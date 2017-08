Chris Hemsworth: i 34 anni dell'attore tra Thor, Biancaneve e Moby Dick

Attore australiano, alto quasi due metri, biondo con occhi azzurri: chi meglio di Chris Hemsworth avrebbe potuto interpretare Thor, il leggendario figlio di Odino nell'Universo Cinematografico Marvel? Oggi, 11 agosto, il bel interprete compie 34 anni e ha alle spalle un traguardo tra action movies e cinecomics. Supereroe discreto nella finzione e nella vita reale - sposato con tre figli che ama follemente - preferisce tenere il privato lontano dai riflettori. In occasione del suo compleanno, ripercorriamo la sua carriera per conoscerlo meglio, perché il Chris Hemsworth non è solo tutto muscoli, ma è in grado di sperimentare altri generi al di là dei cinecomics.

Dalle navi di Star Trek al regno asgardiano di Thor

Reduce da Ballando con le Stelle versione USA, Chris Hemsworth debutta in sordina nel 2009 con Star Trek, reboot della celebre serie televisiva degli anni '60. Nel film interpreta il Capitano Samuel Kirk, padre del famoso James. Una piccola particina che lo fa passare quasi inosservato. Dopo alcune pellicole, la fama mondiale arriva con il primo capitolo dedicato al supereroe Marvel, Thor. Per il ruolo del dio del tuono, Chris Hemsworth si sottopone a un duro allenamento al fine di mettere 20 kg di massa muscolare in più. E i risultati si vedono: Thor avrà due sequel, The Dark World e Ragnarok - in uscita a novembre. Per l'attore originario di Melbourne inizia un periodo d'oro: il contratto con la Marvel gli permette di apparire per altre successive pellicole quali The Avengers, Avengers: Age of Ultron, un cameo in Doctor Strange e Avengers: Infinity War. Ovunque, Thor viene identificato con Chris Hemsworth. Perciò c'è bisogno di cambiare genere.

Cacciatore alla ricerca di Biancaneve... e di Moby Dick

Nel 2012 è nel film Biancaneve e il Cacciatore, dove interpreta Eric, incaricato dalla Regina di uccidere la protagonista. Apprezzato dal pubblico, non tanto dalla critica, la pellicola di Rupert Sanders non viene particolarmente lodata e ben presto gettata nel dimenticatoio. Chris Hemsworth volta pagina e ci riprova nel ruolo di un altro cacciatore, stavolta alla ricerca della balena Moby Dick. In Heart of The Sea, l'attore interpreta Owen Chase, primo ufficiale della Essex nell'adattamento cinematografico a cui si ispirò Melville per il romanzo Moby Dick. Il film di Ron Howard è imponente, ricco di effetti speciali, ma sopratutto è volto a raccontare una tragedia umana. Hemsworth si cala così in un ruolo drammatico e insolito, ben lontano dall'ironico Thor.

In Formula 1 con Niki Lauda

Prima di Heart of The Sea, Ron Howard sceglie Chris Hemsworth per Rush, film che ripercorre l'accesa rivalità tra i due piloti della Formula 1, James Hunt e Niki Lauda. Con Hemsworth nei panni del biondo Hunt e Daniel Brühl in quelli di Lauda, Rush presenta l'attore australiano al grande pubblico, quello estraneo dal cinecomic, classificandolo nel genere del "bello e dannato".

Ghostbusters e altri ruoli comici

Non solo azione e Avengers: negli ultimi anni, Hemsworth si è avvicinato anche al genere comedy, riuscendo sorprendentemente nella parte del tonto di turno. Un esempio è Ghostbusters, reboot al femminile dell'omonimo film degli anni '80, dove l'attore di Thor mostra un'ingenuità e un tono comico sorprendente. E per una volta è lui il fanciullo in pericolo che deve essere salvato. In Come ti rovino le vacanze, Chris Hemsworth riesce a divertire e prendersi in giro nel ruolo del bello e passionale - convinto di esserlo - Stone Crandall; un film non di gran nota ma che consente al pubblico di vedere l'attore in panni diversi dal solito.