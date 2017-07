Comic-Con 2017: da Kingsman 2 a Shazam, gli annunci più importanti del 20 luglio

Siamo entrati nel vivo del San Diego Comic-Con 2017, con la prima giornata di ieri 20 luglio che ha già riservato diversi annunci e presentazioni interessanti. Da annunci a sorpresa, passando per grandi assenti fino agli attesi ritorni, ripercorriamo tutti i film mostrati durante i panel del primo giorno della kermesse.

20th Century Fox

La prima, grande conferenza è spettata al colosso 20th Century Fox, che ha aperto le danze col botto presentando Kingsman 2: Il Cerchio D'Oro. Il sequel del film del 2014, che vedrà nuovamente alla regia Matthew Vaughn, si è presentato al pubblico con diversi footage, tra i quali un trailer e un simpatico cortometraggio animato in crossover con Archer.



Altro grande ritorno è stato Pacific Rim: Uprising, sequel dell'originale Pacific Rim del 2013 diretto da Guillermo del Toro. La pellicola vedrà John Boyega, star di Star Wars Episodio VII - Il Risveglio della Forza, nei panni del protagonista. Ecco il trailer di presentazione del film, con la sinossi ufficiale.

Sono passati dieci anni dalla battaglia della breccia e gli oceani sono ancora inquieti. Discolpato dalla vittoria della breccia, il programma Jaeger si è evoluto nella più potente forza di difesa globale della storia umana. Il PPDC sollecita le menti più brillanti a creare una nuova generazione di eroi. Quando la minaccia di Kaiju tornerà, saremo pronti.



Marvel

Arrivano anche diverse novità dal mondo Marvel: sempre la Fox ha infatti annunciato ufficialmente la produzione di un film standalone dedicato a Dottor Destino, celebre e iconico villain dei Fantastici 4: al lavoro sul progetto c'è Noah Hawley, che ha già siglato con la Fox collaborazioni importanti come Fargo e Legion. Grandi assenti, purtroppo, le produzioni legate al mondo degli X-Men: Deadpool 2, X-Men: New Mutants e X-Men: Dark Pheonix non sono stati della partita al panel di 20th Century Fox. Sul versante Marvel Studios, invece, il panel dedicato avverrà nella giornata di sabato, ma abbiamo già avuto qualche piccola chicca sulle produzioni imminenti: abbiamo visto, ad esempio, i nuovi poster dedicati ad Avengers: Infinity War, mentre Payton Reed ha anticipato grandi annunci in arrivo per Ant-Man and The Wasp, il sequel di Ant-Man del 2015.



DC Comics e Warner Bros.

Si è fatta sentire anche la DC Comics in risposta ai rivali della Casa delle Idee: anche in questo caso il panel DC/Warner Bros., dedicato a tutte le produzioni facenti parte dell'Arrowverse e del DCEU, non si farà vedere prima di sabato, ma siamo già venuti a conoscenza che il prossimo film sul grande schermo dopo Justice League sarà Shazam. Inoltre Warner Bros. ha svelato il regista della pellicola: sarà David F. Sandberg, che ha già lavorato in passato a progetti come Kung Fury e sta attualmente producendo Kung Fury II: The Movie.



Netflix

C'è stato spazio anche per un breve footage di Death Note, il film attualmente in produzione su Netflix e che vedrà la trasposizione live action del celebre manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. La clip rilasciata al San Diego Comic-Con 2017 è altamente significativa: mostra infatti il primo incontro tra Light Yagami, il ragazzo destinato a diventare un killer giustiziere, e Ryuk, il Dio della Morte che gli dona il Quaderno della Morte, l'oggetto dai poteri soprannaturali che sarà il fulcro dell'intera opera.



Restiamo in attesa della serata odierna per scoprire insieme tutti i panel del 21 luglio, noi non mancheremo di aggiornarvi in tempo reale e dopo le conferenze per approfondire tutti gli annunci più importanti del San Diego Comic-Con 2017.