Creed II vedrà il ritorno di Ivan Drago: una vendetta lunga 30 anni

Nei giorni scorsi, mentre la maggior parte di noi veniva "distratta" giustamente dal trailer leaked di Avengers: Infinity War, la nuova stagione di Stranger Things, i disastri e le smentite dell'universo DC Comics e gli avvenimenti del Comic-Con 2017, "qualcuno" metteva il punto definitivo sulla sceneggiatura di un film molto atteso. Quel "qualcuno" è Sylvester Stallone, che di proprio pugno ha scritto in solitaria la sceneggiatura di Creed II, sequel del buon Creed - Nato per Combattere diretto da Ryan Coogler (che vedremo alle prese con Black Panther). Nel film, scritto dallo stesso Coogler e da Aaron Covington, il "vecchio" Rocky Balboa, leggenda del pugilato anni '80 e autentica icona cinematografica, fa conoscenza con Adonis Johnson Creed, figlio illegittimo del famoso Apollo Creed, uno degli avversari più temibili di Rocky apparso nei primi quattro capitoli della saga. Proprio in Rocky IV, Apollo è un pugile affaticato, 42enne, eppure non riesce in alcun modo a mettere la parola FINE alla propria carriera. La voglia di continuare a lottare spinge Apollo ad uno scontro suicida con un nuovo atleta in ascesa nell'Unione Sovietica, il temibile Ivan Drago, un pugile muscoloso, statuario, bestiale, che in soli due round dà al campione Creed la lezione definitiva.



La morte viene dalla Russia

Quello fra Creed e Drago arriva ad essere un match mortale, uno scontro che dimostra senza giri di parole la violenza del campione russo, la sua animalesca insensibilità, che nella sceneggiatura originale gli fa dire "Se muore, muore", in segno di totale disprezzo verso la vita del proprio avversario (in italiano la frase è stata tradotta con "È quello che cercava", una definizione più 'politicamente corretta'). Mentre pubblico e giornalisti si disperano per la morte di un uomo dentro e attorno al ring, in Rocky inizia a crescere un bisogno di rivalsa, di vendetta sportiva, che lo porterà a scontrarsi direttamente con il Drago dell'est. Il match che chiude, in modo epico diciamolo pure, Rocky IV è uno dei momenti più esaltanti dell'intera saga. Il pugile di Philadelphia parte per la Russia per sfidare Ivan Drago in terra natia, allenandosi senza neppure essere pagato. La sua è una questione personale, dolorosa, a quanto pare non del tutto risolta ancora oggi. Eh si, perché in Creed II sembra proprio che Ivan Drago tornerà in scena. Su questo ritorno, rilanciato proprio da Stallone sul suo account Instagram, non si sa molto, di certo sarà difficile vedere i due pugili lottare ancora faccia a faccia.



Di sangue e vendetta

L'attore statunitense ha da pochissimo, il 6 luglio scorso, compiuto 71 anni, Dolph Lundgren invece, interprete di Drago, va per i 60. È invece molto probabile che Adonis Creed, interpretato dal prossimo Erik Killmonger di Black Panther Michael B. Jordan, vendichi il padre Apollo sfidando un erede diretto di Drago, o semplicemente un atleta russo da lui allenato. I Drago dal canto loro avranno sicuramente voglia di annientare il nuovo pupillo di Balboa, portando così a compimento una vendetta covata 32 anni (anzi 34/35, visto che il film non uscirà prima del 2019/2020). Probabilmente non occorre dire altro, il progetto per quanto ci riguarda è già epico così, inoltre è un piacere rivedere Stallone nei panni di sceneggiatore unico di Creed II, esattamente come accaduto con il film che ha dato inizio alla leggenda. Prima di Rocky l'attore americano era un Signor Nessuno, si affannava a scrivere sceneggiature e a presentarle senza successo alle varie case di distribuzione. Nel 1971 le sue finanze erano talmente disastrate da costringerlo a vendere il suo cane Buktus per 40 dollari, evento ricordato su Instagram lo scorso aprile. "Eravamo talmente poveri e magri da vivere in una topaia" ha raccontato l'attore, "passavamo il tempo fra gli scarafaggi, è così che mi è venuta l'idea di Rocky". Venduta quasi per miracolo la sceneggiatura, ci sono voluti 15.000 dollari per riottenere indietro il cane (mai dire in giro della propria ricchezza, mai...). Digressione nostalgica a parte, non possiamo che aspettare impazienti il final cut di questo atteso progetto, sperando che questa sceneggiatura porti nuova fortuna all'inossidabile Stallone. La rivalità USA-Russia ha ancora tanto da raccontare, a quanto pare, nonostante l'URSS sia sepolta da tempo.