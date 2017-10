Chi è Jo Nesbo, autore de L'Uomo di Neve con Michael Fassbender

"Puoi scoprire nuove cose cambiando la tua prospettiva e la tua posizione" scrive Jo Nesbo, autore norvegese nato a Oslo il 29 Marzo 1960 che molti paragonano a Stieg Larsson, famoso per la sua trilogia Millenium - Uomini che Odiano le Donne. Il 12 Ottobre Michael Fassbender è tornato al cinema come protagonista del thriller L'Uomo di Neve, diretto da Tomas Alfredson e basato sull'omonimo romanzo scritto da Jo Nesbo, che fa parte della serie letteraria di successo Harry Hole.

Sulle tracce di un serial killer

In una Oslo avvolta dalla neve una donna sposata scompare insieme al figlio, e il detective Harry Hole comincia ad indagare sull'accaduto per scoprire la verità. Vari indizi suggeriscono l'esistenza di un serial killer che agisce nella città, lasciando pupazzi di neve come firma sul luogo del delitto. Le sparizioni sembrano collegarsi a circostanze simili di vent'anni prima, e il poliziotto deve interpretare l'opera della mente criminale prima che la neve torni a ricoprire per sempre le tracce. L'Uomo di Neve è stato pubblicato in Italia nel 2007 e ha subito attirato l'attenzione di Martin Scorsese che sembrava deciso a sviluppare l'adattamento cinematografico. Il primo capitolo della serie noir Harry Hole è stato Il Pipistrello del 1997, che ha decretato il successo di Nesbo come scrittore con il premio Glass Key come miglior romanzo giallo dell'anno. L'avventura del detective nordico è andata avanti per molti anni fino all'undicesimo capitolo intitolato Sete del 2017. L'Uomo di Neve è il secondo a diventare un film dopo Il Cacciatore di Teste diretto da Morten Tydlum nel 2011. Dopo il successo del suo primo romanzo, Nesbø si è concentrato maggiormente sulla scrittura, producendo i nove romanzi di Harry Hole che hanno venduto ben 9 milioni di copie in tutto il mondo. La serie ruota attorno ad un investigatore duro e determinato che risolve i crimini più difficili per le strade di Oslo. I romanzi spesso violenti sono scritti intelligentemente e catturano i lettori con la loro suspance fino alla fine.

Prima di diventare scrittore

Prima di iniziare a scrivere Nesbo ha giocato a calcio e ha lavorato come agente di cambio in borsa, dopo aver conseguito la laurea in Business Administration and Economics alla School of Economics norvegese. Una delle professioni che più si avvicina alla natura e alla creatività dello scrittore, tuttavia, è stata l'attività di giornalista freelance. Famosa è la sua passione per la musica come cantante e chitarrista della band Di Derre, di cui faceva parte anche il fratello Knut, morto prematuramente nel 2013.

Un talento mondiale

Acclamato dalla critica per le sue profonde visioni psicologiche, Nesbo è considerato un romanziere giallo di primo livello in Europa, con libri tradotti in ben 40 lingue. II suo talento letterario è stato riconosciuto con la consegna di numerosi premi prestigiosi. Nel 1997 ha ricevuto il Premio Riverton per il miglior romanzo criminale norvegese dell'anno con Il Pipistrello.

Ha ottenuto questo premio anche per The Redbreast che è stato anche riconosciuto dai club di libri norvegesi nel 2004 come il miglior romanzo criminale norvegese mai scritto. Al romanzo L'uomo di Neve inoltre è stato assegnato il premio Norwegian Book Club 2008 per il miglior romanzo dell'anno. Nesbø è stato nominato nuovamente per il premio nel 2008 per Headhunters e Doctor Time Proctor's Bathtub. Doctor Proctor è un'altra serie dell'autore norvegese creata per i bambini, con protagonista uno scienziato/inventore fuori dalle righe. Il primo libro, Doctor Proctor's Fart Powder è stato rilasciato nel 2007 seguito da Doctor Proctor's Fart Powder: Bubble in the Bathtub nel 2008. Il terzo libro della serie è Doctor Proctor and the Destruction of the World.