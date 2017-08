Donne al comando: i film da rivedere prima di Atomica Bionda

Il 17 agosto è arrivato nelle nostre sale Atomica Bionda (dopo un veloce passaggio al Festival di Locarno), action diretto dall'ex stuntman David Leitch - già regista di John Wick - e tratto dalla graphic novel The Coldest City: nel film Charlize Theron è Lorraine Broughton, spia dell'MI6 inviata a Berlino nel 1989, a poche ore dal crollo del muro, per combattere e disarmare un'organizzazione che minaccia il sistema di spionaggio occidentale. Fisico statuario e caschetto biondo messi in risalto da una costante luce al neon, la protagonista ritratta dalla Theron non è la sola donna ad occupare lo schermo; insieme a Sofia Boutella (che interpreta l'agente segreto Delphine Lasalle) forma infatti un'esplosiva coppia d'azione che in questo preciso genere cinematografico ha pochi ma buoni predecessori. Ecco di seguito alcuni titoli che dovreste recuperare prima di vedere Atomica Bionda, ripercorrendo la storia delle donne al comando dagli anni Novanta ad oggi.

Corpi da reato, Paul Feig (2013)

Ci voleva la mente brillante dietro un cult televisivo come Freaks & Geeks di Paul Feig, padre spirituale della commedia al femminile che ha rilanciato il genere grazie all'enorme successo de Le amiche della sposa, per godere finalmente di un perfetto esempio di spy story in rosa: stiamo parlando di Corpi da Reato - in originale The Heat - uscito nel 2013 e reso ancora più prezioso dalle ottime performance di Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Detective pignola e arrogante l'una, spalla meno convenzionale e sboccata l'altra, le due donne si dividono la scena in siparietti comici e situazioni rocambolesche in questa fedele, ma del tutto inaspettata, trasposizione della classica pellicola spionistica maschile nell'universo femminile. Il risultato è spassoso, irriverente e assolutamente godibile.

Bandidas, di Joachim Ronning ed Espen Sandberg (2006)

Produzione internazionale lasciata un po' nel dimenticatoio, lo spaghetti western scritto da Luc Besson e diretto da Joachim Ronning ed Espen Sandberg (la coppia di registi che di recente ha firmato l'ultimo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi) Bandidas coniuga lo spettacolo del genere al disimpegno delle commedie alla Bud Spencer e Terence Hill: come la celebre coppia cinematografica appena citata, anche le ispaniche Penelope Cruz e Salma Hayek danno vita ad una frizzante avventura lungo le praterie messicane in nome della giustizia, combattendo i rivali e rubando alle banche per donare ai poveri. Moderne Robin Hood in un afoso 1880, queste eroine senza calzamaglia rappresentano una piccola svolta nel cinema contemporaneo che andrebbe rivalutata (e certamente rivista).

Charlie's Angels, di McG (2000)

Primo dei due adattamenti cinematografici tratti dalla omonima serie televisiva prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, Charlie's Angels esce nel 2000 e propone al grande pubblico il trio d'azione forse più celebre del nuovo millennio: Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz sono gli "Angeli" esperti di arti marziali, supertecnologici e abili nei travestimenti nel film diretto da McG (Una spia non basta, 3 Days To Kill) che vanta anche la partecipazione di Bill Murray. Lontano dall'essere considerato un capolavoro del genere ma assolutamente irresistibile per la sua fattura da b-movie e per l'affiatamento delle tre protagoniste, amiche dentro e fuori il set.

Thelma & Louise, di Ridley Scott (1991)

Vincitore dell'Oscar alla Migliore Sceneggiatura, passato in rassegna al Festival di Cannes, Thelma & Louise è il settimo lungometraggio di Ridley Scott e pietra miliare del cinema americano. Nel film Susan Sarandon e Geena Davis sono Louise Elizabeth Sawyer, cameriera di un fast food, e Thelma Yvonne Dickerson, moglie trascurata e insoddisfatta del suo matrimonio; amiche e complici nella provincia americana, decidono di mollare la loro vita e fuggire a bordo di una Ford Thunderbird. Forse conoscerete il resto della storia, dagli incontri alle violenze, dall'esuberanza alle scelte difficili: a distanza di decenni, Thelma & Louise sembra non aver perso lo smalto e la bellezza di un tempo, e ancora oggi conserva un pizzico di modernità che sarebbe emersa più avanti, nelle pellicole che abbiamo nominato e nell'approccio femminile al cinema di genere.