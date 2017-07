Da Justice League a Thor: Ragnarok, i migliori trailer mostrati Comic-Con 2017

Un'altra edizione del Comic-Con 2017 di San Diego è giunta al termine. Le novità, le sorprese e le immagini mostrate nel corso dei panel tra il 20 e il 23 luglio scorso non sono certo mancate, per un evento quest'anno davvero ricco di novità, sia per quanto riguarda il cinema che le serie TV. In questo articoli ripercorriamo tutti quelli che si sono rivelati i trailer più interessanti giunti dalla kermesse di San Diego, da Justice League, che è riuscito a riportare un po' di ordine nel caotico universo DC, a Thor: Ragnarok, che mostrato un Dio del Tuono in vesti più umane del solito, in compagnia di Hulk, senza dimenticare Ready Player One, di cui sentiremo molto parlare nei prossimi mesi.

Pacific Rim: Uprising

Il sequel del film di Guillermo del Toro uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 febbraio 2018. La storia è stata sviluppata dallo stesso del Toro insieme allo sceneggiatore del prequel, Travis Beacham. La sceneggiatura vera e propria è affidata, invece, a Derek Connoly (Jurassic World), ma ancora non conosciamo dettagli sulla trama se non che sarà ambientata alcuni anni dopo la pellicola uscita nel 2013 e che vedrà John Boyega (Star Wars Episodio VII ed Episodio VIII) come protagonista.



Ready Player One

È il nuovo film di Steven Spielberg e uscirà a marzo 2018. Ambientato in un futuro distopico, nel 2045, nel quale il mondo è stato distrutto dall'inquinamento e altre catastrofi ambientali, vede i protagonisti coinvolti in OASIS - un mondo virtuale nel quale la popolazione cerca rifugio dagli orrori che vive, ormai, il pianeta Terra. Nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, T.J. Miller, Win Morisaki, Philip Zhao e Mark Rylance.

Justice League

Il primo film davvero corale del DCEU uscirà a novembre 2017: il nuovo trailer ci ha permesso di approfondire diversi dettagli legati alla trama, ma anche di scorgere numerosi easter egg provenienti dall'universo a fumetti DC Comics. Il film è stato diretto da Zack Snyder, ma dopo che il regista ha preferito allontanarsi dalla produzione per motivi familiari la regia è passata a Joss Whedon, che al momento si sta occupando di numerose fasi di reshooting.

Thor: Ragnarok

Il terzo film standalone dedicato al Dio del Tuono è l'ultima pellicola Marvel Studios che ci separa dall'attesissimo Avengers: Infinity War, ma sembra che anche Thor: Ragnarok abbia moltissimo da dire. Imprigionato sul pianeta Sakaar senza il suo potente e prezioso martello, il figlio di Odino (Chris Hemsworth) dovrà combattere in un'arena gladiatoria contro niente di meno che Hulk (Mark Ruffalo), prima di fare squadra con il Golia Verde, suo fratello Loki (Tom Hiddleston) e la guerriera Valchiria (Jessa Thompson) per riconquistare Asgard dalle grinfie di Hela, la Dea della Morte.

Blade Runner 2049

Dal Comic-Con 2017 è emerso anche il secondo trailer ufficiale di Blade Runner 2049: il film sarà un sequel diretto della celebre pellicola del 1982 diretta da Ridley Scott. La regia è affidata questa volta a Denis Villeneuve, la sceneggiatura sarà di Hampton Fancher e Michael Green. Nel cast Harrison Ford, Ryan Gosling e Jared Leto.

Quali sono stati i vostri trailer preferiti rilasciati al Comic-Con 2017 di San Diego? Diteci la vostra nei commenti.