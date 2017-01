Capitan Harlock, Iron Man 2, Real Steel: film in tv

Una serata all'insegna del divertimento più ludico e avvincente quella di oggi, giovedì 26 gennaio, che ci offre anche una prima free assoluta quale Capitan Harlock. La particolare reinvenzione in computer grafica e in 3D del leggendario pirata dello spazio andrò in onda alle 23.40 su ITALIA1, canale che in precedenza (con inizio alle 21.10) trasmette anche il secondo capitolo dell'iconico personaggio Marvel interpretato da Robert Downey Jr. e cioè Iron Man 2. Cinque minuti prima, su RAI4, è invece il turno di Real Steel - Cuori d'acciaio, sorta di film pugilistico in chiave sci-fi con protagonista Hugh Jackman nei quali a darsele di santa ragione sono questa volta i robot.

Capitan Harlock

La mitologia di Capitan Harlock è ben cara a tutti gli appassionati di animazione giapponese, cresciuti (chi più e chi meno) con le incredibile avventure di questo personaggio così misterioso e carismatico. Un vero e proprio nuovo inizio che sfrutta le più recenti tecnologie per offrirci uno spettacolo visivo di gran classe atto a raccontarci come il Nostro, nel 2997, sia ora l'ultima speranza per un'umanità esiliata reduce da una brutale guerra intergalattica che ha visto il pianeta Terra cadere sotto il controllo della corrotta coalizione Gaia. Harlock e la sua ciurma, a bordo dell'immancabile Arcadia, dovranno cercare di far tornare tutto come prima ignorando che all'interno della nave vi sia nascosta una spia nemica. Un'epica oscura domina le due ore di visione di questa nuova, esaltante, avventura del personaggio creato da Leiji Matsumoto, incentrata su un'avvolgente senso dello spettacolo capace di nascondere le parziali pesantezze narrative, consegnando ai fan una trasposizione capace di collocare il Mito nell'universo filmico contemporaneo.

Iron Man 2

Tony Stark ha scioccato l'opinione pubblica rivelando in mondovisione di essere lui a nascondersi dentro l'armatura robotica di Iron Man. La sua confessione provoca le pressioni del governo affinché il miliardario metta loro a disposizione le rivoluzioni tecnologiche dietro al progetto, ma l'uomo ritiene che un tale potere possa essere a rischio nelle mani sbagliate. Nel frattempo Stark deve combattere con gravi problemi di salute e con un nuovo, temibile, nemico: Ivan Vanko, figlio di un collaboratore del padre, è infatti in cerca di una personalissima vendetta. Il secondo episodio cinematografico incentrato sulle avventure dell'""uomo di ferro" convince meno dell'efficace predecessore, pur rivelandosi un onesto cinefumetto di nuova generazione. Colpa di una sceneggiatura a tratti lacunosa e imperfetta che strizza eccessivamente l'occhio all'ormai espanso Universo Marvel (con tanto di introduzione della Vedova Nera di Scarlett Johansson) rivelandosi un'evoluzione forzata del capostipite, da cui ritornano ovviamente alcuni personaggi chiave ad accompagnare il Nostro nella lotta contro nuovi avversari, sia "fisici" che economici. Lo spettacolo comunque non manca, coadiuvato dagli ottimi effetti speciali e con una colonna sonora di pezzi iconici a caratterizzare le sequenze d'azione, così come la sempre convincente performance di Robert Downey Jr..

Real Steel - Cuori d'acciaio

Nel 2020 la boxe come la conosciamo è stata completamente abolita, sostituita da una nuova versione vedente come combattenti dei robot manovrati a distanza dai loro allenatori. Charlie Kenton, ex pugile affermato ora caduto nel dimenticatoio, si barcamena ora in questi tipi di incontri in seconda categoria fino a quando non riceve la notizia della morte della madre di suo figlio che non vedeva da molto tempo. Ora l'uomo, costretto a prendersi cura del bambino e in un mare di debiti, deciderà di cercare il riscatto rimettendo in sesto un vecchio modello di robot... Libera trasposizione di Acciaio, racconto del grande scrittore Richard Matheson, Real Steel - Cuori d'acciaio guarda al cinema moderno di robottoni e affini nella sua anima di puro spettacolo visivo, confermando però un certo classicismo in fase di sceneggiatura che lo rende opera leggermente più matura di molti blockbuster contemporanei. Niente che faccia gridare al miracolo, sia chiaro, ma la cura nella gestione drammatica del rapporto tra padre e figlio, pur vivendo su classici istinti retorici, ha un certo impatto emotivo ai fini del racconto, riuscendo a conquistare con semplicità il grande pubblico. Un film che intrattiene mettendo in scena una bella storia di "sport futuristico" sorretta da una solida regia e dalle efficaci performance di un cast capeggiato dal carismatico Hugh Jackman.