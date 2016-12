Da Rogue One a La Bella e La Bestia: 10 regali di Natale per un Disney addicted

Il Natale è fatto anche per regalare un sogno in miniatura alle persone a cui vogliamo bene, per coccolare - con regali squisitamente futili - il lato fanciullino che ognuno di noi conserva dentro di sé. Ed è per questo che il miglior presente da far trovare a qualcuno sotto l'albero dovrebbe sempre essere legato a recondite passioni. Dopo avervi consigliato 5 Blu-ray del 2016 da poter regalare al perfetto cinefilo, abbiamo deciso di darvi a una manciata di giorni dalla vigilia qualche idea regalo per appassionati della Disney, per coloro che a Natale (e non solo) si nutrono della sua magia e che, come ogni anno, si allieteranno queste giornate di festa con maratone di intramontabili Classici. Non solo, ma le chicche che vi proponiamo appartengono ad alcuni roboanti film in sala - vedi Rogue One: A Star Wars Story - oppure ai film più attesi del 2017 (è il caso de La Bella e La Bestia). Ecco quindi 10 proposte, tutte facilmente reperibili e adatte a ogni budget, per chi ha un amico, un parente, un fidanzato o un amante Disney addicted.



La spilletta di Testa e Cuore

Disney non è solo sinonimo di straordinari lungometraggi ma anche di corti che sono vere e proprie chicche da Oscar. Il film di Natale che quest'anno la Casa di Animazione porterà sul grande schermo è Oceania ma l'epica avventura della non Principessa Vaiana è preceduta da un cortometraggio davvero splendido, per fattura e morale, dal titolo Testa e Cuore. La spinetta è davvero un pensiero adatto a chi ama anche i più brevi film Disney o a chi risulta essere nella vita davvero una persona troppo razionale (15 euro su disneystore.it)



Principesse hypster "Pop"

Che i vostri amici ne siano collezionisti o meno, i Funko Pop sono dei regali sempre apprezzati. Tra i tanti personaggi che sono stati "reinventati" in versione Pop spiccano, ovviamente, le Principesse Disney. La versione più originale che Funko ha fatto delle romantiche eroine è sicuramente quella "hypster" dove le protagoniste delle fiabe sono rappresentata con tanto di occhiali dalla spessa montatura, vedi la protagonista dell'atteso live action del 2017 La Bella e La Bestia. (15 euro su Amazon.it)



Animators' Doll

Sempre per le amanti del franchise Disney Princesses sono disponibili da qualche anno nei Disney Store (virtuali e fisici) le versione Animators' Dolls delle iconiche eroine. Il design di queste tenerissime bambole da collezione che rappresentano la versione bambina di Biancaneve & Co., sono state disegnate dagli stessi animatori degli Studios ed è anche per questo che sono dei regali perfetti per ogni Disney Addicted che si rispetti anche se, vi avvertiamo, potrebbero creare alcuni effetti collaterali quali lo spasmodico bisogno di collezionarle tutte una volta scartata la prima! (24,72 euro su disneystore.it)



Pua ed HeiHei

Gli animali da compagnia dei protagonisti dei cartoni animati Disney sono spesse volte ancor più amati degli stessi personaggi principali. Come in ogni Classico che si rispetti anche in Oceania Vaiana ha un simpatico amico che l'accompagna nella sua avventura e, al contempo, al villaggio è molto legata a un altro adorabile esserino, Nel suo merchandising la Disney non ha perso tempo e ha messo a disposizione dei suoi fan una confezione che contiene i peluche sia il peluche del gallo HeiHei sia quello del dolcissimo maialino Pua. (35,99 euro su disneystore.it)



La linea Vans della Pixar

Vans e Disney è un binomio che ha avuto tantissimo successo, ed è per questo che la linea di abbigliamento ha deciso di dedicare una collezione anche alla Pixar e, in particolare, al suo primo film d'animazione: Toy Story. Woody, Buzz Lightyear e i loro amici sono immortalati su bellissime scarpe, zaini, cappelli e addirittura calzini. Oggetti che uniscono la qualità Vans alla fantasia Pixar e che sarebbero senza dubbio un regalo più che gradito. (Dai 10 euro su vans.it)



BB-8 by sphero

Star Wars VII - Il Risveglio della Forza è il primo lungometraggio della saga di Star Wars prodotto dalla Walt Disney e il marchio degli Studios è forte e ben visibile nel droide BB-8 evoluzione degli onnipresenti R2-D2 e C-3PO. Il più tenero dei robottini del franchise Guerre Stellari è disponibile in una simpatica versione che può essere telecomandata attraverso un app dello smartphone che vi mostrerà anche quello che vede il piccolo droide. (129 euro su disneystore.it)



K-2S0 serie Elite action figure

Se BB-8 ha fatto innamorare tutti grazie alla sua tenerezza K-2S0, l'androide ribelle di Rogue One: A Star Wars Story, non sarà da meno. Forte di un carattere molto cinico e di un'umanità che nessun droide di Guerre Stellari aveva fino ad oggi vantato, K-2S0 in versione Elite action figure sarebbe un regalo perfetto, oltre che perfettamente al passo con l'uscita in sala dello spinoff di Star Wars. (25,99 euro su disneystore.it)

Pixar Collection

I collezionisti lo sanno bene: non c'è niente di meglio che ricevere un cofanetto in versione limitata che contiene tutti i nostri film preferiti, e poco importa se li abbiamo tutti! Per i fanatici della Pixar ecco quindi la collezione completa di tutte le 19 pellicole in versione Blu-Ray da Toy Story 1 a Inside Out! (175,94 euro su amazon.it)

Il forziere dei Classici Disney

Se con il cofanetto in edizione limitata con tutti i film Pixar renderete felice un vostro amico, parente, fidanzato o amante con il forziere che contiene TUTTI i Classici Disney davvero otterrete un posto speciale nel cuore di qualcuno, da oggi e per sempre. Questa collezione limitata e numerata, purtroppo disponibile sono in DVD, è davvero il sogno di chiunque è cresciuto a pane e Walt Disney! (Euro 399,99 su lafeltrinelli.it)

Il castello Disney Lego

Il castello simbolo dei Disney Animation Studios per chi è appassionato d'animazione è il segno che qualcosa di meraviglioso sta per accadere, ed è per questo che davvero non esiste regalo più adatto per un Disney Addictet la versione Lego della splendida e lussuosa dimora. Ispirata al maniero del Walt Disney World® Resort dedicato a Cenerentola, la costruzione è composta da 4000 pezzi e le stanze della parte posteriore sono piene di dettagli legati ai più noti Classici. (399,99 euro su shop.lego.com)