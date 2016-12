Da Rogue One a Il Risveglio della Forza, Star Wars al femminile

"Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana": fin dal principio la mitologia di Star Wars non ha tempo né collocazione precisa, ma già dalle prime parole impresse su schermo aspira ad un'universalità manifesta che è evidente in ogni istante della storia. Eppure quella generalizzazione di tempo e spazio, che potrebbe confondere lo spettatore, finisce fin troppo spesso per implodere su se stessa: la galassia intera è tutta nel cuore di un suo abitante, il tempo del mondo è racchiuso nell'istante in cui una perdita cambia il proprio universo personale per sempre. L'ampiezza di Star Wars non è altro che il mondo intero racchiuso in ognuno dei personaggi e quindi in ognuno di noi, ed è proprio questa riconoscibilità mitologica a farne qualcosa di facilmente accessibile al grande pubblico, che ne rimane così avvinto e affascinato. Eppure, al contrario delle più grandi parabole di sempre (pensiamo alle grandi religioni ad esempio), in quella delle Guerre Stellari troviamo una figura fin troppo trascurata che finalmente prende in mano armi e coraggio e diventa protagonista stessa dell'ambientazione: la donna. Un ultimo esempio? La Jyn Erso di Rogue One: A Star Wars Story.



Senatrici e Principesse alla conquista dell'universo

Star Wars Episodio IV venne rilasciato nel 1977, e nonostante fossimo solo all'alba degli anni ottanta la rivoluzione della pellicola non arrivò a toccare solo tecniche e narrazione, ma anche la completezza di genere: Leia Organa di Alderaan (Carrie Fisher) è la prima eroina femminile dell'universo di Star Wars, e non è affatto un personaggio secondario. Parte integrante della mitologia iniziale assieme al suo gemello Luke, la figlia femmina di Anakin Skywalker/Darth Vader imbraccia fucili laser e non ha paura di combattere per ciò in cui crede, tanto da essere diventata poi in episodio VII un vero e proprio generale. Per la prima volta il ruolo femminile del film inverte le carte in tavola, tiene marginale la sua storia d'amore e viene ricordata per le sue imprese più che per i suoi sentimenti. D'altronde buon sangue non mente: nel 1999 George Lucas decide di ricreare le origini di Luke e Leia disegnando la storia dei suoi genitori, ovvero il piccolo Anakin e la senatrice/regina Padme Amidala, interpretata da Natalie Portman. Avvocatessa della pace e membro del sento galattico, Padme non è solo la madre dei due gemelli ma è prima di tutto una fine stratega politica e una attivista della repubblica, che si ritroverà per ironia della sorte ad essere la compagna di quello che in futuro diventerà proprio il temutissimo Darth Vader.



Una nuova generazione di eroine

Episodio VII, ovvero Il Risveglio della Forza, ci ha regalato una nuova generazione di eroi, ma soprattutto una nuova generazione di eroine: Star Wars compie così il passo successivo e regala ad una ragazza (in questo caso Rey, interpretata da Daisy Ridley) il ruolo principale, che attraverso il suo viaggio ritrova non solo se stessa ma anche il potere della forza che le scorre nel sangue - e dovremo aspettare Episodio VIII per capire fino a che punto. L'ultima eroina al femminile in ordine di tempo è la Jyn Erso di Rogue One: a Star Wars Story, a cui presta il volto e la determinazione Felicity Jones. Il suo è forse il cammino più interessante, che riesce nell'arco narrativo di un solo film a dimostrare come il sesso debole sia ormai solo un lontano ricordo, e che una ragazza è in grado tanto quanto (e forse più) di un suo compagno di compiere imprese eroiche che, in piccoli istanti di luce, cambiano il destino di un'intera galassia. Che, in fondo, non è poi così lontana lontana...