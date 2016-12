15 film Disney e Pixar da (ri)vedere in tv durante il Natale

Natale è sinonimo di luculliani pranzi in famiglia ma anche di serate passate sul divano nel tentativo di digerire, magari con l'ausilio di una calda tisana e coccolati dall'immancabile copertina. In queste sere fredde, pigre e festive non c'è nulla di meglio che tornare bambini e allietarsi con qualche film Disney (o Pixar). Ed è per questo che la televisione ogni sera - da qui ai primi di gennaio - propone alcuni dei lungometraggi d'animazione e dei live-action più amati di sempre: principesse, cow-boy e space ranger, gobbi malinconici, vecchietti terribili e antipatici avari. Ecco i 15 cartoon (o film) che non potete assolutamente perdervi, specie dopo aver colorato le vostre Feste con i regali Disney che vi abbiamo consigliato.



Toy Story

"Hai un amico in me". Che sia umano o di pezza o plastica, fa lo stesso. Il mondo dei giocattoli prende vita grazie al film d'animazione Pixar in cui il cow-boy giocattolo Woody e il guardiano intergalattico Buzz (giocattolo pure lui) finiscono, dopo alcune scaramucce iniziali, nelle grinfie di un vicino di casa terribile. Uno dei cartoon che ha stravolto i canoni del genere e ha consentito a tutta l'animazione di spingersi "verso l'infinito e oltre". Pioneristico a suo modo, visto l'anno di uscita: il 1995. (27 dicembre 21,15 Rai 3, a seguire Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa)



Il Gobbo di Notre Dame

A Quasimodo toccherà il compito più arduo di tutto il Natale: non certo conquistare il cuore di Esmeralda, bensì battere la concorrenza del classicone natalizio, ovvero Una Poltrona per Due, in onda come ogni anno la sera della Vigilia su Italia Uno. Nella Parigi del XV secolo un malinconico gobbo vive nascosto nel campanile della cattedrale di Notre-Dame. Un giorno si rifugia all'interno della sacra dimora la zingara Esmeralda per sfuggire ad un arresto. Quasimodo se ne innamora e intende proteggerla dal giudice inquisitore Frollo, che intende mandare al rogo la giovane. (24 dicembre 21.05 Rai 2)



Rapunzel - L'Intreccio della Torre

La favola di Raperonzolo nelle mani dei Disney Studios è diventata un'avvincente storia di formazione di un'eroina, dai magici capelli, alla ricerca della libertà e delle sue origini. In questo viaggio verso la verità Rapunzel è accompagnata dal più bonaccione dei banditi e da un buffissimo splendido camaleonte che è da annoverare tra i famigli più riusciti di sempre. (23 dicembre 21,10 Rai 2)



Dumbo - L'Elefante Volante

Capolavoro del 1941 Dumbo, come ogni Classico che si rispetti non sente il peso dell'età. La storia del cucciolo di elefante "bullizzato" dai suoi compagni del circo per le giganti orecchie è tra i più bei film che gli Studios abbiano mai realizzato: tra malinconia e redenzione. (23 dicembre 22,50 Rai 2)



Zio Paperone alla Ricerca della Lampada Perduta

Il grande successo della serie animata Ducktales (di cui ben presto avremo nuovi episodi) ha portato i suoi protagonisti sul grande schermo in questa avventura che non è altro che la versione "papera" di Aladino e la Lampada Meravigliosa, il celeberrimo racconto contenuto nella raccolta Le Mille e Una Notte nell'edizione francese di Antoine Galland. (24 dicembre 19,15 Sky Cinema Family)



Alice nel Paese delle Meraviglie

Quando la fantasia di scrittori come Lewis Carroll incontra quella della Disney vengono alla luce splendidi lavori come Alice nel Paese delle Meraviglie. Classico del 1951, il film riesce a trasporre sul grande schermo in visionario racconto dello scrittore britannico in maniera perfetta e come neanche Tim Burton in seguito è stato in grado di fare. (24 dicembre 22,40 Rai 2)



Mary Poppins

La straordinaria Julie Andrews veste in questa pellicola i panni della tata più amata di sempre: Mary Poppins è un film a tecnica mista che è nei cuori di chiunque e le cui canzoni sono la colonna sonora della nostra infanzia. (25 dicembre 17,00 Rai 2)



A Christmas Carol

Non poteva mancare in questa carrellata di film disneyani e natalizi la pellicola che più di ogni altra di addice a queste festività, nonché l'adattamento cinematografico più riuscito del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. (25 dicembre 21,05 Rai 3)



Up

Lungometraggio d'animazione più amato della Pixar, Up è la genuina storia dell'avventurosa amicizia tra un bambino e un anziano uomo, un sodalizio che diventa tale grazie all'avvincente avventura che i due - inizialmente loro malgrado - intraprendono insieme. (25 dicembre 22,50 Rai 2)



Ralph Spaccatutto

Ma chi l'ha detto che "i cattivi" dei videogiochi sono cattivi anche nella vita? Con Ralph Spaccatutto Disney regala al pubblico una coloratissima storia di riscatto e, al contempo, un viaggio nel mondo dei più noti personaggi del settore videoludico con una pellicola davvero adatta a tutte le età. (26 dicembre 21,15 Rai 3)



Big Hero 6

L'unione tra Disney è Marvel oltre a portare sul grande schermo tantissimi cinecomic ha anche dato vita alla trasposizione di uno dei fumetti giapponesi della Casa delle Idee trasformandolo in uno dei suoi Classici che vede come protagonista uno dei più deliziosi personaggi mai creati dagli Studios: Baymax. (28 dicembre 21,10 Rai 2)



Gli Aristogatti

Altro grande Classico tra i Classici Gli Aristogatti è una pellicola che non può mancare in una natalizia maratona Disney. Il viaggio verso casa di "Duchessa e gattini" scortati dal vagabondo Romeo "er meno del colosseo" è un'altra perla d'animazione che davvero non invecchia mai. (31 dicembre 21,10 Rai 3)



Aladdin

Trasposizione animata di Aladino e la Lampada Meravigliosa è un altro Classico senza tempo della Disney e, tra l'altro, il film il cui doppiaggio italiano nulla toglie alla versione originale a partire dal Genio che ha l'inconfondibile voce di Gigi Proietti. (31 dicembre 22,40 Rai 3)



Mulan

La programmazione di film Disney che la televisione ci regala in questo Natale 2016 si chiude con due iconiche Principesse. La prima è l'eroina Mulan, personaggio fortissimo nonché quello che ha dato il via alla svolta post-femminista che le Principesse e gli altri personaggi femminili degli Studios hanno avuto in questi ultimi anni. (1 gennaio 19,00 Rai 2)



Biancaneve e i Sette Nani

L'eroina che invece chiude ufficialmente questa lunga maratona televisiva è Biancaneve, nonché la protagonista del primo Classico dei Classici. Tenero, candido, romantico, ironico e inquietante (la trasformazione della strega ancora oggi incute timore) Biancaneve e i Sette Nani è il film che segnerà la fine di queste festività, non a caso la celeberrima canzone che i piccoli uomini coprotagonisti cantano recita: "adiam, andiam, andiamo a lavorar!". (5 gennaio 21,15 Rai 1)