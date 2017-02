Avengers: Infinity War, cosa ci ha detto il video dal set

Lo scorso venerdì notte i Marvel Studios hanno rilasciato una featurette di circa tre minuti che annunciava ufficialmente l'inizio della produzione di Avengers: Infinity War. Il filmato, che fa parte di uno sguardo esclusivo alla Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel contenuto nel Blu-Ray di Doctor Strange (nei negozi dal 1° Marzo), ci mostra membri del cast, produttori, sceneggiatori e registi all'opera, insieme ai primi concept art e al nuovo logo della pellicola che condurrà i Vendicatori (o quel che ne resta) allo scontro col villain Thanos. Il video rilasciato si apre con Robert Downey Jr., Tom Holland e Chris Pratt su un set circondato dal green screen. «È il nostro primo giorno qui ai Pinewood Studios di Atlanta» esordisce Chris Pratt. «È incredibile». «Il primo giorno... di ciò che promette essere un anno di frizzante divertimento» continua Robert Downey Jr. «Quando sono andato al cinema a vedere The Avengers, con i miei amici, non avrei mai sognato di essere in uno di questi film, da solo, interpretando Spider-Man» racconta Tom Holland. «Mi sento in cima al mondo, perché è tutto così eccitante».



"Super" puzzle

Nella featurette di Avengers: Infinity War fa capolino anche il boss Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. «Ciò che abbiamo sempre cercato di fare è costruire un universo cinematografico guardando ad un qualcosa di più grande, collegando le cose attraverso i film e nel corso degli anni. Il crossover diretto da Anthony e Joe Russo è il culmine di tutto ciò che l'Universo Cinematografico Marvel è stato fin dal primo Iron Man, nel 2008, attraverso una serie di film collegati tra loro, una cosa mai fatta prima. Per noi, la cosa più importante è farlo diventare realtà, facendo combaciare tutti i pezzi di questo grande puzzle. Sappiamo che dovranno affrontare Thanos, che abbiamo introdotto nel primo film degli Avengers. Come puoi farlo in modo inaspettato, mettendo gli Avengers contro un personaggio più potente di chiunque abbiano mai affrontato? La mossa giusta è stata farli a pezzi, motivo per il quale abbiamo realizzato prima Captain America: Civil War».



Tony il veggente

«La fine di Civil War è stata un preludio a ciò che avverrà in questi due film» spiegano i registi Anthony e Joe Russo. «Tony non parla con Steve, gli Avengers sono solo un nome senza nessuno che ne faccia parte, il mondo è vulnerabile. Stark sente un pericolo, e cerca di fare il possibile per tenerci al sicuro. È maturato dalla prima volta in cui lo abbiamo visto, ed è cambiato anche il mondo in cui vive. Ci sono tante diramazioni diverse ora. Peter Parker ne fa parte, così come i Guardiani della Galassia o Doctor Strange». Proseguono poi i registi: «Thanos ci ha mostrato perché è il più grande, il più forte ed il più cattivo di qualsiasi altro villain che abbiamo mai avuto. Ed è il cattivo più spaventoso che i Vendicatori abbiano mai affrontato». «La parte più eccitante è l'incredibile varietà di personaggi sviluppati, che creeranno un'avventura massiccia e incredibilmente emozionante. Quando abbiamo un'idea, realizziamo un concept art preliminare per vedere come verrà. In Avengers: Infinity War, gli Avengers incontreranno i Guardiani della Galassia». I Russo promettono faville ai fan del MCU: «Grazie a ciò che la Marvel è, grazie a ciò che hanno fatto negli ultimi dieci anni, questi due film saranno un evento pazzesco, qualcosa che nessuno ha mai visto prima». Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prodotto dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Aprile 2018. La seconda parte della pellicola, ancora senza titolo, arriverà invece il 24 Aprile 2019. ?Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta, e dureranno per tutto il 2017.? Nel film torneranno tutti gli Avengers insieme ai Guardiani della Galassia e a tutti i nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della Fase 3. I fratelli Russo hanno più volte descritto questa pellicola come "il culmine di tutto ciò che è successo nell'Universo Cinematografico Marvel fino ad oggi". C'è da credergli?