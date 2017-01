Da Silence a Quei bravi ragazzi: il cinema delle parabole di Martin Scorsese

Martin Scorsese, l'uomo del sacro e profano, del cinema che è Vangelo per le nuove generazioni. Messia della New Hollywood che ormai nuova non lo è più: ne ha di diffuso, fin dai primi anni '70, il verbo, coniugando come nessun altro cinema indipendente e cinema mainstream, influenze europee - su tutte il Neorealismo - e suggestioni prettamente hollywoodiane. Nella filmografia del regista italoamericano emergono lapalissiane e personalissime l'infanzia cattolica e la giovinezza spesa nella Little Italy (come non pensare a Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno?). Il cineasta, che alla settima arte ha declinato la migliore tradizione tragica e melodrammatica, è ora nelle sale con Silence, dramma che parla di preti martiri e regimi feudali, di volontà di Dio e intolleranza. Un film molto più politico e attuale rispetto alla religiosità e al seicento giapponese di cui pur realizza un affresco denso di fascinazione.



Passione e resurrezione

L'intera filmografia di Scorsese è permeata da un conflitto fra bene e male che soffoca i protagonisti dei suoi film: dal drop out col desiderio di repulisti sociali (il Travis Bickle di Taxi Driver) ai gangster di Quei bravi ragazzi passando per il Billy Costigan di The Departed - Il bene e il male (appunto). Quelle che delinea il filmaker classe '42 sono parabole esistenziali, spesso dai risvolti grotteschi o addirittura tragici. Un aspetto, questo del cinema scorsesiano, quasi biblico (seppur debitorio al lirismo delle tragedie greche), specie se si accosta la figura del Cristo - depauperando tale operazione da motivazioni eretiche - a quella degli antieroi di Scorsese. Si parla sempre di ascesa e caduta, di peccato ed espiazione, sebbene quasi mai di redenzione: è così per il Jordan Belfort di The Wolf of Wall Street, ma potremmo citare il Jake LaMotta di Toro Scatenato così come l'Henri Hill di Quei bravi ragazzi. Ad accompagnare l'iconografia di queste pellicole vi è una cifra stilistica sontuosa, magistrale, che racchiude in eleganti piani-sequenza e in precisi movimenti di macchina un'idea di cinema divisa fra spiritualità e materialismo, in cui la violenza - che esplode quasi sempre in maniera improvvisa e scioccante - riveste sovente un ruolo preponderante. Non fa eccezione neppure Silence, l'ultima fatica del regista italoamericano in cui i padri gesuiti Andrew Garfield e Adam Driver - recatisi in Giappone per rintracciare il loro mentore Padre Ferreira (Liam Neeson) - divengono testimoni di barbarie e persecuzioni perpetrate ai danni dei cristiani.



Silenzio, parla Scorsese

Silence chiude, se vogliamo, un trittico che ha in L'ultima tentazione di Cristo e Kundun le altre tappe del percorso spirituale di Scorsese: se nel primo il regista carica in modo quasi sacrilego l'immagine cristologica di un significato carnale (non vedrete mai al cinema un Gesù così "umano") e nel secondo l'autore realizza un'esegesi cinefila del buddhismo, nell'ultima fatica - ora nelle sale italiane - assisitiamo ad un Calvario (quasi) interiore del protagonista Andrew Garfield. Silence è distante anni luce dal festival degli eccessi di The Wolf of Wall Street, sorta di Sodoma e Gomorra finanziaria eretta dal broker Leonardo DiCaprio. L'ultima tentazione di Scorsese è un film intimo, sussurrato, infine allegorico. È l'antitesi del precedente, realizzato quasi per espiarne i peccati, in verità fortemente voluto per via della natura di fervente cattolico del cineasta, ossessionato fin dagli esordi dietro la macchina da presa dalle interazioni del cinema con la religione, la filosofia e la teologia. Nella dicotomia tra The Wolf of Wall Street e Silence è racchiuso il "pellegrinaggio" cinematografico di Martin Scorsese, il cui cinema venne così sintetizzato da un mentore del regista in età adolescenziale, tale padre Principe: "Te l'ho sempre detto, troppo venerdì di passione e non abbastanza domenica di resurrezione". Amen.