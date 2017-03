Animali Fantastici e Dove Trovarli - Il contenuto esclusivo su iTunes

"Oggi esiste una generazione di cinefili e appassionati vecchio stampo ancora convinti del fatto che un film viva la sua massima espressione nella sala cinematografica. Allo stesso tempo, la fruizione casalinga è diventata fisiologica. Il contenuto di una major - in questo caso parliamo di Warner Bros. - ci arriva in mille maniere diverse, dalla sala al dvd, fino al blu-ray e, ora, al digital downoad. Bisogna cominciare a pensare al prodotto cinematografico come se fosse qualcosa che cresce con la sua distribuzione, un po' come due persone che si mettono insieme, sembra si lascino quando sta finendo la storia, poi si riprendono e rifanno la stessa cosa di continuo". Giornalista per Wired, Matteo Bordone ha introdotto così un incontro con la stampa tenutosi a Roma per la presentazione di I nuovi maghi e le nuove streghe: il cast di Animali fantastici, contenuto speciale che, relativo a Animali Fantastici e dove trovarli di David Yates, è disponibile dal 13 Marzo 2017 non nella sezione extra dell'edizione home video del lungometraggio con Eddie Redmayne che - dopo l'adattamento da schermo della serie di libri su Harry Potter - ha segnato il debutto della scrittrice J.K. Rowling come sceneggiatrice, bensì esclusivamente con l'acquisto in HD su iTunes.

Contenuto fantastico... e dove trovarlo





Del resto, "Ultimamente si parla sempre di digitale, è una delle parole più abusate", come precisato da Carmen Basile della major dello scudo, la quale non manca neppure di ricordare che- in cui il catalogoè completamente disponibile - è una delle poche piattaforme che consentono l'opzione di visualizzazione in multilingua dei contenuti (spiega ""). Quindi, è chiaro che ci troviamo ormai nell'ambito della già iniziata rivoluzione del mondo SVOD (Subscription Video-on-Demand), che, a differenza della pay tv, vive di piattaforma digitale e che sta provvedendo a cambiare ulteriormente il concetto di fruizione audiovisiva - nel frattempo approdata anche al 4K - mutato non poche volte nel corso di oltre centoventi anni di storia della Settima arte. Una rivoluzione che rappresenta ora anche l'unica maniera per poter godere di questi circa venti minuti relativi all'incontro tra i fan di Animali Fantastici e dove trovarli e il cast al completo, da Redmayne al vincitore del Tony Award, passando pered Ezra Miller (il Flash della, ndr), tutti intervistati presso l'Apple Store di Soho (New York City) dalla Crystal Bell di MTV News, il 19 Novembre 2016. Una lunga conversazione riguardante l'esperienza sul set accompagnata, inoltre, da scene di backstage durante le riprese, con un particolare focus sulla realizzazione di alcuni effetti speciali del film che, aggiudicatasi il premio Oscar per i migliori costumi, come tutti sappiamo si svolge nella Grande Mela del 1926, dove qualcosa di misterioso sta seminando caos e distruzione e dove approda il "magizoologo" Newt Scamander (Redmayne, appunto), incurante della crescente tensione e sbarcato in città per una sosta del suo lungo viaggio dedicato alla ricerca e al salvataggio di creature magiche. Operazione che, oltretutto, dal 28 Marzo sarà disponibile a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e Sky Primafila.