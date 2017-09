Captain Marvel: chi sono gli Skrull, che saranno protagonisti del cinecomic?

Nel 2019 è previsto in uscita Captain Marvel, pellicola del Marvel Cinematic Universe dedicata al celebre eroe i cui panni nei fumetti sono stati vestiti da numerose identità. I Marvel Studios hanno scelto di partire dalla più recente, ovvero Carol Danvers, che sul grande schermo sarà interpretata dall'attrice premio Oscar Brie Larson. Nel corso del Comic-Con 2017 di San Diego la Casa delle Idee ha svelato nuove informazioni sui prossimi film del MCU: in questa occasione abbiamo appreso che Captain Marvel sarà uno standalone piuttosto atipico, poiché ambientato negli anni Novanta con un Nick Fury giovane e con entrambi gli occhi a fare da camprimario... e con gli Skrull a fare da antagonisti. Ma chi sono esattamente gli Skrull? Ripercorriamo brevemente la storia di questa razza aliena, la cui importanza nei fumetti della Marvel negli anni è stata centrale - al punto da ispirare una grande saga fumettistica che ancora oggi ha lasciato il segno.

Le origini

Gli Skrull sono, come già detto, una razza aliena le cui sembianze sembrano piazzarsi a metà tra quelle umane e quelle di un rettiloide. Hanno la pelle verde, le orecchie a punta e un mento piuttosto pronunciato (molto simile a quello di Thanos, peraltro): la loro abilità principale consiste nell'essere dei mutaforma, possono cioè assumere l'aspetto e la voce completamente identici a qualunque cosa o persona. Le loro origini sono antichissime: sono, infatti, tra le razze più antiche dell'universo generate dalla galassia di Andromeda. La loro storia editoriale comincia nel 1962, grazie alla mente e alla matita degli immortali Stan Lee e Jack Kirby: gli Skrull nacquero, inizialmente, come avversari dei Fantastici Quattro, ma la loro importanza negli albi della Marvel si espanse così tanto da farli confrontare finanche con i Vendicatori.

La nascita degli Skrull come razza guerriera la si deve all'intervento dei Celestiali, colossali esseri cosmici che nel pantheon Marvel determinano l'andamento di fattori come il fato, il caos, la giustizia e così via. I Celestiali, dunque, approdarono sul pianeta Skrullos, creando delle particolari sottospecie della razza Skrull: gli Skrull, dunque, iniziarono a vagare per le galassie e incontrarono per la prima volta i Kree, altra importante razza aliena dalle sembianze umanoidi. I Kree erano agli albori della loro civiiltà e furono presto sopraffatti e conquistati dagli Skrull: un confronto, questo, che darà vita a una faida che durerà per millenni e che renderà Kree e Skrull acerrimi nemici per sempre. La guerra contro i Kree e la successiva sete di coqnuista degli Skrull spingerà i Nostri fin sulla Terra, dove incontreranno l'ostilità dei Fantastici Quattro e dei Vendicatori.



I supereroi della Terra sono riusciti più volte a sventare la minaccia Skrull: in occasione della storica guerra Kree-Skrull, una celebre storia a fumetti del 1972, dopo averli sconfitti gli Illuminati (ovvero il Professor X, Tony Stark, Doctor Strange, Pantera Nera, Mister Fantastic e Namor Sub-Mariner) si recano sul loro pianeta e li avvertono di non invadere mai più la Terra - come monito, peraltro, Freccia Nera distrugge una nave da guerra con il suono della sua voce.



Secret Invasion

La minaccia degli Skrull invade i Vendicatori anche in tempi più recenti: Secret Invasion, maxi evento datato 2008, è conosciuta come una delle saghe a fumetti più importanti con protagonisti (antagonisti, anzi) gli Skrull. Il fulcro dello storico evento Marvel è che, dopo anni, i Vendicatori si accorgono che gli Skrull hanno preso il posto degli eroi assumendone le sembianze: la chiave di volta la si ha quando i Nuovi Vendicatori scoprono che uno Skrull, che aveva preso le sembianze di Elektra, era a capo della Mano.

Le indagini portano gli eroi a confrontarsi con l'imperatore Skrull Dorrek, ma vengono fatti prigionieri e forniscono agli invasori tutte le informazioni necessarie affinché il loro potere mutaforma non venisse scoperto. Gli eventi della maxisaga portano gli Skrull a invadere la Terra per un attacco finale in massa: a difendere il pianeta intervengono tutti gli eroi e qualche supercriminale in un'epica battaglia campale a Central Park. Lo scontro termina, ovviamente, con la vittoria degli eroi e la morte della regina Skrull per mano di Norman Osborn: questo evento farà acquisire credibilità al celebre villain di Spider-Man, fungendo da ponte verso la saga Dark Reign. Ma questa è decisamente un'altra storia.



Al cinema

Gli Skrull dovevano essere, originariamente, una proprietà della Fox: il colosso cinematografico detiene attualmente, oltre che quelli degli X-Men e di Deadpool, anche i diritti dei Fantastici Quattro, che sono notoriamente gli avversari storici degli alieni mutaforma. A quanto pare, però, i Marvel Studios hanno ottenuto una co-proprietà con la Fox sui diritti degli Skrull, in modo da poter adoperarli sul versante cosmico del Marvel Cinematic Universe - rappresentato dai Guardiani della Galassia e, ovviamente, da Captain Marvel. Carol Danvers, peraltro, acquisisce i suoi poteri dopo essere entrata in contatto con una nave Kree: il ruolo degli Skrull nel film previsto per il 2019 potrebbe giocarsi proprio nella storica rivalità tra i mutaforma e i Kree, una guerra al cui centro potrebbe trovarsi l'eroina interpretata da Brie Larson. Ricordiamo che Captain Marvel sarà ambientato negli anni Novanta e che dunque racconterà una sorta di prequel - al pari di Captain America: Il Primo Vendicatore - agli eventi che vediamo nel presente del Marvel Cinematic Universe. Che fine hanno fatto Captain Marvel e gli Skrull in tutti gli anni di onorato servizio da parte dei vari Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera, Occhio di Falco e compagnia? Perché non li vedremo neanche contro Thanos e l'Ordine Nero in Avengers: Infinity War? La sensazione è che le prossime pellicole targate Marvel Studios ci forniranno tutte le risposte che ci servono.