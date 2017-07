Charlize Theron ed i film da (ri)vedere prima di Atomica Bionda

Carlo Lanna Giornalista Pubblicista, laureato in Giurisprudenza con un'insana passione per le serie tv ed il cinema.

Attrice, modella e produttrice cinematografica sudafricana di origini francesi ed olandesi. Classe 1975, Charlize Theron è una fra le attrici più richieste e sexy del cinema di oggi. Donna dai sani principi, pronta a re-inventare la sua carriera, tornerà al cinema dal prossimo 17 agosto nel film Atomica Bionda, bizzarro spy-drama ambientato all'ombra del muro di Berlino. Questo è solo l'ultimo ruolo che fa risplendere la bellezza e l'affabilità di una donna forte, vigorosa e dallo sguardo ammaliatore. Ha preso parte a molti film di grande spessore dagli anni '90 ad oggi, e se è lontano il ricordo del suo debutto in Grano Rosso sangue 3, sicuramente molti ricorderanno Charlize Theron per The Italian Job, The Astronaut's Wife, 15 minuti - Follia Omicida a New York e l'immortale Monster che le è valso anche una statuetta agli Oscar del 2004. Ora, in attesa di Atomica Bionda, ecco quali sono i lungometraggi di Charlize Theron da rivedere prima di recarsi al cinema il prossimo 17 agosto.

5.Aeon Flux - il futuro ha inizio

Il film del 2005 diretto da Karyn Kusama ed adattamento dell'omonimo anime prodotto da MTV, non è certo uno fra i lungometraggi più rappresentativi della fantascienza di oggi, eppure nonostante i difetti latenti, riesce a spiccare nel marasma grazie al fascino di Charlize Theron. L'iconica attrice in questo fantasy dispostico interpreta Aeon Flux, uno dei Monicans, fazione che milita nella città di Bregna, dominata dalla dinastia dei Goodchild. Fra giochi di potere, sguardi languidi e segreti nascosti fra le solide mura della città, Aeon si troverà ad affrontare il suo stesso passato, un presente al collasso e vicino alla guerra civile. Un film arrivato nei cinema più di 10 anni fa, che segnava l'inizio di una lunga e fruttifera collaborazione fra i blockbuster americani e la tradizione degli anime giapponesi. Aeon Flux è stato uno dei primi e, nonostante il grande sforzo produttivo, non è stato uno dei migliori di Charlize Theron, ma se la si vuole vedere in un ruolo action un po' atipico, come del resto quello che interpreta in Atomica Bionda, allora questa diventa un'alternativa da tenere in considerazione.

4.Monster

E' del 2003 il film diretto da Patty Jenkins (ora nei cinema con Wonder Woman) con una suprema Charlize Theron in una delle sue interpretazioni più forti ed intense tanto da permetterle di vincere il premio Oscar come migliore attrice ed anche un Golden Globe. Imbruttita come non mai e al fianco di una raggiante Christina Ricci, Monster è il racconto di una donna che si aggrappa alla vita con le unghie e con i denti, ma è anche una torbida storia di un amore saffico intenso ed anticonvenzionale; è anche un dramma carcerario di rara crudeltà ma è soprattutto il racconto di una donna triste e sola che ha sempre dovuto combattere per guadagnare una misera integrità. Charlize Theron presta il suo volto per raccontare la storia di Ailen Wurnos, criminale realmente esistita che negli anni '70 che ha scosso l'opinione pubblica americana. La bionda e bella attrice è stata immensa nel pennellare le sue caratteristiche, per una interpretazione entrata di diritto nella storia del cinema.

3.Young Adult

Ci sono anche film indipendenti nella carriera di Charlize Theron, uno di questi è Young Adult, pellicola del 2011 diretta nientemeno che da Jason Reitman. Anche se non ha avuto una distribuzione capillare, la dramedy sulle seconde possibilità della vita si è difesa bene al botteghino internazionale (tranne in quello italiano in cui è passata del tutto inosservata). La bella Charlize interpreta una scrittrice di libri per ragazzi. Estrosa e fantasiosa, Mavis non è certo una donna perfetta. Insoddisfatta della sua vita tanto da avere un'esistenza travagliata fatta di rapporti occasionali ed abusi di alcol, una mail che riceve dal suo ex compagno del liceo mette in moto una serie di improbabili eventi che sconvolgono ulteriormente la sua esistenza. Young Adult è un film bizzarro, folle e divertente reso tale non solo grazie ad una sceneggiatura che scava profonda nei sentimenti dei protagonisti, ma soprattutto grazie al fascino di Charlize Theron che porta al cinema un personaggio problematico, atipico e freddo come un cubetto di ghiaccio.

2.Biancaneve e il cacciatore

Il 2012 è stato un anno molto propizio per le favole al cinema. Il film di Rupert Sanders infatti è stato un esperimento molto riuscito nella sua interezza, dato che la rivisitazione in chiave dark del mito di Biancaneve è uno fra i maggiori incassi cinematografici dell'anno. Charlize Theron è una regina cattiva e malvagia nel celebre lungometraggio, prestando il suo volto per la Regina Ravenna, eterna rivale di Biancaneve e donna affamata di potere e fama. Un ruolo che fa brillare le doti artistiche di un'attrice ormai all'apice del suo successo. Insieme a Charlize Theron nel cast anche Kristen Stewart nei panni di un'algida Biancaneve e Chris Hemsworth in quelli di un sexy Cacciatore. Il film ha generato anche un prequel un paio di anni fa ma, nonostante tutto, non ha avuto lo stesso appeal del suo predecessore.

1.Mad Max: Fury Road

Il 2015 è stato l'anno di Mad Max: Fury Road, il film diretto da George Miller che ha ri-portato al cinema il personaggio che negli anni '80 fu reso celebre da Mel Gibson. Al di là delle particolarità di stile che hanno trasformato questo blockbuster in uno fra i film post-apocalittici più belli degli ultimi anni, c'è da menzionare il ruolo ricoperto da Charlize Theron, un ruolo che ha rubato la scena allo stesso Tom Hardy. In Mad Max era Furiosa, serva di Immortan Joe, che tenterà una fuga rocambolesca fra le sabbie del deserto per salvare alcune giovani donne dalla schiavitù di un tiranno disposto a tutto pur di preservare la sua progenie. Furiosa è un personaggio più che positivo all'interno del film, una donna che incarna il Girl Power, una donna forte, che vive in un mondo di soli uomini e che combatte con le unghie e con i denti pur di raggiungere il suo scopo. Con uno sguardo di ghiaccio, la biondissima Charlize Theron ha regalato al grande pubblico un personaggio complesso ma dal grande fascino.