando l'amore mette il suo zampino, la situazione diventa assolutamente imprevedibile. Con una regia frenetica, il film è diventato un piccolo caso cinematografico tanto da essere replicato in TV con estremo successo. Colpisce infatti la freschezza della storia, la genuinità delle battute, il plot che si intreccia in maniera perfetta, ma soprattutto, Vizio di famiglia, è tale perchè sono le 2 attrici protagoniste a funzionare alla perfezione. Una miscela che, raramente, si è vista nei film di genere.

4.La mia miglior nemica - Bride Wars

È del 2009 la bizzarra commedia con Anne Hathaway e Kate Hudson. Nel film, il duo di attrici si fa le scarpe a vicenda, nel vero senso del termine. Pronte a sposarsi con i rispettivi compagni, la guerra per la ricerca del luogo perfetto dove celebrare le nozze mette in moto una serie di improbabili ma divertenti situazioni, che porteranno entrambe le protagoniste a riconsiderare la loro attuale situazione. In realtà non è stato un grande successo ai botteghini questo film diretto da Gary Winick (almeno qui in Italia), ma resta comunque, nonostante i pregi ed i difetti, una divertente comedy sui casi della vita con battute al vetriolo ed atmosfere calde e pacate. Nulla da eccepire sul cast, dato che Anne Hathaway e Kate Hudson si calano perfettamente nel ruolo di due neo-spose nevrotiche e perfezioniste.

3.Sex and The City

Impossibile non menzionare il grande successo di Sex & The City. Anche se obbiettivamente non rispecchia, nell'accezione più completa, il suo essere commedia, è comunque un fenomeno che racchiude in se tutto il girl power della donna che non deve chiedere mai. Per sei stagioni è stata una fra le serie TV di maggior successo della HBO, poi nel 2008 e nel 2010, Sex & The City è approdato sul grande schermo. Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, in una New York modaiola, fashion e disgraziata. Non mancano gli amori, le risate, le delusioni ed i pianti, in un mix ben accessoriato di dramma e commedia. Sicuramente il primo film è stato quello più completo, il secondo non ha avuto lo stesso impatto. Da tempo si vocifera che ne verrà realizzato un altro, il terzo, nel frattempo qualche anno fa, per la TV è stato realizzato anche un prequel alle avventure di Carrie. Prima di New York e prima di Mr. Big, la voglia di far divertire e divertirsi è rimasta.

2.(S)ex List

La cultura pop e grasse risate sono la componente necessaria della commedia volgarotta del 2001 con Anna Farries e Chris Evans. L'ex compagna di Chris Pratt, qui è una donna in carriera che, dopo aver letto uno strano sondaggio sulla rivista Cosmopolitan, riconsidera in maniera sostanziale la sua vita sessuale. Ma il sexy vicino, interpretato da un sempre convincente Chris Evans, rompe l'idillio. Anche se il film non è comunque riuscito nella sua interezza, colpisce la genuinità della storia, la prontezza delle battute e l'alchimia fra i due protagonisti. (S)Ex List anche se in realtà nasconde in maniera preponderante tutti gli stilemi di un romance contemporaneo, è comunque una commedia in rosa, fresca e disinibita, dove a trasparire sono i dubbi e le incertezze della donna di oggi.

1.La Morte ti fa bella

Questa è una fra le commedie al femminile più sarcastiche e cool degli anni '90, un film indimenticabile, unico nel suo genere, dove l'effimera bellezza e la voglia di rimanere eternamente giovane diventano l'elemento essenziale. La Morte ti Fa bella, grande classico di Zemekis con Bruce Willis, Meryl Streep e Goldie Hawn, può anche essere ricordato per la sua trama grottesca, per quella storia bizzarra ed al limite dell'assurdo, ma negli annales è rimasta la storica interpretazione della Streep e della Hawn le quali, alla costante ricerca della formula dell'eterna giovinezza, finiscono per fotografare inconsapevolmente quando può essere pericoloso e mercificante perseguire i canoni del bello e dell'apparenza ad ogni costo. Fra gag esilaranti e battute graffianti, la Morte ti Fa bella è più di un cult, è la vera commedia al femminile che tutti, nessuno escluso, dovrebbe ri-vedere.