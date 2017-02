Mine, The Accountant, It Follows: i Blu-ray di febbraio

Un febbraio qualitativamente e quantitativamente ricco quello propostoci dal mercato home video nostrano, capace di spaziare tra i generi con una selezione di proposte di indubbio interesse. Oltre all'uscita blu-ray di Mine, di cui potete leggere più approfonditamente qui, i quattro titoli che vi segnaliamo in questo speciale sono in grado di sollazzare tutti i palati cinefili. Si passa dalle atmosfere da action/thriller di The Accountant con protagonista Ben Affleck a toni più leggeri come nella deliziosa commedia Café Society firmata da un Woody Allen in gran forma, fino ad arrivare a narrazioni più intense e sfaccettate come in Demolition - Amare e vivere (con Jake Gyllenhaal) e ai sussulti horror di It Follows, che dopo l'uscita in dvd a fine dello scorso anno arriva anche sul più recente supporto.

The Accountant

Christian non è un semplice contabile ma, per via della Sindrome di Asperger da cui è afflitto, è anche in grado di elaborare complicatissimi calcoli matematici. Grazie al suo "dono" è assunto come freelance da alcune organizzazioni criminali, impiego illecito che attira le attenzioni del Dipartimento del Tesoro, complicando ulteriormente le cose quando Christian viene contattato da una società di robotica in cui una sua collega ha scoperto delle divergenze negli enormi guadagni... Gavin O'Connor, già regista del sanguigno Warrior (2011), dirige un action classico dal sapore quasi ottantiano, rendendo il problematico protagonista un vero e proprio giustiziere dell'ultim'ora, favorendo il lato ludico a quell'introspezione che un personaggio del genere avrebbe potuto garantire. Poco importa ai fini del mero intrattenimento giacché, complici le efficaci interpretazioni di Ben Affleck e Anna Kendrick, le due ore di The Accountant funzionano a dovere non risparmiando sortite ironiche e un discreto coinvolgimento emotivo.

Demolition - Amare e vivere

Superare un lutto è sempre arduo, particolarmente quando a lasciarti è la compagna di vita. Ma la perdita non sembra toccare eccessivamente Davis, investitore finanziario che perde la moglie in un incidente d'auto in cui era lui alla guida; l'uomo infatti non sembra provare dolore per la perdita, e la sua emotività finisce via via sempre più in un limbo di apatia. L'unica sua valvola di apparente sfogo è il dialogo con la responsabile del servizio clienti di una società produttrice di macchinette per gli snack, con la quale piano piano instaura un rapporto sempre più profondo. Un nuovo inizio per dimenticare o forse per prendere coscienza di quanto vissuto prima di allora con la persona scomparsa, attraverso un percorso (auto)distruttivo in cui luoghi e cose diventano per l'appunto metafora fisica di un dolore da demolire e di cui, prima o poi, prendere definitivamente coscienza. Già regista del pluripremiato Dallas Buyers Club (2013), il canadese Jean-Marc Vallée non va per il sottile in .Demolition - Amare e vivere, dando forma ad un film imperfetto ma non privo di istintivi slanci emozionali, dramma moderno non così scontato che sfuma a dovere il suo protagonista, ottimamente interpretato da Jake Gyllenhaal.

Café Society

New York, Anni '30. Il giovane Bobby Dorfman tenta la fortuna in quel di Hollywood, aiutato dal fatto che lo zio è uno dei più famosi e rispettati produttori cinematografici del periodo. Giunto a Los Angeles, e ricevuto dopo molti tentennamenti, il ragazzo viene assunto dal parente come fattorino, facendo inoltre la conoscenza della bella segretaria Vonnie. Bobby si innamora sin da subito della sua coetanea, ignorando come lei sia in realtà l'amante dello zio... Un Woody Allen che ci delizia con una commedia raffinata e tagliente ambientata ai tempi della Hollywood d'oro (e non sono pochi i divi dell'epoca citati nei numerosi e ficcanti dialoghi), vicenda romantica imbastita su un tourbillon di equivoci che, pur viaggiando su toni leggeri, non evita pagine dolce-amare (epilogo in primis) in cento minuti di visione raffinate e frizzanti al punto giusto. Stilisticamente e musicalmente ispirato, Cafè Society può inoltre contare su un ottimo cast in cui Jesse Eisenberg assume il classico ruolo alter-ego del regista stesso e Kristen Stewart incarna il perfetto, e amabile, oggetto del desiderio.

It Follows

La diciannovenne Jay ha un rapporto sessuale con il suo freschissimo fidanzato prima di venire da lui narcotizzata. Risvegliatasi legata e imbavagliata la giovane viene informata dal boy-friend di essere ora la depositaria di una maledizione, capace di propagarsi da un individuo all'altro solo tramite rapporti sessuali: da quella notte un entità, in grado di presentarsi con un aspetto sempre diverso, comincia a perseguitarla camminando senza tregua verso di lei, ma ad andatura lenta. Per quanto lontano la ragazza possa viaggiare, questa sarà sempre in grado prima o poi di raggiungerla; l'unico modo per porre fine all'incubo sembra quello di trasmettere questo flagello ad un'altra persona. Quando c'è una buona storia il budget diventa elemento secondario e It Follows riesce nella sua essenza low-cost a dimostrarsi tra gli horror più intelligenti e spaventosi degli ultimi anni. Con una premessa misteriosa, le cui origini non vengono ad ogni modo svelate, David Robert Mitchell dà vita ad un'implacabile macchina tensiva in cui il senso delle inquadrature e la costante sensazione di pericolo riescono ad inquietare senza sosta nei novanta minuti di visione, offrendoci anche un metaforico sguardo sull'impossibilità di fuggire dalle proprie insicurezze.